焦點人物／《信心是一種看見》視障跑者賴淑蘭

20220313羅布森伴城路跑參春墩 左起幸福跳跳龍團長、視障跑者賴淑蘭、資深陪跑員林素珍

作者:視障跑者賴淑蘭

以低碳、友善、關懷為主軸的 #羅布森伴城路跑 參春墩，將陪伴與關懷帶入路跑…

3月13日早上5點15分，座上副團長子駖的車，雖然中途遇到封鎖的路段，但還是順利到達了公益停車場。停車場的志工友善的詢問：「有沒有使用輪椅？如果有的話，會引導你們到更寬闊的停車處。」確認我是視障跑者後，子駖帶著我前往公益帳篷。「賴姐，妳來了啊！」團長文龍熱心的招呼。哇！好多人啊！「不必去寄物，放在這裡，我會幫你們顧！」，太好了，節省寄物的時間！陪跑員素珍說：「賴姐，需要上洗手間嗎？公益廁所就在旁邊！」哇！這麼方便啊！做完暖身操後，大會廣播：「公益選手請提前到起跑點，你們可以提前5分鐘開跑！」到了起跑點，大會還不停提醒一般選手要把前面的位置留給身障選手。啊！這種禮遇，多年來我只有在台北渣打銀行舉辦的馬拉松才有！

開跑了，一路上遇到不少台北信義團的視障跑友，彼此加油打氣，非常熱絡！跑道延著封鎖的車道而行，路面非常平整，在柏油路上跑起來非常舒適，全程12公里只有二處上、下橋而有些坡度，其他非常平坦。真是太棒的賽道，感謝主辦單位的用心。在大約4公里處，因為天氣實在太好了，所以我就在跑道旁演出脫衣秀，脫下上衣，只穿著視障跑者背心繼續跑。嘻！這是有生一來第一次！還好，不是在補水站前面，所以應該沒有很多人目睹。除了兩處上橋路段用快走以外，其他均以均速完成。最後拿到成績時，驚訝的看到居然還是分組第五名，我參加的12公里組，女性身障者總共15人參加，但是在成績上我完全看不到總共有多少女性跑者。這真是太貼心了！

回想民國90年我拿到重度視障手冊，那時第一個念頭是：我怎麼克服心理和生理的障礙走出家門啊！接著是一段學習走路的歷程，還特別參加了本土第一屆定向行動師資培訓班，每週往返台北，歷經半年的學習，我才稍微克服了心理障礙，肯拿出手杖在路上行走，願意承認自己已經完全看不見，需要別人的幫助。回想起來，在過往，別人和自己總認為我是人生勝利組，凡事不求人。但是，人生就在變成重度視障者後由高處跌入谷底，不但別人沒有寄以厚望，連自己也迷網往後的生活要怎麼過啊！

坦白說，當時完全沒有料到居然在失明以後還能跑步，尤其是從小就沒有運動的習慣。五年前有幸參加中華視障路跑運動協會，在台中黎明團每週二晚上團訓。剛開始只敢走路，一年後慢慢可以小跑，然後開始參加10公理的賽事，全盛時期還參加了四場半馬。但是，我的跑步旅程並非一帆風順，曾經訓練後昏倒、進入終點時絆倒、跑完半馬後失去意識被送到急診室。當時我也自問：為什麼要繼續跑呢？是為了要展現自己的可塑性嗎？是為了自我挑戰嗎？其實都不是，只是單純的告訴自己：不要放棄！在沒有人看好的時候，你仍然要憑著信心的眼光堅持下去！不是為了更快！也不是為了爭競，只要不輕易放棄！曾經，在這條成為視障者的路上，感到灰心、喪志、寂寞、孤單，沒有人了解我的無奈和痛苦。

但是，如今，一個友善、關懷的馬拉松賽事已經展開並順利完成。完全不需要我大聲急呼、用力倡議，「不歧視」、「無障礙」…這些聯合國身心障礙權利公約中的主指已全然包涵。13日晚上，我寫line給素珍說：「我好像沒有什麼進步。」她安慰「你已經很棒了，而且謝謝你對我的信任，是你讓我有機會學習和陪伴。」感謝主！我親眼目睹信心的旅程延途有天使相隨，把不可能變成可能，使我這個67歲的重度視障女性能夠持續跑下去！。

視障跑者賴淑蘭vs.資深陪跑員林素珍

信心讓我看見眼睛看不見的心靈的深處，使我的生命更加滋潤豐富。

中華視障路跑運動協會監事 台中團會員賴淑蘭 20220313

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