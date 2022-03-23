賽事心得／萬金石馬拉松 一場「學習接受」的比賽
凌晨一點，睡不到2小時的我
像打了雞血一樣，著裝完畢
哼著小曲享受凌晨公路的清爽氣氛飆到會場
打算在車上補眠，腦子卻停不下來飛轉這禮拜的事情
骨科診所，醫生語重心長（一副爛泥扶不上墻的表情😕）的說
「這邊丶這邊的筋非常緊，輕鬆跑就好不要超過5K」
他指著左膝和左大腿
5K？！怎麼可能😌
嘴上答應著好心裡盤算著運動計劃表
#禮拜四的重訓大腿後側再次拉扯疼痛
今天，我能跑幾k？
這是一場很忽然的全馬
其實不在我的行程中
原本的國道馬取消，才轉讓來這場賽事
#直到今天早上我的想法都是35k就好當練習💪
凌晨4點多，和朋友約在會場見面
人潮車潮像我的腎上腺素一樣滿溢
5:30，朋友說沒停車位
我又跑回去幫朋友找停車位
這就是為什麼會多了5K（MW記錄到47K）的原因
朋友集合
配跑前輩鐵仁哥丶要破4的楊先生丶和初全馬的小草丶加上打算逛大街的我
出現在賽道上後幾分鐘
全馬的前列竟然已經起跑
出發後至4K，才擠到5:30的配速員旁
要破4的楊先生和小草被人潮擠散
大家決定一對一各自體感跑
仁哥說「配6:30妳一定沒問題，壓著跑不要衝」
但是，我還是一直催落去...
這時已經註定了後面的痛苦
楊先生的咖啡因錠丶心曠神怡的海天一色與微風
讓我順順來到半馬折返區
此刻，我的笑容還燦爛流轉
設定自己的撞牆期應該在30k處
沒想到，彎路過去
大！逆！風！+上！橋！ 大魔王來了......
河堤耐曬耐風耐熱的日常還是非常有用的
一樣順順到25K後
「撞牆期ing ！！！」
十分不妙，為什麼來的這麼早？
這裡真的要謝謝一位工作人員
他聽到了我在補給站的話
「小姐，妳要啤酒嗎補嗎？」
#這一罐讓我620呸6K
30K開始，繼續撞牆
兩條腿前後左右上上下下洗衣機式的撞
連自己都猜不到下一秒抽筋會出現在哪裡
我的體感是美好的
但訓練的累積是殘酷的
睡不飽＋舊傷，38K處不留半分情面的打了我的臉
「右腿大腿內側大抽筋」！！！！
第一次出現的痛點瞬間擊敗我
錐痛刺骨！
我問鐵仁哥 「跑的完嗎？我想搭回收😭😭😭😭」
「回什麼回！！時間絕對來得及！妳可以！」
這時經過的跑友們，真的讓我太感動
幫忙塗草藥膏丶噴肌力還有暖心的鼓勵
#我終於懂了為什麼全馬的決戰是最後5K
上下坡丶逆風丶烈日依舊
當步兵丶全方位360度抽筋依舊
最後2K，已麻木
機械式移動雙腳
到了⋯⋯終於要終點了⋯⋯
沒有開心，這種情緒反而意料之外
我以為會手舉高高用陽光燦爛笑容衝線
在仁哥提醒「最後14秒」的時候
我拖著正在抽筋的腳衝線......
解脫了.......
如釋重負.......
下一秒，我出現在旁邊的醫護站.......
小腿抽筋任性進入到跳恰恰模式
我完全站不起來還伴隨著強烈痛感
#感謝醫護團隊的專業讓我回血
大會時間5：33，個人時間5：30
真的真的真的！壓秒踩線！！😨😨😨
這一場練習賽，受益匪淺
學到了如何正視自己的體能
自以為是 才會害死自己
練不夠啊⋯⋯
#回程塞在車陣中小腿繼續抽
感謝鐵仁哥幫忙配速🙏🏻
感謝楊先生的補給和乖乖膠
感謝小草和朋友的陪伴
感謝沿途為我加油的朋友
（我的太陽眼鏡後面整個霧掉
如果沒有喊出名字真的很抱歉）
感謝醫護人員
感謝水站工作人員（大太陽底下是煎熬）
感謝攝影師朋友們
有沒有拍到不重要
這種銀標賽事，你們辛苦了
#真的很感動
以上，2022/03/20/22:20
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