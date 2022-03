跑步小品／Run for Dream Again！陳彥博六月征戰世界盃超馬賽

自2019年底在冰島比賽後帶團前往南極探險,陳彥博已經足足兩年多沒有出國比賽了,目前他正在閉關訓練,準備挑戰六月份在斯洛維尼亞舉辦的Ultra X Race Championships,五天250公里、自負重自補給的超馬賽,再度Run for Dream,為夢想奔跑!如果你聆聽這集podcast,會聽到陳彥博的陣陣噴嚏哈啾聲,哈哈!😂 因為過敏性鼻炎早上總是會連打幾十個噴嚏,我們就這樣跟他的鼻音和噴嚏聲開始錄音~

👂想聽陳彥博打噴嚏請點 這裡(約29分鐘)

照理說,選手都是按比賽的節奏訓練,然而疫情大大影響了比賽和訓練計畫,為了再度參賽,陳彥博密集在台灣百岳訓練,包括玉山、雪山、南湖大山、秀姑巒山、北大武山,五大山脈都跑最高峰!另外也利用這段時間進行已邁入第十年的Run for dream校園演講。

Ultra X Race Championships 每天都是大魔王!

即將在六月參加的Ultra X Race Championships(賽事官網 https://ultra-x.co/world-championships/ )賽事地點位在東歐的斯洛維尼亞,從地圖上看斯洛維尼亞,東邊的鄰國匈牙利再往東就是戰火密布的烏克蘭,讓我們一度覺得會不會距離得有點近?(笑~其實距離一千多公里)根據官網資訊:五天的比賽總爬升10189M,總下降10142M,看到這樣的數字我還以為自己看花了眼,卻是真的!從賽程每一天的高度圖看來,可說每天都是大魔王,而五天賽程的公里數分別為43K/50K/63K/54K/40K,等於連續四天超馬、最後一天幾乎是全馬,超級硬的!

(Ultra X Race Championships 賽事官網,翻拍自網路 )

(泥看看這五天賽道高度圖,每天都是大魔王啊! 翻拍自Ultra X Race Championships 官網)

「就是五天之內高強度、高公里數,沒有一天可以休息的情況下完成這場比賽,參加的選手都滿『過份』的!」陳彥博笑著說:「就是都很快!」目前主辦單位在官網公布了十八位受邀參加的菁英選手,陳彥博是其中之一,這份耀眼的名單還包括UTMB冠軍和Red Bull等品牌贊助簽約的高手。過去每一場比賽都拚盡全力付出的陳彥博,這一場有沒有奪牌壓力呢?他笑著坦言「當然有壓力!盡力盡力…」很客氣的評估自己實力在眾多高手之間應該在前十二,讓我們為他加油!

(翻拍自Ultra X Race Championships 官網)

The Ultra X World Championships is the pinnacle of multi-stage ultramarathon racing. In June 2022, the world’s greatest ultra runners will race over five days and 250km to become the undisputed multi-day ultra King or Queen. The course is located in western Slovenia, nestled between the towering Julian Alps to the north and the Adriatic coast to the south. Competitors travel north from the vine-laden landscapes and high plateaus of Vipava Valley to the emerald green waters and rocky mountain trails of Soca Valley and the southern Julian Alps.

看到官網這段描述賽事的文字,賽道位在斯洛維尼亞西部,北起東阿爾卑斯山脈的尤利安山、南至亞得里亞海,參賽者一路欣賞滿是葡萄藤蔓的景致、高原、翡翠般翠綠的河水、和崎嶇山路…..,令人彷彿置身於那自然的美景中,然而事實上賽道多為未經人工開發的原始環境,白話文就是很原始,肯定很虐心啦!😅

陳彥博一派輕鬆地推坑:「風景很美啊,心屏姊也可以去喔~」他形容沉迷於超馬的選手們對於這樣的比賽通常一講到「眼神就會發光,像嬰兒一樣,他們會認真看著你說,Tommy, I have to tell you, the river is like diamond, and the sunshine…, you know, you’ll feel the joy in your mind!」而聽者立馬就:”OMG, give me the website!” 腦波弱報名了!

(極地超馬魅力無限,讓陳彥博和許多世界好手徹底愛上~照片提供:陳彥博)

衝上山再衝下山 台灣百岳就是他的練習場!

為了準備這場比賽,陳彥博進行了有效率、精確的訓練,講求「功能性、結構性和科學化」;在百岳練習時,區分為「可跑性高」和「肌耐力訓練較強」的百岳路線,以符合國外的比賽環境。他輕描淡寫地舉例:「南湖大山單攻、再到馬比杉山衝下來;八通關山再繞到後面一點再從後面衝下來…」

(台灣百岳都是陳彥博的練習場! 照片提供:陳彥博)

(照片提供:陳彥博)(補充:維基百科 - 南湖大山海拔3,742公尺,為中央山脈第三高峰;馬比杉山高達3,211公尺,北接南湖大山東峰,屬於中央山脈。八通關山高達3,335公尺,屬於玉山山脈,山峰尖銳多崖壁峻坡,亦屬百岳中八銳峰之一。)

另外,賽前的自我檢測,陳彥博由清境農場出發,跑到武陵、再下到太魯閣天祥,總共120公里,「確認訓練狀況OK,就能預測比賽時的狀況。」除非是乳酸炸掉或喘到不行,他才會用快走和跑步交替,否則再高的山、再低的谷都是用跑的!「只要能維持動態的狀態,不管多陡都有辦法克服!(說著說著突然大聲打起噴嚏來了….)他邊擦鼻子邊說,過去參賽時經常早上在帳棚裡打噴嚏,把同帳的跑友驚醒😅😅😅

話題再回到練跑,我實在很好奇他每個月的公里數?不過陳彥博強調這都因人而異,有的人練得很少但練習的「質」好就可以跑得很好;有人練跑數高但「質」比較低,依個人身體狀況,骨骼肌肉長度不同、紅白肌比例不一樣、神經傳導速度也不同,所以沒有一定的跑量、跑姿或訓練系統。而他個人每個月的平均訓練跑量大約是200公里。

嚴格控制飲食 二十年體重不變

記得以前在一個電視節目看到陳彥博吃得很少,真的很少!讓我忍不住問,他也自豪地說,「二十年來體重都維持61公斤,而且比完賽通常掉到56公斤!(陳彥博身高172公分)接下來的安排將是:三月份將體能、技術狀況回復到原本狀態,四月份高山練習、四月底五月初前往法國(靠近巴黎)繼續進行山路練習,最後飛往斯洛維尼亞。

陳彥博為跑友簡介超馬賽事項目:(音樂請下~🎵🎶🎶)有七天六夜250公里分站賽,以及non-stop比賽,後者更為困難、參賽者經驗必須更豐富,如加拿大育空Yukon的700公里(430miles)極地橫越賽、阿拉斯加6633 Arctic Ultra橫越整個阿拉斯加,這些賽事都算是explore、expedition探險、長征等級;另外也有UTMB等50K、100K、100 miles越野賽制…。「我的專項就是七天六夜和這種比較長距離的賽事」。

有如地獄般的越野極限超馬 為何總能一再引人入坑?

「當你參加過後,你會想去更多地方,尤其欣賞過許多美景,如南北極,站在地球的南北端,你會發現,人是多麼微不足道!北極和南極總是一片雪白、只和動物相處,在沒有任何科技或文明的環境長達一兩個月,讓人感到有如塵埃。而超馬會一再吸引你回去探訪大自然的純粹與美,「一次又一次去懺悔自己、一次又一次去宏觀自己…」

(2016年的Atacama Crossing Stage 4 照片提供:陳彥博)

今年六月斯洛維尼亞的Ultra X Race Championships將是疫情後新的起點,2023年一月陳彥博將赴紐西蘭參賽、二月到加拿大參加育空430miles賽事、四月到摩洛哥參加MDS(Marathon Des Sables),其中育空的比賽將是陳彥博十年後的回歸,意義格外不同。十年前他26歲,是亞洲完賽第一人,過程吃盡了苦頭,賽後身上長了人稱「蛇皮」的帶狀性泡疹,並且有壓力創傷徵候群stress disorder,即便賽事已經結束,但夜晚經常哭泣,甚至莫名驚醒開始穿上層層裝備,直到其他人跟他說「Tommy, 比賽已經結束了!」

(2013年,26歲的陳彥博是加拿大育空極地橫越賽亞洲完賽第一人。 照片提供:陳彥博)

育空極地橫越賽要求裝備極度輕量化,在零下五十六度的低溫中僅以睡袋和防水套睡在雪地裡,使得賽後有密閉空間恐懼症,賽後整整瘦了十五公斤!「當時我太年輕了!想看看十年後的自己心靈是否有所成長,應該要能享受這場賽事的!」

永遠Run for Dream的彥博,即將啟程追逐一個個夢想。最後讓我分享一段《出發》書中的話:「大自然的慷慨給予,令我感受到大地的原始狂野和永恆寂靜,看見了雄偉景致的地形地貌,此刻的我覺得自己不過是顆塵埃。世界極地探險家、諾貝爾獎得主南森曾說:『靈魂的拯救,不會來自於忙碌喧囂的文明中心,它來自於孤獨寂寞之處。』」

(照片提供:陳彥博)

