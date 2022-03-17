賽前情報／萬金石馬拉松 SUB 500列車配速計畫

全台唯一的馬拉松銀標賽事萬金石馬拉松如期舉行，🚂Mizuno TW X 運動筆記 配速列車陪你跑過2022萬金石🏃🏃‍♀️馬拉松組完賽時間從3小時開始每15分鐘一班4小時開始30分鐘一班，一直到5小時30分為止配速員會綁上寫有完賽時間的氣球🎈請大家找到你想搭乘的列車緊緊跟著配速員一起進站吧‼‼

5小時配速列車車長介紹

5小時車長陳宣諭跑齡即將邁入十年，從熱衷各種賽事到現在沈浸且持續自律訓練，喜歡有點坡的山路也愛暢遊於林間的越野。近年來，賽事跑得少點了，卻仍然樂於在賽道上為跑者配速，這是樂於助人的自己，期望配速員的身分帶領與陪伴更多人體驗馬拉松。

列車長王楓跑齡9年半，喜歡跑全馬害怕跑半馬，全馬PB333，達成自己的波馬目標後投入運筆的配速員隊伍，全馬完賽40場，擔任過較大的馬拉松賽事全馬配速任務的有台北馬、高雄馬、台南安平馬、新竹馬等等，多次成功完成配速任務，喜愛旅跑和多項交叉訓練，熱愛吃課表訓練完成目標賽事。

5小時配速計畫

上圖是一個最完美的配速表格，實際的賽道一定會超過42.195km的里程，因為地形和彎道的因素通常里程會多出200M-500M，加上16個補給站我們每站都會停留10-30秒，如果要順利的在大會時間5小時內完成，均速會在7分速內。下圖是賽道補給站位置，賽道補給提供330ml瓶裝水、運動飲料、能量飲及香蕉，海綿站僅提供瓶裝水。比賽當天萬里區的天氣溫度預報是25度，午前會有一場陣雨，這個溫度和濕度對跑者來說是一個很大的考驗，每個補給站都要多補充水份。

在比賽的前三公里因為人潮擁擠和隧道加上配速員在第一線起跑，大家起跑後不要急著加速尋找列車，請務必保持冷靜保持配速，我們配速員前3km會保持一個較慢的配速讓大家穩定上車。

萬金石的賽道去程的半馬是背陽，加上賽道的地形因素，去程是一個較舒適涼爽的感覺加上剛起跑體能處在一個較好的狀態，去程的均速會較快，經過折返點以後是向陽面，大家賽前請務必準備好遮陽帽和太陽眼鏡，這對體能的消耗大有幫助，回程後隨著溫度的上升加上體能的消耗，此時心率會上升，我們會開始略為降速，賽道的最最後5公里，也就是有磺清大橋、金山活動中心，等「波浪」爬升段，這又是一個大考驗，我們配速員會再降速讓大家穩定心率和配速安全渡過最後的大考驗，兩位車長會以較平均的體能分配去根據賽道狀況調整配速帶領大家順利完賽。

最後祝每位跑者能夠順利完成比賽和享受賽道，我們配速員這場比賽會穿著全套美津濃賽衣後背上有5小時的號碼布，系上醒目的氣球🎈，穿著全面採用Mizuno獨家中底素材「MIZUNO ENERZY」，具有流暢跑感舒適的慢跑鞋WAVE RIDER 25。