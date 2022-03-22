賽事心得／萬金石馬拉松 平凡的我、不凡的老婆

今年！平凡的我，有一個小小心願，希望60歲的我，至少能跑到60馬。因疫情的衝擊，愛跑阿伯的55馬與56馬，竟然間隔了一年之久！真害……希望這波的新冠肺炎能趕快消散，讓大家重拾安穩的靜好歲月。3月初的LSD花了3：38跑了30.6公里，心想這次的萬金石應該大有可為！而月跑量3、40公里的老婆大人，最近慢(練)跑後，總說著這兒疼那兒痛的，於是乎商量了一下……雙雙對對的愛跑之旅，這次決定分道揚鑣，大嬸準備體驗一下上回收車的感覺、而阿伯我則滿懷昂揚鬥志加緊練習。

重返起跑線的第一役，恰逢萬金石馬拉松20週年，阿伯心懷勃勃雄心、腳踏騰騰壯志，不刷個PB來顯擺一下，怎對得起自己！4：30配速列車，我跟定你了……起跑！！！跑進萬里隧道有點喘，跑出隧道進第一個水站，已經喘得跟小狗一樣。趕緊調整一下，到了5公里處，力不從心之感油然而生，勉力跟至10公里，花了1：03，然後就看著配速列車，絕塵而去……絕塵而去……絕塵而去……我的PB啊，完全沒指望了！我跑爆了！傷心……直接啟動跑走模式，02：20過了全馬折返點，回程後沒多久，對向去程賽道傳來了大嬸的一聲河東獅吼：愛跑者跑起來！看了看時間，大嬸在第一個關門點，應可從容過關。跑走至25公里處，累壞了……心裡千百個XXOO，跑前那21、25、30、24公里的LSD統統都打水漂了？算算關門時間，我只多掙了20來分，不知大嬸能否安然通過？

拖著疲累的身心，來到了29公里，蟄伏中角灣的鳥哥，果然是愛跑者的好朋友，他抓得住我，銘謝賜照嘿。到了30公里處看了一眼大會時間已來到了3：39，這時間點還不如自主訓練時的狀況，11186登時就瀉氣了！！！心想我都跑成這樣子，那咱媳婦應該會被關門了吧？再一恍神間，不小心踢到了猫眼石，瞬時俯衝急跨了好幾大步，還有沒有撲街，不然事情就大條了，真是慶幸。但是右腳的大、小腿及腳趾頭可真是痛的難受啊！沒法度了……只能將跑走模式再轉換成走跑橂式，途經法鼓山還默禱了一下，舒緩舒緩飽受摧殘的身心靈。

接踵而至的波浪形上下起伏賽道，更是勞我筋骨苦我心志啊！好不容易，終於來到了金山青年活動中心，狠狠地看了35、37公里的關門時間，仔仔細細的掐指一算，關門前應可通過拱門，所以阿伯我……不跑了！而咱家大嬸咧？她是否已經上了回收車？留得雙腿在，不怕沒馬跑！35公里後，決定跛行回終點。此時已滿臉疲憊，趕緊戴起太陽眼鏡，把那糟透了的情緒，隔離隱藏起來。35公里過後的我，時不時回眸，望著……盼著……大嬸的蹤影，卻始終未曾出現；看著……想著……自己的身影，人算真不如天算。直至走入萬里隧道，寂寞孤獨冷啊！心想就快回到終點拱門了，大嬸應該已經在回收車上傷心了吧！？

過了41公里的標示牌後，後頭突然又傳來了聲：愛跑者跑起來！驀然回首，伊人卻在，隧道燈火闌珊處。這……這……這……意外的驚喜，阿伯我激動莫名的說：老婆，我終於等到你了！我好高興！隧道裡我倆安步當車，大嬸訴說著他通過各關門點的種種，呵呵呵……真好，這回我們又將手牽手心連心跑入終點拱門，出了隧道就有工作人員、路人、志工及完賽選手，熱情地為我們加油，並告訴我們，快關門了，跑起來！當看到終點拱門前，僅留下那小小的一個通道時，我倆最後還是很不爭氣的小跑了一下下，以致於未能跑出關門馬的氣勢，我們這回的完賽時間：5:57:50，此致平凡的我、不凡的老婆。

後記

大嬸在2019時，還算練的蠻勤快，那年我們跑了5:56:57；今年大嬸疏於練習，卻能跑出5：57：50的成績，只退步了53秒……如此的不凡，真是欠操練。期待下回的萬金石，阿伯與大嬸的愛跑之旅，是會向上提昇，進步個幾十個分鐘；還是會向下沈淪，繼續探底個幾十秒鐘。各位看倌們，敬請期待。