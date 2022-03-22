跑團天地／萬金石馬拉松加油記

20周年是一個成長的里程碑。萬金石作為台灣標竿賽事。從區域性地方賽事，藉著無敵海景，加上官方民間的通力合作，一躍成為一等一的目標賽事。但對跑者來說這是個既期待又怕受傷害的賽事。無敵海景意味的是，毫無遮蔭的海岸，極度狂亂的逆風，更不用說那令人心碎的上下坡。當然接駁的時間，幾乎無法成眠的交通自不在話下。但望著那精美的獎牌，及挑戰自己的天性，諸多跑者仍奮不顧身的站上跑道，給不凡的自己深刻的印記。

剛好有諸多跑者意外的選擇了萬金石作為初馬(因為長榮渣打因疫情取消)。一個加油團的概念逐漸成形，但具體要怎麼做到特別驚喜，型式交通等，也傷透了腦筋。當然是廣徵意見，三個臭皮匠勝過一個諸葛亮。當天集合後，乘著雀躍的心情出發。

一路上多雲涼爽的天氣，當下為今天的跑者慶幸了一下，希望太陽公公睡晚一點。

私補名產還沒開，殘念。

一路上焦慮者尋找合適的加油點。忽然看到石門國中加油團，腹地大又有廁所遮蔭。立馬當下決定擺攤。

馬上開張迎賓(噹噹噹) 簡單花圈加油棒補給。

不一會菁英選手就來了，當下感受熱血氛圍到來。

計時車的到來。

終於看到熟悉的面孔，看到朋友開心，看到親友更難得。

當然最期待的還是我們初馬的跑友們。

怎麼我們比跑者還興奮？

隨太陽露臉，溫度越來越高，跑者的步伐越來越沉重，表情也越來越厭世。這時最需要大家加油的時刻。突然撒龍啪斯變很熱門，一下子就噴完了。

看到歡樂的丁丁二人組，很感謝住院的時間對我的照顧，真的是人間何處不相逢。

也滿感謝石門國中校長願意讓我們一起為跑者加油，真是一位很親切的教育工作者。

時間差不多了再轉移陣地到終點，多虧有app 可以追蹤跑者動態。看到熟悉的身影立馬停車拿下看板為大家加油，此刻已過30K， 烈日當空，逆風狂吹是全馬最煎熬的時刻。希望每個跑者都能戰勝心中的小宇宙，慢慢堅持下去。

這加油方式也是空前了。

連警察局都成臨時加油站。

最終來到出隧道這最終的彎道，我相信很多跑者在此都有著激動的眼淚。望者每個身影，這每一步都是滿滿的驕傲。

一回到會場，炙熱的太陽也讓志工及工作人員吃足苦頭，更何況是跑者。

特別準備花圈找了一個地方來迎接我們的英雄。看者跑者一一的回來，雖然疲憊不堪。但不管是快或慢，在無盡的煎熬後，完賽的那一刻，大家都贏得了自己。

當然不能錯過我們初馬的選手。選擇萬金石真的要很大勇氣。但在這不凡的時刻，盡是滿滿的驕傲，是完全屬於自己的 ，妳們做到了。

當然跑友也準備盛大的布條，讓場面更熱絡。雖然是個炎熱難熬的日子，也是一個值得紀念的日子。

望著晴空萬里，一個美好的日子。回想著最近的經歷，你的思想就決定你面容。一樣是一個平凡的日子，諸多良緣串起美好的故事，雖然人生事不如意十之八九，但那十分之一的美好，鼓勵我們持續向前。日常的生活有諸多不由己，能跑就是勝利，在跑道上我們拿回人生主導權。沒有人能永遠屬於自己，自已的故事自己書寫，願每一位跑者都能有屬於自己的精彩故事。

#妹子陪跑團為你加油