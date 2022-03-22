賽事心得／萬金石馬拉松 睽違四年再度跑

其實在22k回程時就知道無法再用比賽前設定的強度繼續下去，加上當時左邊屁股每一步都痛，都有了在下一個救護站就拔晶片或是乾脆步兵等朋友追上來再開始跑的打算。 但想想我是為了什麼而跑？為了成績嗎？

2022-03-22 10:00