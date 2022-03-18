賽事心得／南橫超級馬拉松 未竟之路不留遺憾

飛往夢想的途徑 只問耕耘亦求收穫

踏上嚮往的路上肯定努力創造毅力無法完成的賽事，從來不在規劃中，南橫百K到不了終點，遺憾一點都不留，只因用盡了全力。

5佪月前堅定的意念，立即將住宿處理妥當，並完成了報名，當萬事皆以具備，卻人算不如天算，面對前脛肌腱炎麻煩的傷勢，這漫漫長路，該怎麼跑下去………………跑馬之路，只數算了里程，卻敵不過天算，自以爲順遂，卻危機四起。受傷這個名詞，竟成爲現在進行式，一下子打亂所有的節奏，連走路都成爲問題，遑論要怎麼跑步。病灶沒有特效藥，彷彿被宣判徒刑，卻不知道刑期多久，只能乖乖聽從醫生吩咐，暫時斷了跑步的念頭。從緩慢走路開始，再恢復到跑的動作，足足花了一個半月。南橫超馬賽就要到來，這段時期受傷，完全沒有跑量，眼看太平洋縱谷馬拉松和太魯閣馬拉松逼近，只好先以10K測試狀況，即使短短的距離，始終小心翼翼，心中道盡這段時期，引頸等待的期盼。賽前腳傷作祟，連走路都成問題，什麼訓練也談不上，一切從零開始，每天努力復健，力求敗部復活。腳傷初癒，只求一路專注，傷勢別來找麻煩，留下有始有終的精神。二個月後，站在南橫起跑點上，為自己的勇敢喝采。百K之道～不再是想像。跑，就對了！

出發台東前，大家先祭飽五臟廟吧！

抵達台東，下榻的民宿，距離起跑點僅5百公尺，總是分不清東南西北的我，參與南橫超級馬拉松賽，終於可以從容赴”刑場”，不是啦！是來到會場。

5點起跑，天色微暗中，百K賽事氣勢磅礡，神人個個磨刀霍霍，目光虎視眈眈，一舉衝出起跑點。高處長一馬當先，我與劉教官和彭老師，三人一同出發。路，不能靠想像，步步為營向前推進。深知趕不上隊友進度，於上廁所之際，與他們不敬禮解散。天色漸漸亮了！心境慢慢開了！也開始進入峽谷風光，最好的訓練，就是隨遇而安。

跑吧！當陽光開始耀眼，擁抱當下的熱烈。

腳傷復原得差不多，但肌耐力也只剩8、9成，深怕一不小心前功盡棄，配速只能更加保守。經過45K的折返點，無論此行成功與否，都會超越過去的記錄，心境轉換是微妙的。

大S型的峽谷，色彩斑斕的岩壁，蜿蜒清澈的霧鹿溪湍急而下，雄偉壯闊的景色，絲毫不亞於中橫太魯閣。

心情的起伏，無限的爬坡，是成正比的。飽覽眼前美麗風光，是要付出代價的，既來之則安之。

每隔二站就停下來拉筋，避免過度疲勞不堪負荷，補給站有充足的補給，自備不少的能量膠，視體能消耗的狀況再補充。

來到60K折返點，劉教官以為我會在此折返。畢竟腳傷初癒，無論如何，棄賽或換組的念頭，從出發開始，到現在都不曾有過。

勇闖南橫 就是要一償宿願

隊友們腳程飛快，而我總是墊後的那一個。深信龜兔賽跑的故事，一步一腳印，烏龜也能出頭天，寓言印證跑得再慢，只要努力不懈，一定會到終點的。

一次又一次穿梭於遂道，路是陌生的，心情是熟悉的，每一個場景都似曾相識，卻也怎麼地叫不出地名。

在隧道，只剩下自己的心跳，很喜歡那種安靜，完全心無旁鶩，專注在每一個步伐，享受那股自在的呼吸。

在補給站休息時，遇上隊友Chien Cheng Liu，彼此行色匆匆，互相打了招呼各自離去。途中，數次不期而遇，連續的上坡路，只能不斷的跑跑走走，努力跟上進度。前方無止境的路，加上呆滯的情緒，畫面總是定格的，直到出現熟悉的身影，是劉教官和彭老師，很開心的互道加油，一來一往的的差距應有4～5公里。沿路，都有人高喊，折返點快到了，一遍二遍三遍四、五遍…………，總覺得時間遙遙無期，過得特別漫長啊！

花了近8小時，終於來到栗園100K折返點了！雄壯威武的氣勢一時上身，留下唯一的記念照。

待補給後拉完筋，正打算離去時，一轉身Chien Cheng Liu又出現了! 離終點時間，僅剩下7個小時，就這麼一起結伴同行，卻也擔心成為對方的拖油瓶。礙於關門壓力，所有的擔心，只能拋諸腦後。

下坡加速的timing，也並非”輕而易舉”，歷經長途跋涉，疲勞感不斷漸增，幸好回程有隊友同行。背在身上的水袋，著實耗費體力，決定在摩天站轉換處，卸下這一股負擔。下坡的路，心情和腳步都輕快許多，他冷不防地對我說: 山腳下，那裡就是補給站。望著前方蜿蜒的路，視線雖近在咫尺，距離卻遠在天涯。

跑著跑著，路旁出現了補給車，是昨晚一起共餐的總11哥，眼前的啤酒和可樂，是人生中最解渴的飲料，心中湧現陣陣暖意，重新得力的感覺真好。來到利稻補給站，除了工作人員，只剩下我們二人，分秒必爭不敢逗留太久，來匆匆去也匆匆。一路上，總是無聲勝有聲，氛圍是安靜的，用跑步的節奏代替交談，更加專注地跑著，忽略身體某個臨界點。他身後掛著鋼杯，好像牛鈴不斷敲出聲響，十分清脆悅耳，美妙的音符，一路尾隨著我們，在安靜的隧道裡，節奏特別的清晰。

途中，前方的廂型車突然停了下來，司機大哥下車示意，原來關門時間已逼近，為要勸服我們上車，但離終點關門還有4個多小時，當下極力爭取權益，最後雙方折衷意見，先讓我們在晶片感應站下車，距離天龍路程還有1公里，再由主辦單位決定去留。果不其然，他們以時間為由拒絕放行，無奈之下，怒喝啤酒一吐怨氣，心有不甘地上了回收車，為此行畫下休止符。勇闖南橫離終點還有28.5K離關門時間4個小時盡力了雖然不完美但沒有遺憾腦海，停留著美好的回憶心中，湧出了激勵的漣漪相信自己，感謝努力累積毅力，不斷淬煉化成勇敢，追逐勇氣留下目標，許願再續從跑步中，看見巨大的能量和勇氣，不斷地自我挑戰。瘋子和熱血的一線之隔，是努力不放棄的精神。

I run because I can 明年南橫見

謝謝劉教官、Chien Cheng Liu、彭老師提供南橫風景照，讓這篇心情文得以見光。原本不打算寫心得文，殊不知賽後，大夥兒的熱情，更加容易被感染。

賽後感謝名單:謝謝劉教官、Chien Cheng Liu、彭老師提供南橫風景照，讓這篇心情文得以見光。 謝謝~劉定昌教官推坑

謝謝~南橫五帥

謝謝~南橫隊友Chien Cheng Liu-開車往返花東謝謝~一日室友-彭老師謝謝~關山工商魏主任-熱情招待謝謝~南橫總11哥-到位補給謝謝~南橫相遇的朋友最後感謝上帝～賜我無比勇氣