2022 萬金石馬拉松 讓美津濃和配8班速列車一起支援你！
（圖片來源：萬金石官方粉絲頁 ）
今年屆滿 20 週年的「新北市萬金石馬拉松（New Taipei City Wan Jin Shi Marathon）」，將在 3 月 22 日於新北市萬里區翡翠灣熱情開跑，今年美津濃和運動筆記配速列車合作，再度為各位跑友提供暖心的配速服務、應援每位跑友的步伐，FOR EVERY RUN。
全馬組配速班次從 3 小時開始，每 15 分鐘一班，4 小時開始，每 30 分鐘一班，一直到 5 小時 30 分為止，共計 8 班車，合計 16 位車長。列車長們身穿藍黑色美津濃配速背心，配戴 PACER 識別號碼布，並且綁上標示完賽時間的氣球，請參賽跑友們找到適合的班次上車，緊緊跟著列車長一起進入終點吧！
車長班表
配速攻略
（影片來源：萬金石官方Youtube ）
溫馨提醒
請配合萬金石大會公告各項防疫措施
- 賽道補給提供 330ml 瓶裝水、運動飲料、能量飲及香蕉
- 海綿站僅提供瓶裝水
- 乘坐接駁車、進入會場、起跑集結時請配戴口罩
- 其他防疫措施請參考大會公告
（圖片來源：萬金石官方粉絲頁）
最後祝各位跑跑人都能夠順利達標破PB！
＊感心服務 就在運動筆記配速列車＊
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