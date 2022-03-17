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One City 馬拉松／老公跑 2:39 拿男總一 仍被全體總一的老婆電！

運動筆記 / Joanna

本場賽事的最大贏家！（圖片來源：One City Marathon

在一場賽事中，一對夫妻分別成為男、女總一已經很少見；但更少見的是，老婆跑得比老公還快！而這就發生在 3/6 美國紐波特紐斯城舉行的「One City Marathon」賽事。去年，這場賽事因為疫情變成線上馬，今年重新回歸街頭，並且有超過 1,600 名跑者參與。在全馬項目，住在紐約的法國女子 Marie-Ange Brumelot 以 2:38:57 率先衝線。

在「One City Marathon」賽事，Marie-Ange Brumelot 以 2:38:57 拿下全體總一（圖片來源：One City Marathon 2022

18 秒後，Luciano Medina 以 2:39:15 成為第一位衝線的男子，而他是她的老公！

第二位衝線的是女一的老公 Luciano Medina，他以 2:39:15 衝線（圖片來源：One City Marathon

有趣的是，在 Marie-Ange Brumelot 衝線後，她在終點線「跳」著迎接老公，真的是「散播歡樂，散播愛」的最佳寫照。

其實，丈夫 Luciano Medina 有世界田徑 V 級菁英教練執照，妻子 Marie-Ange Brumelot 是全馬 2:36 的跑者；夫妻倆組成了「紐約馬動態跑步教練二人組」，提供跑者、運動員長期的訓練規劃。

如果將場景放在台灣，不禁令人想起「馬拉松寶貝」曹純玉與其教練「最速古人」陳囿任，感覺兩人最有機會展現這樣的男女總一戲碼啊！（誤）不知道你還有在馬場看過什麼有趣的風景，也歡迎與我們分享喔！

參考資料：The Virginian-PilotOne City Marathon

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觀望這場比賽很久都沒有報名 因為4月有個橫越臺灣165公里 想報名這場以賽代訓 不知不覺就錯過報名期限了 我的重訓練教練幫我私訊主辦人 結果竟然還可以報名 於是我就完成報名了 我本來

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