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高雄大停電出人命！ 中風病人呼吸器停擺 無法供氧死亡

賽事心得／萬金石馬拉松 睽違四年再度跑

運動筆記 / 邱欣隆 Hsinlung Chiu

前一晚騎車到板橋入住一晚

清晨3:30從板橋客運站搭乘接駁車至會場

跨過出發線的第一步就離成功不遠了

跨越終點線的那一步

滿滿的激動，也是無限的感動

為自己的堅持、努力而感動～

原本挑戰SUB300失敗

36K後很硬抖爬山加逆風

還有太陽公公熱情招待

慶幸手上有瓶裝水淋自己降溫

最終3:14:33 配速4‘38” 無傷完賽

完成自己第八馬

萬金石SUB400達標，明年免抽籤

«繼續挑戰»往SUB300邁進

明年力拼組排名前15名

將距離的考驗，視為進化自我的鍛鍊

Fast 42將壓力轉化為永不放棄的動力

想當初2018萬金石初馬成績4:51:20跟四年後の成績進步1小時47分

自我訓練不間斷

未來の路還很長，繼續努力跑下去

準備迎接5/1延期の屏東高樹馬

#2022萬金石馬拉松 #不凡的你不凡的自己 #FAST42 #FINISHER #沒有奇蹟只有累積 #突破自我 #GARMIN

萬金石馬拉松

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