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精華影輯／新北香魚川馬拉松 讓新店成為有靈魂的城市

運動筆記 / Run Style完全執行團隊吳導

就像主辦人邵敬一 邵老師所講的一樣

辦這場香魚馬

並不是我的目的

而是我的一個手段

為了實現讓我的家鄉新店能夠成為一個有靈魂的城市

很高興成功的向前踏出了第一步

只是我們真的看到了

是有太多太多的「瘋子」

才能夠辦好這場大家引頸期盼的一場馬拉松

在這種疫情當下的時間中

真的感謝所有選手跟志工的相挺

不要然 有了再好的規劃 有了再好的創意的一場活動

也可能會因為報名人數不足而含淚停辦

當然 我相信 邵老師的場 永遠不會有這種情況發生

因為往往都是秒殺場

誰還會把名額留給別人呀～～～～

而答案就在影片中

會參加邵老師所辦的活動的選手

永遠都是那種 抱持著開心跑步 享受生活心態的人

因為 笑容可以證明一切

當然 最後也是最重要的

這場 有了個「創舉」

不是唯一 但一定是第一

就是「賽道守護者」的概念

何謂賽道守護者

就是集結更多醫護證照的跑者來參加

可以守護所有跑者在賽道上的安全

讓大家在參加賽事時更無後顧之憂

小編真的廢話不多說了

就先來看看影片

我相信 看完的跑者應該有些人已經開始後悔了

不管怎樣

明年別再錯過了

當然 覺淂喜歡 覺得滿意

請到運動筆記幫我們評分哦

https://reurl.cc/Mb5j4n

主辦單位：台灣環島跑者聯盟

官方攝影：Run Style 完全執行團隊

馬拉松

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