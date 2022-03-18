精華影輯／新北香魚川馬拉松 讓新店成為有靈魂的城市
就像主辦人邵敬一 邵老師所講的一樣
辦這場香魚馬
並不是我的目的
而是我的一個手段
為了實現讓我的家鄉新店能夠成為一個有靈魂的城市
很高興成功的向前踏出了第一步
只是我們真的看到了
是有太多太多的「瘋子」
才能夠辦好這場大家引頸期盼的一場馬拉松
在這種疫情當下的時間中
真的感謝所有選手跟志工的相挺
不要然 有了再好的規劃 有了再好的創意的一場活動
也可能會因為報名人數不足而含淚停辦
當然 我相信 邵老師的場 永遠不會有這種情況發生
因為往往都是秒殺場
誰還會把名額留給別人呀～～～～
而答案就在影片中
會參加邵老師所辦的活動的選手
永遠都是那種 抱持著開心跑步 享受生活心態的人
因為 笑容可以證明一切
當然 最後也是最重要的
這場 有了個「創舉」
不是唯一 但一定是第一
就是「賽道守護者」的概念
何謂賽道守護者
就是集結更多醫護證照的跑者來參加
可以守護所有跑者在賽道上的安全
讓大家在參加賽事時更無後顧之憂
小編真的廢話不多說了
就先來看看影片
我相信 看完的跑者應該有些人已經開始後悔了
不管怎樣
明年別再錯過了
當然 覺淂喜歡 覺得滿意
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主辦單位：台灣環島跑者聯盟
官方攝影：Run Style 完全執行團隊
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