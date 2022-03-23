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賽事心得／萬金石馬拉松 終於無傷完賽

運動筆記 / 陳廷宇

去年11/21的萬金石馬拉松我受傷了，經診治是髖關節唇的撕裂傷，期間經過了徹底檢查傷部、注射增生治療、運動復健、增加肌耐力重量訓練，四個月後，我再次踏上萬金石的賽道，2022年3月20日，我終於無傷完賽了。

雖然成績不甚理想，中間過程因為肌力不堪負荷，我還是在最後35k處的獅頭山高低坡敗下陣來，雙腿持續抽筋，只能走走停停。不過期間我未曾想過放棄，我一心想著盡快撐過這一段，我一定可以再跑起來的。

經過在烈日下行走約20-30分，我終於看到平路了，也承蒙老天爺的眷顧，'剛好'碰到一位女警，也'剛好'她身上帶有肌樂。她很好心地對著我的雙腿拼命噴，幾分鐘之後，我的腿不痛了!!真的蠻神奇的，最後的7k我好像沒事一般的可以全速向前衝，不過因為在獅頭山耽誤太多時間了，最後以4小時02分收場，結束我2022年的萬金石!!

問自己會不甘心嗎？一定會的!!問自己會難過嗎？其實就真的還好。因為賽前我持續在做復健，訓練強度一直不敢拉高，跑量也處於低檔，所以這樣的成績我沒甚麼好怨歎的。但是值得慶幸的是我的傷部沒有再復發，它陪我撐過這次的42.195k了，我真的很開心!!我是個死心眼的人，知道方向對了，我就不怕了，因為我會朝著這個目標一直走下去。做該做的事，不逃避每一次的訓練，就像自己創業的過程一樣，我不知道何時可以達到目標，但是我知道我會一直努力，永不放棄。

#2022萬金石 #萬惡獅頭山 #2023我會再回來的

萬金石馬拉松

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