賽事心得／萬金石馬拉松 挑戰3小時失敗，要放棄嗎？

其實在22k回程時就知道無法再用比賽前設定的強度繼續下去，加上當時左邊屁股每一步都痛，都有了在下一個救護站就拔晶片或是乾脆步兵等朋友追上來再開始跑的打算。

但想想我是為了什麼而跑？為了成績嗎？雖然這次設定SUB3的目標是達不到了，但這樣就要放棄嗎？要當一個QUITTER嗎？不要吧，不管是棄賽還是步兵，我要回到會場的時間都還好久誒。

「輪流邁出左右腳，這樣一來，遲早能到達終點。」—強風吹拂

就算一度掉到6分速，還有接近一半的路程，還是慢慢的跑，維持呼吸跟姿勢，當作這是一次訓練，一次跑旅，欣賞一下風景，也真的沒有用這種速度看看很熟悉的北海岸。跟去程的跑友說加油、或是被加油、跟加油團道謝、拍手、微笑或大笑。 經過中角派出所的時候聽到一個警察跟志工說「你看！這個還這麼輕鬆。」

我看起來很輕鬆嗎？我設定了一個目標，我為了它訓練過了、努力的嘗試過了，雖然今天我失敗了，但我沒有遺憾，沒有讓這個已知的結果毀了還未完成的過程。

我還可以笑，還可以對比我更辛苦的跑者們說加油，還可以跟加油團的志工道謝。（很有趣，本來一點點的加油聲，要是你對他們揮手致意，回報謝謝，他們就會多叫你帥哥😂）

大概在34K波浪路的時候血就回來了，雖然不可能再衝刺了，但波浪路、金青爬坡爬起來也算是很輕鬆，一般來說這時候應該是撞牆期，但老子剛剛就撞過了辣！！！！

然後就是迎接終點。 3小時20分台。 成績已不是重點了辣！重點是輪輪要幫我掛牌🤔 她好可愛哈哈哈。

很滿意自己這次的表現，在知道目標無法達成後沒有放棄，才有了在42.195公里內經歷了緊張、專注、崩潰、想放棄、想堅持，到開心的心境轉換，也才有了後段一路都在笑的照片。

今天跑回終點之後其實有點心虛，因為回血後好像真的跑的太輕鬆了一點😛

玩的很開心😄😄

#謝謝跑友謝謝朋友謝謝大會謝謝志工