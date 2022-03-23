跑步小品／為什麼要在5/28這麼熱的時候辦路跑？

聽到5/28的「愛女孩」路跑，第一個反應就是「太熱了吧！」再聽到528是「世界月經日」，更奇怪為何刻意選在這個日子辦路跑呢？原來國際奧委會曾在東京奧運前，在烏干達舉辦了一場倡議「終止女性割禮」的路跑，這使得一直在非洲烏干達、南蘇丹和史瓦帝尼服務的「愛女孩國際關懷協會」有了靈感，想在台灣也辦一場路跑活動，邀請大家為女孩而跑，認識第三世界弱勢女孩的困境，讓非洲女孩們，也都有機會為自己的人生而跑！

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生活在文明國度的我們，講到「月經」二字有時仍不免感到尷尬，常以「大姨媽」或「那個」、以及英文縮寫MC (Menstrual Cycle) 取代。其實月經是女性正常生理現象，許多女性菁英跑者賽後也常不諱言自己正值生理期，所以表現不如預期。而非洲的女孩呢？我們恐怕很難想像，21世紀的今天，仍有許多女孩因為沒有衛生棉可用，也買不起衛生棉，每個月經期必須蹲在沙地上，直到經期結束為止。月經貧窮使非洲女孩們不得不輟學、受歧視，沒有生活技能、經濟弱勢和社會地位低落，這就是為什麼主辦單位決定在528「世界月經日」舉辦這場路跑賽，希望利用賽事讓幸福的我們也能對第三世界婦女「月經貧窮」議題有所認識。先來看看這場賽事的參賽和完賽禮吧！

21K/10K/4K漂亮獎牌分別是藍花楹紫、葡萄酒紅和尼羅河藍，好美啊！愛女孩國際關懷協會專案經理Helen告訴我，藍花楹樹是非洲很普遍的植物，花是紫色的，好夢幻好美！

完賽毛巾也是藍花楹紫色，和獎牌的設計一樣，上面有許多非洲動物；另外非洲風的頭巾非常時尚，環保袋的設計更是別具巧思，是將台灣米袋回收再利用、搭配非洲風格花布，相當實用環保！

賽事報名至3月31日截止，歡迎男孩女孩趕快報名喔！

報名連結 https://reurl.cc/VjvA3b

（這個非洲風頭巾超美的說～🤩🤩🤩 照片提供：愛女孩）

（白色的台灣米袋結合非洲風飾布，超好看實用環保滴～🤩🤩🤩 照片提供：愛女孩）

烏干達這個國家有「非洲珍珠」之稱，好幾位最近在國際賽事表現驚人的長跑選手都來自於烏干達，包括2021年寫下5000米和10000米世界紀錄的Joshua Cheptegei；東京奧運10000米銅牌得主Kiplimo，在2021年里斯本半馬跑出57:31，改寫世界紀錄。他曾在15歲時取得里約奧運的資格，是烏干達有史以來最年輕的奧運選手。

*延伸閱讀：烏干達 Kiplimo 半馬 57:31 更新世界紀錄一秒

若回推到2012倫敦奧運，男子馬拉松金牌也是由烏干達的Steven Kiprotich奪得，當年他在最後6公里衝刺超前，以2:08:01擊敗了兩位肯亞好手拿下金牌，是烏干達四十年來的第一面奧運金牌。Helen記得她在烏干達服務時，會在早晨起床後跑步，附近的路面屬土路，塵沙飛揚，孩童常追著她跑，小孩子的速度快得讓她追不上！有興趣到烏干達體驗世界紀錄菁英跑者跑的是什麼路，目前國合會在招募長期志工喔，需有專業能力背景，如目前在烏干達服務的兩位志工就是農業背景。待台灣疫情解封後，可能有更多機會可以到烏干達服務。

（烏干達的小朋友在土路上跑得飛快吶！ 照片提供：愛女孩 攝影：汪忠信）

528路跑主辦單位「愛女孩國際關懷協會」是我一直支持的援助非洲組織，他們是一群台灣年輕人，深入烏干達、南蘇丹、史瓦帝尼等地服務，傑出的表現讓他們兩度在聯合國演說，也曾獲台灣媒體關鍵評論網評選為「021未來大人物」，可以上網了解這群年輕人在非洲都做些什麼？

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528賽事當天，不論你是跑21K/10K/4K，完賽後可以到攤位體驗縫製布衛生棉（限量100位），還可以品嘗由烏干達媽媽製作的蜂蜜，這種蜂蜜的香氣和味道和台灣蜂蜜不同，顏色也深一些，愛女孩笑稱這是黑蜜，濃郁純正的風味讓人很喜歡！賽事報名至3月31日截止，歡迎男孩女孩趕快報名喔！

報名連結 https://reurl.cc/VjvA3b

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