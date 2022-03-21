賽事心得／雄中百年校慶路跑賽 跑半馬以賽代訓

有好一陣子沒有參加半馬賽事，因為現在都挑戰全馬，半馬都是自己練習的，看跑班內大家踴躍參加，我也躍躍欲試，更好奇高雄第一學府雄中的賽事是如何？

自學生時代，就對雄中學府有所敬畏，趁這次比賽，來一探究竟。今日仍是早醒，對於半馬賽事，我輕鬆以對，早起的我悠哉的滑滑手機，到便利商店覓食，還在家上完廁所再出發，這就是在地賽事的好處─交通方便，時間充裕。

到現場雖然不是人山人海，但麻雀雖小，五臟俱全，該有的都有，尤其踏入雄中的榮耀感，感覺真不錯，一邊自嗨，一邊找到自己跑班的帳篷。

跟著教練緩跑一下，時間差不多，就到起跑點準備，小而美的賽事，起跑點果然很小，有些地方得要注意，除了兩處階梯之外，還有不平整的草地。起跑後，照自己的情況而跑，肌肉緊繃的問題仍在，應該是肌膜還是神經壓迫，我也弄不清楚，反正就順勢而為吧，前面賽道顯得相當擁擠，而且跑在人行道上，我得要處處小心不平整的路面，以及上下的落差，肌肉右半邊仍緊繃，那就左半邊多負擔點，只能說半馬穩穩跑就好。

不知道過了幾k，人群較為分散，可以不用閃人，應該可以加速，但我又能加速多少？就穩穩跑吧！不想跑到右半邊抽筋，但這場是以賽代訓，也不能隨便玩賽，設定基本盤就是破2，速度得要維持下去，好在前面有人跟，那厲害的跑者，讓我追得很努力，一路緊咬著，認真奔跑，加上天氣悶熱，讓我中途全身溼透，只能想著再撐一下就到了。

中途遇到幾個認識的跑友，已折返的高手小葉哥、卿哥、紅螞蟻的一哥一姐，這些只能遠望，無法接近。

紅螞蟻敬重的高手小葉哥，今天再創佳績，我「只能遠觀而不可褻玩焉。」

還有閃耀跑團的昌謀、紅螞蟻的小尤、正陽、士竣等隊員，我以此鼓勵自己要跟上他們，後半段，身體比較適應，逐漸加速，加快步頻跟上去。不得不提還有一位可怕的女團員孟璇，本說要跟6分速列車，哪知中途跳車，以5分速狂飆，就在我身後幾百公尺處跑著，不想被輾過，只好努力奔跑。

恐怖的跳車團員─孟璇，終點前輕鬆樣......

這位團員的月跑量，嚇嚇叫的.............「少」，簡直就是扮豬吃老虎，原來是孟璇的先生，果真都是恐怖一族的。

跑著跑著，遇到好多個紅燈被攔阻下來，前面都覺得很心急，時間一分一秒在過，人卻無法邁步向前，但跑到最後6k，由於前面加速，體力耗盡，反而因紅燈得到喘息。

就這樣最後的幾公里，盡可能的加速，爭取時間，最後2k還有個上坡，真折磨，但我不管了，大叫也要衝上去，其實最磨人的是遇到10k跑者的阻擋，沒啥力氣繞過的我，只好喊著「借過，幫忙一下，讓我留下美好的回憶。」繼續奔跑，直到看見雄中的建築，終於快要結束了.........沒想到虐心的來了！

進入操場，以為可以結束了，「天啊！還有2、3百公尺的彎道要跑。」

主辦單位真會磨人，好崩潰！逼近全速的我，未到終點拱門，已耗盡全力，正當虛弱之時，好在看到教練在跑道上拍照，再度擠出一丁點的力量，跑向終點。

過終點無力的我直接跑過終點工作人員，看似不想領牌，其實是好累人啊！

算是通過，對得起自己，繼續努力....要努力追上小尤、小葉哥...