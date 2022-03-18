賽事心得／台北馬拉松 只要有心目標不會遙遠

我是四十多歲喜愛跑步的素人跑者，多年來只知道跑就對了，什麼跑步知識都不了解，去年四月前，什麼跑前熱身，跑後收操都不懂，跑姿一蹋糊塗，也不管配速只知道跑到固定里程去年初因緣際會下決定認真練跑，回想之前跑過的幾場賽事，每一場都是痛苦的跑跑走走 5-6 小時完成每次跑完全馬都好一陣子不想跑步，月跑量只有幾十偶而一百多。

去年2月中跟朋友去花蓮旅遊，熱愛騎車很少跑步的朋友約晨跑，說七星潭附近路線很美，大概 10K 距離慢跑，心想慢慢跑應該容易的，隔天跟跑 1個小時 11K，5:30 配速，我跟到快爆掉，心率飆到 180。

覺得有點失落，當晚下定決心好好練跑，都四十多歲了，幾年來一直想破4，今年一定要做到，回台中後開始跑一休一練跑 10K，跟以前一樣都是亂跑，從 5K 練起跑到能跑 10K，5-6 分配速，跑到3月中，發現福澤訓練法，開始照著跑，第一次有紀律下練跑 (雖然還是什麼都不懂)4月初不經意發現中興大學有開跑步課，馬上線上報名。

第一次上課，跟點哥還有助教學到很多，知道跑前暖身跟跑後如何收操，也被點出跑姿問題很大，之後調整跑姿，點哥開每周訓練課表，我就結合點哥課表跟福澤訓練法一起練2月下旬開始練了2個半月，4/25 跑了場後壁 43K，中間我跑錯多繞一小圈 3.5K，完賽跑了 46.5K花 4:11，中間跑到全馬距離時，花了 3:47，而且全程 46.5K 我都沒抽筋爆掉，第一次重頭到尾都是跑著完成，成功達成 sub4; 想說原來 sub4 不難嘛，心裡又想著 330 好了，似乎不遠了，持續練跑。

中間雖然有疫情，還是戴著口罩練跑，無奈在七月底突然發燒，急診檢查出猛爆性肝炎，住院抗生素治療 8天，出院後體能比年初剛練跑還差，走路都會大喘氣，休息半個月開始先一週跑 2-3次短距離 5K 看看，9月份慢慢有起色了，但是還是跟住院前差很多10月初台北馬開始報名，這時狀況恢復8成，報名後開始練漢森 sub3 課表 11-18 週到比賽的部分，中間回母校中央大學跑了一場 5K 運動會賽事，有幸遇到校友周漢忠大哥，大哥說他是台北馬 sub3 配速員，當下我問了大哥如何練跑的，大哥說他不跑間歇，都跑 tempo 跟長跑，剩下是輕鬆跑回台中後，仔細思考下，決定改變練跑方式，時間限制下最遠只練到半馬，改成週二 10K tempo，週四 16k tempo，週日 21K tempo，剩下不是休息就是 easy run，tempo 配速從一開始 4:40 左右，一直到台北馬前推進到 4:0x，在 12月初練跑半馬，每次都能跑進90分內台北馬跑前幾天學大家進行肝醣超捕3天，補著補著到賽前一天，感覺全身懶洋洋不想動身體似乎腫了一圈，前一晚心想狀況不好跑不動，原本目標是 310，想想下修守住 315 好了。

賽事當天清晨3點多，收到點哥訊息，集合做跑前最後提醒點哥問我目標多少，我跟他說目標 315-320，看能不能跟著 315 配速員跑，點哥提醒我，守住自己配速，穩穩跑就好，配速員如果跑太快不要硬跟起跑前在 C區後方等待，手錶開啟 pace pro 默默設定 315 的分段配速，起跑後人擠人，無法加速，一直想跑出人群，突然發現最旁邊水溝蓋最好閃人，跑出人群後我穩穩地用體感配速，保持輕鬆跑姿又不喘氣的最高配速前進，一路往前慢慢追過3組 adidas 配速員，突然聽到有人說前面是 315配速員，我們維持看的到的距離就好心裡想追上去跑在旁邊，跟緊穩穩跑完就好，跑著跑著看到琨哥在旁邊，我說要往前追 315 配速員跟著跑，慢慢追到後跟著跑一小段，感覺不太對，315配速員速度有點慢啊。

突然看到琨哥從旁邊跑過，當下決定換車，跟著琨哥跑感覺這配速比平常 tempo 跑還輕鬆，就維持這體感這樣後面才不會爆掉一路跟到 35K 水站補水後找不到琨哥，開始跑自己的，河濱段後面側風實在太強，心理一直提醒自己一定要維持輕鬆跑姿，跟著體感跑，避免大腿用力加速，才不會突然抽筋爆掉。

出河濱後好跑多了，快到田徑場，突然想到我的狀況還是很好啊，沒有什麼撞牆感覺，怎麼就要跑完了; 突然琨哥跟百傑意如從身邊刷過去做最後衝刺，本想跟著跑，突然想到去年有跑者在破3前一刻腿軟跑不動，走都走不了，用爬的到終點，早就不能破3了，快幾秒鐘好像沒什麼意義，還是穩穩跑好了，一路沒什麼看錶，進到體育場看到終點上方時間，竟然才剛跳到 3:08:xx，原來跑的比我想像快很多。

練跑10個多月，成績可以從去年 11月的台中馬 5:29，一路進步到這次 3:07 很滿足了最後這場台北馬，穩穩均速體感跑，賽後發現體感配速蠻穩定的，前半馬跟後半馬時間差不多，後半馬還稍快一點，分段配速也差異不大; 最感謝的花蓮晨跑朋友給我的刺激，點哥的課程，網友推薦的漢森課表，還有漢忠大哥分享的訓練方式，當然還有台北馬跟了2/3 路程的琨哥，跟車不用看錶，還有人聊天，跑起來很輕鬆，讓我四十多歲的大叔不到一年時間，全馬進步快2個半小時，跑到 3小時初。只要肯練跑，持之以恆練習(我大約半年時間幾乎天天晨跑)，破4不難，330 都有可能。