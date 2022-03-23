賽事心得／萬金石馬拉松 一場「學習接受」的比賽

凌晨一點，睡不到2小時的我

像打了雞血一樣，著裝完畢

哼著小曲享受凌晨公路的清爽氣氛飆到會場

打算在車上補眠，腦子卻停不下來飛轉這禮拜的事情

骨科診所，醫生語重心長（一副爛泥扶不上墻的表情😕）的說

「這邊丶這邊的筋非常緊，輕鬆跑就好不要超過5K」

他指著左膝和左大腿

5K？！怎麼可能😌

嘴上答應著好心裡盤算著運動計劃表

#禮拜四的重訓大腿後側再次拉扯疼痛

今天，我能跑幾k？

這是一場很忽然的全馬

其實不在我的行程中

原本的國道馬取消，才轉讓來這場賽事

#直到今天早上我的想法都是35k就好當練習💪

凌晨4點多，和朋友約在會場見面

人潮車潮像我的腎上腺素一樣滿溢

5:30，朋友說沒停車位

我又跑回去幫朋友找停車位

這就是為什麼會多了5K（MW記錄到47K）的原因

朋友集合

配跑前輩鐵仁哥丶要破4的楊先生丶和初全馬的小草丶加上打算逛大街的我

出現在賽道上後幾分鐘

全馬的前列竟然已經起跑

出發後至4K，才擠到5:30的配速員旁

要破4的楊先生和小草被人潮擠散

大家決定一對一各自體感跑

仁哥說「配6:30妳一定沒問題，壓著跑不要衝」

但是，我還是一直催落去...

這時已經註定了後面的痛苦

楊先生的咖啡因錠丶心曠神怡的海天一色與微風

讓我順順來到半馬折返區

此刻，我的笑容還燦爛流轉

設定自己的撞牆期應該在30k處

沒想到，彎路過去

大！逆！風！+上！橋！ 大魔王來了......

河堤耐曬耐風耐熱的日常還是非常有用的

一樣順順到25K後

「撞牆期ing ！！！」

十分不妙，為什麼來的這麼早？

這裡真的要謝謝一位工作人員

他聽到了我在補給站的話

「小姐，妳要啤酒嗎補嗎？」

#這一罐讓我620呸6K

30K開始，繼續撞牆

兩條腿前後左右上上下下洗衣機式的撞

連自己都猜不到下一秒抽筋會出現在哪裡

我的體感是美好的

但訓練的累積是殘酷的

睡不飽＋舊傷，38K處不留半分情面的打了我的臉

「右腿大腿內側大抽筋」！！！！

第一次出現的痛點瞬間擊敗我

錐痛刺骨！

我問鐵仁哥 「跑的完嗎？我想搭回收😭😭😭😭」

「回什麼回！！時間絕對來得及！妳可以！」

這時經過的跑友們，真的讓我太感動

幫忙塗草藥膏丶噴肌力還有暖心的鼓勵

#我終於懂了為什麼全馬的決戰是最後5K

上下坡丶逆風丶烈日依舊

當步兵丶全方位360度抽筋依舊

最後2K，已麻木

機械式移動雙腳

到了⋯⋯終於要終點了⋯⋯

沒有開心，這種情緒反而意料之外

我以為會手舉高高用陽光燦爛笑容衝線

在仁哥提醒「最後14秒」的時候

我拖著正在抽筋的腳衝線......

解脫了.......

如釋重負.......

下一秒，我出現在旁邊的醫護站.......

小腿抽筋任性進入到跳恰恰模式

我完全站不起來還伴隨著強烈痛感

#感謝醫護團隊的專業讓我回血

大會時間5：33，個人時間5：30

真的真的真的！壓秒踩線！！😨😨😨

這一場練習賽，受益匪淺

學到了如何正視自己的體能

自以為是 才會害死自己

練不夠啊⋯⋯

#回程塞在車陣中小腿繼續抽

感謝鐵仁哥幫忙配速🙏🏻

感謝楊先生的補給和乖乖膠

感謝小草和朋友的陪伴

感謝沿途為我加油的朋友

（我的太陽眼鏡後面整個霧掉

如果沒有喊出名字真的很抱歉）

感謝醫護人員

感謝水站工作人員（大太陽底下是煎熬）

感謝攝影師朋友們

有沒有拍到不重要

這種銀標賽事，你們辛苦了

#真的很感動

以上，2022/03/20/22:20