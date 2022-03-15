賽事心得／陽明山超級馬拉松 意外獲總五─是最初也是最後

進入跑馬以來，就只參加半程馬拉松跟全程馬拉松；即使不少跑友跨足超級馬拉松的領域，在下也沒有任何一絲嘗試超級馬拉松的想法，因為自己很清楚63公里跟42公里的區別並不是數字上的差如此簡單明瞭。

對一個規律跑者而言，生活是一成不變的，練跑也是一樣。但是世界會不斷地轉動，人事時地物五種變因，全部都不會在渺小如我的掌控中。遠在千里之外發生的一些小事情也許徹底改變了這個世界，大家稱之蝴蝶效應。台灣升級三級疫情警戒之後，許多以為在保護傘下可以不像國外被顛覆了生活模式的人，包含我自己，都不免被迫改變生活模式跟想法。從五月開始的三個月裡，因為打不到疫苗跑量急速下降，甚至開始懷疑自己是不是已經退休了？

到了2021年底，我要跪著說話、偉大環台跑者喬偉前輩極力邀請我進入不一樣的領域。即使跑量跟跑力迅速衰退，但是超馬比賽是挑戰自己也沒有獎金，是比較沒有競賽壓力的。超馬的訓練模式跟比賽策略都是跟全馬完全不同的，對於超馬素人算是帶有新鮮感的世界。當然最後說服我的還是「可以迅速累積跑量」這個論述，果然對於重度跑馬癌的自律跑者，”跑量”跟”課表”這四個字永遠是金科玉律也是迷湯毒藥。最後在前輩的邀請下，還是拋開自律，加入新竹不正常人類研究中心來嘗試一下陽明山超馬63公里組。

幸運的是比賽當天起跑時氣溫約12oC帶點雨，是很適合跑步的天氣。起跑時穿著一件長袖跑衣、外搭背心作為應變。雖然起跑離開學校到公路的瞬間感覺到一陣寒意，但隨著步伐的推進身體逐漸加熱後很快已不再覺得寒冷。反而是步伐穩定後、調整到規律呼吸後，已經在思考要在哪一個補給站脫掉長袖內跑衣。起跑前跟前輩們聊天太忘我，導致幾乎是在最後起跑(陽明山超馬是63K、50K及42K同步起跑，因此我無法辨識出順風列車)。

一路上都在找尋那些人是同組的列(ㄉㄨㄟˋ)車(ㄕㄡˇ)，結果才跑到10公里後就變成獨跑了，內心一陣驚訝！在全馬的比賽不可能遭受如此待遇！心冷加上山林涼，我也無法分辨究竟是心由境生、或是境由心生？跨過風櫃嘴的檢查點後，已經氣喘吁吁。冷靜思考一下，我才跑了全程的六分之一呀！超馬的世界果然不是憨人意料中的！身為雖不到百戰但也身經十數戰的嘴砲跑者，都已經猜到在上坡的轉彎處會有邪惡的大砲，記錄下每個被賽道摧殘的參賽者最狼狽、最猙獰也最真實的一面。最好的辦法就是不要看鏡頭，就不會在網路世界被大眾看到我的蘋果獨家畫面。

許多超馬的前輩都告訴我兩件事：第一件事，超馬不像全馬有完整的配速及補給策略，超馬完全就是且戰且走，跑了才知道當下要怎麼做怎麼跑，你必須傾聽身體的訊息；第二件事，凡事都有第一次，一回生二回熟，第一次參加有許多錯誤是正常到像太陽打東南邊出來一樣無法違背的自然現象，有任何的挫敗都不要放在心上。已經習慣全馬的我絕對也不會有任何的僥倖，就算自認已在上坡下坡之間調配好體力，跑到達全馬距離(42k)時那堵高牆突然就出現了！加上這裡開始要從海拔約260公尺的香林橋一陸爬升至海拔約600公尺的風櫃嘴，每一段上坡都在我心上重重的開一槍！膽敢把自己推上火線，自己解決！

就在離風櫃嘴還有三公里的時候，正在不斷責罵自己、讚(ㄖㄨˋ)美(ㄇㄚˋ)損友及想好該如何撰寫遺言(？)的同時，獻偉哥突然出現了！咦前輩兩個小時前不是還在我前面嗎？原來是前輩抽筋了，跟我一起在這裡不斷的掙扎在棄賽跟逞強之間來回擺盪。但是既然有伴可以一起取暖，我們就說好先龜速到風櫃嘴，在最後的十公里長下坡再一起用04：30的配速回到會場。回到風櫃嘴，好整以暇吃了一顆橘子、喝了不知道幾口的可樂之後，獻偉哥問我：「準備好了嗎？體力條有補充到可以再支撐十公里嗎？」我回了一句：「我們走吧，你看我只穿一件背心，再吹風下去我都要失智了！」沿途不斷互相提醒不要超速，不然等下抽筋就放生對方了。一路維持配速回到至善路之路，獻偉哥突然說：「我想尿尿，你就先回去吧！」這一刻，我都要滴下來兩滴了，感受到超馬前輩的風度了，喔不是，是我其實也想尿尿但是我不想停下來！

剩下最後的兩公里了！我就算把牙齒咬斷了也要衝回終點！下了一整個早上的雨也停了，太陽已經露臉跟大家打招呼，這個時刻我卻覺得太陽不是很友善。除了稍微放慢速度就感覺到從頭部到腳趾頭沒有一個地方不會疼痛的感覺在撕裂著我的意志力以外，更折磨的是飢餓感不斷占據我的腦海；在今天之前跑比賽不會在奔跑中強烈感受飢餓感，也因此理智的我提醒自己不該停下腳步，必須回到會場補充澱粉才是上策。

也許是因為下坡的關係，最後的十公里完全沒有停下腳步，腦海中除了趕快結束比賽還是趕快結束比賽，在看見至善國中時還在思考一分鐘後該怎麼進入終點？結果是要在終點線前擺好POSE讓攝影師拍照，這一刻我有一種斷線的感覺，我的神經網路跟大腦中樞斷開連結，不知如何是好，結果就這樣結束了我的初超馬。事後看到照片總是問自己，你難道沒有更好的姿勢可以擺嗎？

當步履蹣跚領著完賽品時，大會人員很開心地對我說：「恭喜總五完賽！」我的反應卻是「阿是喔，幸好我沒有丟我們老大哥喬偉的臉！」除了對志工說謝謝，我只想趕‧快‧吃‧大‧會‧補‧給‧我‧很‧餓！！！

最後還是要說，想要怎麼樣的成績結果全仰賴平常的累積，在完全不在計畫中的賽事勉強偷到總排，我沒有什麼不滿足的。只是在我做好更充分的準備前，還不會重回超馬賽道。

距離：63公里

總爬升＆總下坡：1,978公尺

成績：06：03：45 （男總五）

2019臺北馬https://reurl.cc/L1kDEL

2020渣打馬https://reurl.cc/WLbMdx