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2022 萬金石馬拉松 讓美津濃和配8班速列車一起支援你！

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

（圖片來源：萬金石官方粉絲頁

今年屆滿 20 週年的「新北市萬金石馬拉松（New Taipei City Wan Jin Shi Marathon）」，將在 3 月 22 日於新北市萬里區翡翠灣熱情開跑，今年美津濃和運動筆記配速列車合作，再度為各位跑友提供暖心的配速服務、應援每位跑友的步伐，FOR EVERY RUN。

全馬組配速班次從 3 小時開始，每 15 分鐘一班，4 小時開始，每 30 分鐘一班，一直到 5 小時 30 分為止，共計 8 班車，合計 16 位車長。列車長們身穿藍黑色美津濃配速背心，配戴 PACER 識別號碼布，並且綁上標示完賽時間的氣球，請參賽跑友們找到適合的班次上車，緊緊跟著列車長一起進入終點吧！

車長班表

配速攻略

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315配速攻略

330配速攻略

345配速計劃 

400配速策略   

430配速策略  

500配速策略

530配速策略 

（影片來源：萬金石官方Youtube ）

溫馨提醒

請配合萬金石大會公告各項防疫措施

  • 賽道補給提供 330ml 瓶裝水、運動飲料、能量飲及香蕉
  • 海綿站僅提供瓶裝水
  • 乘坐接駁車、進入會場、起跑集結時請配戴口罩
  • 其他防疫措施請參考大會公告

（圖片來源：萬金石官方粉絲頁

最後祝各位跑跑人都能夠順利達標破PB！

（影片來源：萬金石官方Youtube ）

感心服務 就在運動筆記配速列車＊

萬金石馬拉松

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配速策略，預計完賽時間4小時28分（以大會計時為主），扣除補給進補給站時間，均配為6'15'/km~6'20'/km間賽道共有16個補給站，每站快速補給約10~15秒間遇上下坡會略有調整。

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觀望這場比賽很久都沒有報名 因為4月有個橫越臺灣165公里 想報名這場以賽代訓 不知不覺就錯過報名期限了 我的重訓練教練幫我私訊主辦人 結果竟然還可以報名 於是我就完成報名了 我本來

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