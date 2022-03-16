賽前情報／萬金石馬拉松 SUB 430列車配速計畫

配速策略，預計完賽時間4小時28分（以大會計時為主），扣除補給進補給站時間，均配為6'15'/km~6'20'/km間賽道共有16個補給站，每站快速補給約10~15秒間遇上下坡會略有調整。

列車長介紹

陳怡如 宜蘭冬山河超級馬拉松 #全馬組 女總1視障陪跑員運動筆記配速員

林丹尼 沾光團成員玩沙者聯盟首席運動筆記配速員全馬PB 3:14(2020 渣打馬拉松)半馬PB 1:29

本次萬金石出發時間為AM6:30很重要別錯過時間唷出發時段因太陽雖升起，溫度通常較為宜人請跑者們勿太過興奮，跑出超出自己能耐配速切記這是一場馬拉松，路還很長，穩字訣請牢記在心裡。

10公里過後時間會來到7點多，此時檢視自身狀況水、能量、體能等、喘息、降溫等... 做好調整。

過半程後(21公里)折返以過去經驗3月的季節回程會遇到強大逆風也請乘客們跟好，就由我們列車長來為大家破風，帶配速！

32公里過後是多數跑者們會遇到的撞牆期，可以看看風景，或聽列車長們聊天的話題，轉移些注意力。好讓你渡過這時期。

最後5公里，也就是有磺清大橋、金山活動中心，等「波浪」爬升段，此時建議跑者只要想著，快完成了！想著完賽後要去吃烤玉米，還是金山鴨肉、萬里蟹海鮮等...絕對能有效轉移痛苦感，跟好配速員，一起加油！穿過隧道成功的陽光將灑向你，迎接成功的喜悅，靠著自己雙腳，配速員為您感到賀喜。

期待您的搭乘，與即將到來的挑戰我們是賽道上配角中的配角，怡如、丹尼，列車長感謝大家。

補給策略

16個補給站，預計每站都會快速進出補給。大概10~15秒時間.盡量不要停下來太久，冷卻的身體要再重新起步會是對跑者來說「一個重擊」。

（針對此次配速區間最適鞋款。 MIZUNO WAVE RIDER25 )