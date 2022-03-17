2022 萬金石馬拉松 讓美津濃和配8班速列車一起支援你！

（圖片來源：萬金石官方粉絲頁 ）

今年屆滿 20 週年的「新北市萬金石馬拉松（New Taipei City Wan Jin Shi Marathon）」，將在 3 月 22 日於新北市萬里區翡翠灣熱情開跑，今年美津濃和運動筆記配速列車合作，再度為各位跑友提供暖心的配速服務、應援每位跑友的步伐，FOR EVERY RUN。

全馬組配速班次從 3 小時開始，每 15 分鐘一班，4 小時開始，每 30 分鐘一班，一直到 5 小時 30 分為止，共計 8 班車，合計 16 位車長。列車長們身穿藍黑色美津濃配速背心，配戴 PACER 識別號碼布，並且綁上標示完賽時間的氣球，請參賽跑友們找到適合的班次上車，緊緊跟著列車長一起進入終點吧！

車長班表

配速攻略

300配速攻略

315配速攻略

330配速攻略

345配速計劃

400配速策略

430配速策略

500配速策略

530配速策略

（影片來源：萬金石官方Youtube ）

溫馨提醒

請配合萬金石大會公告各項防疫措施

賽道補給提供 330ml 瓶裝水、運動飲料、能量飲及香蕉

海綿站僅提供瓶裝水

乘坐接駁車、進入會場、起跑集結時請配戴口罩

其他防疫措施請參考大會公告

最後祝各位跑跑人都能夠順利達標破PB！

（影片來源：萬金石官方Youtube ）

感心 服務 就在運動筆記配速列車＊