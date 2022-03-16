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名古屋女子馬拉松 Chepngetich 2:17:18 奪第一名25萬美元

運動筆記 / Joanna

2019年世錦賽冠軍、來自肯亞的 Ruth Chepngetich 以幾乎獨跑之姿，抱走 2022 名古屋女子馬拉松的最大獎 25 萬美元，她的 2:17:18 是女子馬拉松第二快成績、日本第二快成績，也是 Chepngetich 個人生涯第二快的成績！

比賽實況

第一領先集團一開始以 3:20秒/公里的速度進行，這對日本初馬女子紀錄保持人 安藤有香 非常理想，但這不是Chepngetich 要的。第一個 5 公里以 16:34 通過後，Chepngetich 超越配速員，一路獨跑到 30 公里；在後頭追趕的 3 人有 安藤有香、在2020 東京馬拿下女子冠軍的以色列選手 Lonah Chemtai Salpeter，以及有野心的 2:26 日本選手 細田愛。細田愛在 20 公里前便掉速，此時 Chepngetich 約有 49 秒的領先優勢。

Ruth Chepngetich（右）幾乎全程獨跑（圖片來源：Justin Lagat

但在下半場 Salpeter 急起直追，而安藤有香無法跟上。Salpeter 20-25 公里是 15:59、26-30公里是 16:03，並將與 Chepngetich 的距離縮減到約 4 秒，但 250,000 美金是不會輕易拱手讓人！Chepngetich 在上坡段開始展開反擊，31-35 公里為 16:03、36-40 公里為 16:05，這樣的速度足夠拉開與 Salpeter 的距離，最後 Chepngetich 以 2:17:18 取得勝利！

Lonah Chemtai Salpeter（右）一度拉近與 Ruth Chepngetich（左）的距離 （圖片來源：Justin Lagat

Salpeter 則以 2:18:45 拿下第二，而兩人都是「後段加速」（negative splits），Chepngetich 的前、後半馬是 1:09:03 / 1:08:15，而 Salpeter 是1:09:47 / 1:08:58。而安藤有香繼續她自己的奮鬥，當打破 野口水木 創下的 2:19:12 紀錄沒有希望後，她看著其他紀錄從眼前閃過：SUB 2:20、2:20:29 日本純女子紀錄、SUB 2:21，以及她初馬的 2:21:46，最後她以 2:22:22 拿下了第三名。

安藤有香以 2:22:22 拿下了名古屋女子馬拉松的第三名（圖片來源：Yahoo! JAPAN

細田愛接著以 2:24:26 拿下第四名，突破 PB 2 分多鐘；首次參加馬拉松的 鈴木優花 以 2:25:02 拿下第五名，並創下日本學生新紀錄！另外，「最速阿嬤」弓削田真理子 以 63 歲之姿，跑出了 2:58:40，並將為 4 月的波士頓馬拉松做準備，目標是跑進 2 小時 50 分內！

延伸閱讀：【人物】63 歲「最速阿嬤」弓削田真理子 名古屋女子馬再次破三！目標：波馬跑進 2 小時 50 分！

參考資料：japan running newsYahoo! JAPAN

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