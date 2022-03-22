賽事心得／萬金石馬拉松 睽違四年再度跑
前一晚騎車到板橋入住一晚
清晨3:30從板橋客運站搭乘接駁車至會場
跨過出發線的第一步就離成功不遠了
跨越終點線的那一步
滿滿的激動，也是無限的感動
為自己的堅持、努力而感動～
原本挑戰SUB300失敗
36K後很硬抖爬山加逆風
還有太陽公公熱情招待
慶幸手上有瓶裝水淋自己降溫
最終3:14:33 配速4‘38” 無傷完賽
完成自己第八馬
萬金石SUB400達標，明年免抽籤
«繼續挑戰»往SUB300邁進
明年力拼組排名前15名
將距離的考驗，視為進化自我的鍛鍊
Fast 42將壓力轉化為永不放棄的動力
想當初2018萬金石初馬成績4:51:20跟四年後の成績進步1小時47分
自我訓練不間斷
未來の路還很長，繼續努力跑下去
準備迎接5/1延期の屏東高樹馬
#2022萬金石馬拉松 #不凡的你不凡的自己 #FAST42 #FINISHER #沒有奇蹟只有累積 #突破自我 #GARMIN
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