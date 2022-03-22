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賽事心得／萬金石馬拉松 官方補給大評比

運動筆記 / I-Ching Lai

3年前第一次挑戰萬金石，無敵海景很棒，但跑到最後真的很辛苦。後來幾年想再挑戰，無奈沒有抽籤運都沒中，今年據說有報名的都抽中，因此，終於可以重返萬金石賽道。從去年的原型食物跑全馬開始，每次跑全馬都來不一樣的挑戰，這次決定挑戰-只吃官方補給跑全馬，官方補給相當嚴苛，前20公里只有水、運動飲料，後20公里才有能量飲和香蕉，餅乾、蛋糕、烤肉、豬耳朵、滷味這些都是幻想，通通沒有。這樣for菁英選手的官方補給，能否支撐普通人回到終點？天氣會很熱，身上攜帶緊急救援用的鹽糖數顆。

這次到台北住車站附近的天成大飯店，女兒還沒打疫苗因此沒讓她跟，老公和女兒送我到高鐵站，一起吃大戶屋，然後就一個人前往台北。前陣子下載剩食APP，理念是賣不完的食物可以便宜賣給需要的人，下載後發現台中只有一家店可換，後來連唯一的一家也停止營業，APP一次需儲值8份，這次打算到台北多換幾家。總共換得喜憨兒烘焙屋(3個大麵包)、澎派(一塊很高級的派)、綠原品(都是蔬菜的便當)，都很美味，物超所值，這一天共走了2萬步，到底哪個神經病跑馬拉松前走2萬步?為了吃，我願意。

第二天一早三點鐘起床，三點半前往國光客運搭接駁車，四點半抵達萬金石會場，熟門熟路找到跑者休息區，開始吃麵包做準備，六點半起跑，時間非常充裕，在會場排了三次廁所都還有時間，不到六點就到起跑點等，起跑點有點涼颼颼，這次分到C組，只聽到前面阿伯用台語說:C在這(死底加)，D在那(豬底遐)，C組跟前面B組的不同就是，B組一直在跑步暖身，C組就是等著起跑完全不想動。

起跑沒多久就進入隧道，在隧道內就可以拿掉口罩(已經一公里)，之前做功課得知，前20公里的補給站只有水跟運動飲料，水是瓶裝水330cc，運動飲料是鋁罐250cc。在第一個補給站拿到水之後，就一直拿著水跑，隨時都可以喝，運動飲料只能一口氣喝完或倒進水瓶帶走。半馬折返之後，開始出太陽，又曬風又強，連帽子都戴不住，怕被風吹走，我只能告訴自己"要忍耐"(藍波大人上身)。終於來到第一個有能量飲的補給站，能量飲有很多種，先拿一包綠色的吃，據說叫做能量磚，吃起來像羊羹，甜甜的一大塊，第二個有能量飲的補給站則吃了藍色的能量磚，有咖啡味，第三個吃了犀牛圖案的能量膠，就糖漿，最後吃了軟糖。天氣很熱留很多汗，怕會抽筋，我還是在中間空檔吃了自己帶的鹽錠1顆。

補給不難懂，每2.5公里一站，前20公里水、運動飲料輪流補給，20、25、30、35補能量飲，水拿在手上隨時補。

只有水2、7.5、12.5、17.5、22.5、27.5、32.5、40公里
水+運動飲料5、10、15公里
水+運動飲料+能料飲20、30公里
水+運動飲料+能料飲+香蕉25、35公里

實驗結果，全程用官方補給，對普通人來說是OK的，雖然全身痠痛到不行，>能量還是足夠的，前提是早餐要吃飽滿滿碳水化合物。不知道能量飲鈉夠不夠？書上說運動飲料的鈉都不夠，需要吃鹽才夠。賽後拿到肉粽、麵包、雞胸肉還有好幾罐飲料，雞胸肉上面寫需冷藏，沒地方冷藏就直接吃掉，麵包吃起來普普，比不上喜憨兒烘焙屋，肉粽還不錯，飲料也不錯，喝了康普茶和蜂蜜高優質豆奶，蔓越莓果汁和舒跑帶回家。

這次的成績比起三年前，完賽成績竟然快了1個小時又7分鐘，可能是因為體重減輕，沒有停下來拍照，也沒有停下來吃補給省了不少時間。

萬金石馬拉松

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