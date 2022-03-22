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賽事心得／萬金石馬拉松 連趕5個關門點、跑在回收車前

運動筆記 / 孫慶維

3:45國光客運出發，小虎隊員一起合照

到了會場吃完早餐，整理裝備，天氣很涼爽，心想若能整天都這樣，該有多好？

難得跟老公在同一起跑區

一起跑，就覺得吃力，狀況不是很好，明明很涼爽的，怎麼會一直流汗？疏於練習是最大主因，怪疫情，怪天氣，還是很多人跑得很好啊。很難得在15公里後出現了為什麼要跑步，我還要繼續報名馬拉松，來激勵自己持續跑步？很多朋友都不報名了，改而去爬山了，爬山也很好，山上風景很漂亮啊~我懷疑自己還有沒有報名的勇氣了。

跑前玉萍問我怎麼跑？我說半馬在2:45-2:50左右吧，她說那回程會很趕喔，我知道狀況不佳，先趕第一關2:50折返吧，也做了這場會被回收的一點點心理準備，雖然很不願意，但是跑不太起來，只能盡力而為了。

很難得整路都沒有拿手機拍照，因為狀況不好，雖然日出照在海面上很美，海浪拍打著岸邊的浪花也很美，但是沒有什麼心情，也不敢拍照，謝謝艾將合照，這是賽道上唯一不是攝影師拍照的照片。25K前，聽到工作人員說再9分鐘關門，突然嚇一跳，不是只有半馬折返點才有關門點？一直都沒有留意這點，萬金石跑了幾次還沒碰過這情形。過了關門點，工作人員說30K，10:49關門，心想只有40多分鐘，要認真跑起來～

遇見水漾昌哥送上一瓶冰冰的蠻牛，先冰敷雙手，再陸續喝幾口，才能有動力繼續跑

沒力就繼續走吧30公里前30多秒壓線，又聽到35公里11:30關門，這段路有三個緩上坡，5公里41分鐘，比剛才的5公里，更吃力啊，遇上腳抽筋的淑妃姐，只敢問候一下，也不敢再多做停留，繼續往前行，心想還好有明崑大哥陪她~

在上坡時遠遠看到沅碩夫妻，很開心的繼續跑

謝謝沅碩拍照，老婆擊掌加油，這時候有人加油，又增加了一點動力

沅碩說老公跑過去很久了呢，聽到這句話，我心裡很開心，因為離愈久表示他跑愈好。結果過了水站才是35K，竟然是倒數30秒，只敢拿了瓶水，11:30:07壓線想到再來下坡，心情才稍微放鬆一點時，工作人員騎著車喊，37K，11:47關門2公里下坡路段，應該不會太難，結果一公里後又有上坡，天啊，好煎熬啊，工作人員說到大馬路就到了喔，再來就沒有關門點了。

這時救護車三台開在旁邊，醫護摩托車一台接一台，回收車也在後面，壓力好大喔，且跑且回頭張望|

只希望離他遠一點，不要當最後一個，老公說這張咬牙切齒的跑著，有認真喔

這漫長的幾公里又疲憊，又不敢停下腳步

突然看到仙輩大哥，開心了一下，大哥提醒後面要用7:30才能跑得回去喔過了隧道終於看到拱門，但拱門前的鐵柵門也圍了起來，只留下一個小小的入口，前方有三位跑著要進去，好怕我就被關起來，還好順利進了鐵柵門，又進了拱門，正開心完賽時，聽到過了時間喔......那會按呢？

心想我後面17公里己經盡了最大的努力，趕了5個關門點，就算沒有成績，心理還是很踏實的，因為我覺得我有努力到最後一刻，沒有獎牌沒有關係這時，前面的痛苦，懷疑跑馬人生的感覺，反而沒有了

但是有完賽毛巾，跟著張大哥合照一張

一出來看到有掃描成績，看到有成績，覺得高興，只是不知道算不算? 聽到在終點前4公碰到抽筋的連大哥，他說看到我後，竟然就能跑得起來，追過我，很高興我反而是激勵他的動力了。第62馬，趕了５個關門點，過了二道鐵門＋拱門，沒有獎牌，很辛苦，但也很有成就感，以為沒有機會了，因為一道道的關門點，激勵我一關關闖，折磨身心，又有不同的心得，很開心我有盡力到最後一刻。

我常常自己在想為什麼要跑步？要報名賽事？花錢，花時間，曬黑了........

但是最終戰勝自己的感覺，讓我可以多一點點勇氣吧

PS. 感謝賽道的攝影師拍照

萬金石馬拉松

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