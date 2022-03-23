賽事心得／萬金石馬拉松 充份準備的破4之路

萬金石的賽道 最適合兌現

豔陽升起前的夏天 揮汗堅持的每一趟間歇

所謂的馬拉松比賽，在報名的那一刻就已經開始了，誰能健康無傷的站在起跑線，收割過去幾個月的訓練所產生的生理適應，誰就是贏家。去年2021年因為疫情影響，原本萬金石3月的比賽，史無前例的被延到了11月，導致相距2022年3月的常規賽事僅有4個月準備期。決定今年參賽的原因，主要是因為去年初馬距離破4只差臨門一腳，這次再來一次就是要圓這個破4的夢！

賽前準備

我在初馬後調整一個月，大概是心態上有些不甘心，在涼爽的天氣加持之下，忍不住在2021台北馬那天，更新了個人半馬最佳成績(1:44:18)，之後訓練週期的幾個月之間，因為工作忙碌，又打了一次莫德納，為了避免自己在離家10公里外的地方心臟衰竭，就稍微抑制一下訓練量，再加上有段時間出外運動還是要戴口罩，導致整體來說練得較以前少，但月跑量盡量維持兩百多公里。賽前天氣預報顯示，濕度氣溫都不低，決勝的關鍵就在鹽分與水份的補充，半馬前盡量抑制速度，之後看狀況發揮。出發前準備咖啡因 x 3,乖乖膠 x 3, 規劃每12公里補給一次；能量膠 x 6則是每7公里補給一次。萬金石2.5公里就有一個水站，預計舒跑跟水交替補給，到此就算是萬事俱備了。

馬拉松真正的起點

這次在C區起跑，4小時配速列車就在不遠之處，開賽後過了萬里隧道，終於跟上列車，氣溫還算涼爽，這時跟著配速列車體感輕鬆，心想著一路跟到底，最後幾公里還有力氣超過去就成功了。半馬折返後雖然逆風，稍感疲累，但很快就到了馬拉松真正的起點――30公里。我認為誰能在30公里還有越多新鮮的肌肉，誰就有辦法在最後的12公里加速，最終戰勝自己的目標。為了這最後的12公里，有誰不是在長間歇時忍耐喘的感覺，為了要提升最大攝氧量/乳酸閾值？有誰不在馬拉松配速跑的最後那幾公里堅持下去，更在兩周一次的27公里長跑過程中，表現耐心與毅力呢？一旦有了些進步，又有誰不做更大膽的夢，嘗試更困難的目標呢？資源有限，但慾望無窮，面對這神秘魔幻的最後12公里，只有遇到了才會知道這次的考驗是什麼。

蜿蜒起伏的波浪大道 更加疲憊與沉重的雙腳

感受到傳說中的那道牆 代表先前戴著口罩的長跑還是太少

所有的雲層已散去，逆風加上豔陽早已悄悄的在21公里折返開始，一點一滴偷走跑者的體力，33公里左轉磺清大橋，路面如同麥當勞標誌般的波浪路，配速員哄騙跟車的跑者，三個坡過去就是平路啦! 開始有人當步兵了，我在這一段路有點累到不想吃補給，一陣暈眩好像快要中暑了，身體不適感以視覺疼痛量表 (VAS)評分5分，之後開始爬獅頭山，這次主辦大會很貼心在山頂的水站備了可口可樂。 35公里要下山了，突如其來的，我感到臀大肌、股二頭肌與腓腸肌的細胞膜開始不穩定放電，是小規模但還不是定桿的那種抽筋! 距離那道牆很近，近地警報響起! 疼痛指數9分，雖然可能已經來不及了，但我還是把最後一包乖乖膠吃掉，調整呼吸。 越是困難、資源稀缺的時候，就越要專注呼吸，注意最基本的節奏。果斷降速撐了幾公里之後，目送4小時列車長遠去，看來跟車的人已經不多了，因為大部分的乘客都下車成了步兵。

回到公路之後，看到那"高聳入雲"的38公里告示牌，就代表萬里隧道近了，我在這裡開啟燃燒肝醣產生斑紋，回到馬拉松配速，算了一下應該還有機會破4。如果如果油料很滿，的確可以在這裡開始發動攻勢，因為後面都是平路了，真希望有一天我也可以這樣。這一次在隧道裡還追了不少人，出了隧道終點在望，我看著計時器顯示大會時間3小時59分，迎接個人馬拉松最佳成績3:58:54!

愈是困難的時候就愈需要自我激勵，看到前面的跑者背心上，掛著應該是小一兒女寫下"ㄅㄚˋㄅㄚˋㄐㄧㄚ ㄧㄡˊ"竟然莫名的感動! 出發前也看到另一個小女生背後掛者"初馬"... 2022這條萬金石全馬之路， 早就成為許多人經年累月離開被窩自虐的理由。

022賽季結束，今天要開始金盆洗腳了!