名古屋女子馬拉松 63歲「最速阿嬤」弓削田真理子再次破三

週日舉行的名古屋女子馬拉松，「最速阿嬤」弓削田真理子 以 63 歲之姿跑出了 2:58:40（圖片來源：Japan Running News）

週日舉行的名古屋女子馬拉松，「最速阿嬤」弓削田真理子 以 63 歲之姿，跑出了 2:58:40！前一週她才在東京馬拉松以3:04:16 贏得 60+ 組分齡冠軍，一週後的這場賽事縮短了 6 分鐘！東京馬與名古屋女子馬是弓削田真理子備戰 4 月波士頓馬拉松的測試賽，她的目標是打破自己在去年大阪女子馬所創的 2:52:13 世界紀錄。

被「遺憾」推動的世界紀錄

弓削田真理子在高中和大學時期以中長跑選手身份參加國家級的比賽，但是 1979 年第一屆東京國際女子馬拉松讓她深深地著迷。1982 年她參加了東京國際女子馬拉松，並以 3:09:21 完賽，當年她 24 歲。「在賽場上與我競爭的所有運動員都打破了 3 小時，但我就是做不到，這令人感到無止境的沮喪，這些年來我一直在奔跑，那種感覺從未消失。」

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弓削田真理子隨後結婚、生了四個孩子，並當一個體育老師，但她沒有忘記年輕時未實現的目標。花了將近 40 年的時間，她終於實現了 SUB 3 的夢想！2017 年東京馬拉松，她跑出了 2:58:17，而這時她已經 59 歲了。「那是我第一次意識到我能瞄準世界之巔。」此後，弓削田真理子不斷打破紀錄，並成為第一位 60 歲以上女子跑進 3 小時內的選手，更在 2021 年大阪女子馬以 62 歲之姿打破世界紀錄，是年輕時的「遺憾」驅動了現在的世界紀錄。

弓削田真理子在 2021 年大阪女子馬拉松，以 2:52:13 打破 60歲以上世界紀錄（圖片來源：Maurten）

弓削田真理子曾說過，她在跑步時從來沒有考慮過自己的年齡。接下來 4 月的波士頓馬拉松，她目標跑進 2 小時 50 分內，期待見證歷史創下的那一刻！

參考資料：Canadian Running Magazine、Maurten

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