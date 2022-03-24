賽事心得／萬金石馬拉松 破TPQ明年繼續拼女王頭獎盃

肖想女王頭獎盃很久.....但是萬金石馬的分組是欺負老人的概念男生分6組，女生只分4組，女生只分到45+，就是45歲之後都在同一組唉! 我都58了，要跟年輕人拼奬盃，想了就要深深深呼吸~ 好拼啊!! ...淚...

2022年，第一次多了一組55+，55歲以上一個分組今年不拼待何年，年紀愈大愈難在分組拼期待著什麼時候，這個台灣等級最高的路跑賽事能跟國際接軌，能5歲一個分組。

還有每年看著視障組，視障朋友們拼了個前幾名，上台期待著獎盃，但每年都只有送個贈品，沒有獎盃，沒有女王頭獎盃...這既然都獨立出來一個分組了，應該也能有獎盃的鼓勵的，跑者比較期待獎盃，不是獎品啊！若明年把它改成分組通通只有獎品，沒有獎盃....那，那，那麼，我不跑了...

我是為了女王頭獎盃而跑，為了女王頭獎盃而奮鬥!明年都快要60了啊! 繼續加油!! 我要女王頭獎盃!!

今年跑了個 4:28，萬金石免抽~ WJSQ，. 台北馬免抽~TPQ意思是台北馬加油，萬金石也加油!!去年訓練13週後，第14週右腳前腳掌痛，蹠骨痛，二月休，三月休，，，，整整休了1個月又19天....站在起跑線我真的不知道今天能不能跑完，已經超過一個半月沒有練跑已做了最壞打算，腳痛就去補給站等回收車來載，....

過山洞，腳沒事，很好，保持在6分速內....10K，腳底沒事，但肌肉開始緊繃. 繼續保持在6分速內...21K，過半了，腳底好好的， 但二腿已開始疲勞，髖關節，膝關節不太舒服。

過30K，每個下坡都想哭，膝蓋已壓力過大到有痛感了..後面想辦法保持在6分多不要超過7分速，拼拼看個Q吧，萬馬Q，台北馬Q...

4:28，這腳底才剛2天不會痛，全程腳底都安然無羔，算還可以了，繼續加油! 為了女王頭。

謝謝國書老師，陪賽的比選手還累，前一天要載選手到萬金石車泊第二天得跟著早起，再等選手4個半小時跑完，再載選手回家，不跑的比跑的人還累...國書老師說，跑個萬金石真累...那明年，明年你來領跑，我們一起練到5分速能推到底，你當我的前導車領跑員!!