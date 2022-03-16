賽事心得／南橫超級馬拉松 男友買沙士打氣成完賽關鍵

觀望這場比賽很久都沒有報名

因為4月有個橫越臺灣165公里

想報名這場以賽代訓

不知不覺就錯過報名期限了

我的重訓練教練幫我私訊主辦人

結果竟然還可以報名

於是我就完成報名了

我本來想著就是要練百K

卻沒有想過路線難不難

跑完之後我可以很堅定的說沒有下一次了

後來才知道原來這是臺灣超馬大四喜之一

摸麻將沒有摸過大四喜

跑步來個大四喜好像也不錯😅

這次其實是自己沒有準備好

2/13 完成 24 小時賽之後休息一個星期

之後一直下雨我也沒辦法出門跑步

後來爸爸跌倒骨折住院

我家裡醫院公司三個地方跑

根本沒時間練跑

硬擠出一天只跑了家的後山共12公里

所以我的體能明顯下降

能夠跑完真的謝天謝地了

賽前一天我特地去巡了賽道

想看一下路線難度

還沒有到天龍飯店我就開始暈車

只好快點下山

結果主要想看的路線沒看到

還差一點反胃吐出來

立馬回民宿休息睡一下

比賽當天才開始準備補給品

什麼東西要放寄物袋

什麼東西要放轉換袋

七手八腳的收拾好才很匆忙的到會場

聽說南橫補給不錯

所以我很放心的連水袋也沒背

手上只拿350ml的甘蔗汁和幾包能量膠就上路了

前面的緩坡都還上的去

到了第三個小時我有明顯飢餓感

但我把所有的吃食放進遠在45公里的轉換袋

我只好吃塩糖吃能量膠喝甘蔗汁

補助給站有雞湯但我不太吃肉所以只喝湯

到天龍飯店前的補給站有魯肉飯

但我不太吃肉所以只吃一點點白飯

因為沒練又沒力只好一直用走的到轉換站

終於一路向上的走到轉換站

想說距離折返點只有5公里

索性我什麼都不拿直接上去

想著折返完順順溜下來再準備補給就好

很明顯這是一個錯誤的決定

走到一半口渴就算了

到折返點要喝水或舒跑也沒有容器可以裝

只好問志工可不可以給我空罐子裝水喝

好心的志工給我一罐裡面還剩不多罐裝水

讓我可以一飲而盡

在折返點拍完照之後開始一路往下

感覺一下子就到轉換站了

自己準備的補給很充足

把要吃要用的東西全部放進水袋裡

決定一路不停補給站直接衝回終點

準備東西的同時

有少數跑友決定不跑了正在等回收車

我承認有那麼一點心動

但是又覺得困難的上坡路段都過了

下坡也不撐一下嗎

有時候自己必須和自己對話才有意志力跑下去

跑下坡其實也不輕鬆

連續跑了幾公里後就停下來走一會兒

不知不覺就到了天龍飯店

看了一下時間可以在14小時內完賽

但那是身體狀況好的預估值

又經過了十幾公里的跑跑走走

本來預估14小時內完賽變成可能壓線完賽

到了下午五點我知道自己會超過關門時間

所以我放棄了不跑了

天也黑的很快漸漸的我快看不到路了

趕緊把手機裡的手電筒打開照亮前面的賽道

終於14小時過去了而我卻到不了終點

但是我後方跑友先傳來一聲加油

然後我說不是已經關門了嗎

跑友說有往後延一個小時

此時的我剩不到3公里還有很充裕的時間

但是天很黑我也很累

所以我還是決定用走的到終點

一直到最後500公尺

用盡最後一絲力氣終於衝回終點

幾個在路上加油打氣的跑友也來互相恭喜

他們怎麼可以還那麼怡然自得

我真的好佩服這些跑友

讚嘆他們跑超馬精神

他們真的好棒

特別感謝男朋友

大概剩10公里的時候就打給我

他已經準備在終點等我回去要幫我拍照紀錄

我跟他說我走的好累想棄賽

也可能會被關門

結果他就騎著民宿借的腳踏車來找我

我説想喝有氣的飲料

他又往前騎了2公里去幫我買黑松沙士

又陪我走到快到終點才離開

如果不是他來陪我

我真的想棄賽了

還有我本來打算一個人搭火車來關山

他一可以請假就說要載我

省去我轉車坐車拿行李的不便

安排好吃的店和一些景點

放鬆我的心情

真的太感謝他了

❤️有你真好❤️

再來感謝讓我參加這場比賽的推手

我的重訓教練張詠宗

(2020年FXT第七名的神人)

上重訓的時候聊天聊到我錯過報名期限

教練主動幫我私訊主辦人是否可再報告

感謝教練賽事前幫我按摩舒緩之前髖部的不適

所有的肌力訓練都為了讓我不要再受傷

真的很用心也非常專業