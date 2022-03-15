賽事心得／新北香魚川路跑 完賽第84場42K馬拉松

台灣的山川百岳何其多，未曾「聽過、讀過、造訪過」就不足為奇，但是在新店有條河川叫「香魚川」，就讓我非常疑惑！在公館讀書讀了四年(師大分部)，也常騎著「摩托賽蔲」(motorcycle)往來新店(家教)，但從未聽聞有條河叫「香魚川」，看了活動簡章才知典故：新店，香魚的故鄉，香魚最大的特徵是在魚新鮮時，魚肉帶有香瓜般香甜的濃郁芬芳氣息，所以「新店溪」有「溪流之王」的美譽。因為香魚只生活在乾淨的河川，所以，我們邀請認同守護河川，及勇敢追夢的民眾，穿起跑鞋，跑在台灣第一條「香魚之路」，加入為香魚、生物多樣性及挑戰人生而跑。詳細簡介請見天下雜誌報導《https://www.cw.com.tw/article/5114112》

YES，2022/3/12，就要以「擺富特」(by foot)的方式，用眼觀視這條美壯的河川，用相機記錄河道之美，用鼻子呼吸賽道的天然芬多精，最重要的是，用心感受「 3湖5潭」的秘境路線，探尋從未發現的台灣之美！沒問題，8小時的完賽時間綽綽有餘。

前面20K雖是山路，有好幾段是「險升坡」與「險降坡」，跑走跑走，好不愜意，與馬場好友敘家常，見美景就拍攝，在補給站慢食補給，3小時10分鐘跑約半馬，在32K處第三個折返點折返，到了35K處看看時間，中原標準時間上午11：40，剩下7K，以平常全馬6.5小時完賽，沒問題的啦，8小時完賽，時間太...太...太充裕了！向前再跑50公尺經過路口，交管人員指揮向右轉，哇咧！一條左右兩側各有一線快車道，一線機車道，好不寬敞，視野極佳，不過卻是望無止境的「蜿蜒險升坡」，無法抬頭挺胸走，只能彎著身軀向前傾，踽踽而行，看著地上的距離標示，這段險升坡約有1.6K，足足花了我30分鐘，看看時間，6.5小時完賽時間頓時幻滅，好吧，剩下約5K，力拼7小時完賽。

跑了40K，終於進入碧潭河岸，碧潭吊橋就在眼前，遊客如織，一些遊客沿途為我們喊加油，我也以謝謝回應，以表感謝。碧潭遊客心美，場域環境規劃也美，身體雖累，但是心卻愉悅，剩下2K約15分便可到達終點，依著工作人員指揮，快樂慢跑向前行。然而又一個轉彎後，看見賽道路線標示，安娘喂！居然要拾階而上，要走「和美山古道」，又是一段望不到盡頭的木棧道，現在終於知道為什麼大會會定下這麼貼心的8小時完賽時間，就是要讓像我這樣的弱雞跑者也能獲得「普查」的完賽記錄，真是感恩大會，最終以07：17：05完賽。睡了一覺，醒了過來，居然沒有鐵腿，讓我吃了好幾驚，我以為我已成仙！

在走「和美山古道」時，因體力用罄雙腳難提，只能以右手手握扶欄支撐身體踏階而上，為了記錄這難忘的爬階，左手手拿手機錄影(見影片)，一位女跑友從後超車而上，關心地問了一句：「很累喔？」我不假思索的回應：「是啊，真的很累，從來沒有跑過不僅要爬山，還要爬階梯的賽事。」原來這就是大會安排的「和美山林間棧道→和美山藍線水岸步道」的輕越野賞山賽道，這比我多年前參加的「北大武山50K超級馬拉松」還要操人，終身難忘！

另外還有一個插曲，我登上和美山的山頂並在平台稍做休息，兩位坐在平台椅子的女遊客向我打招呼，用台語問了我一個問題：「少年ㄟ(哈哈，叫的我兩腿差點軟腳)，恁走幾公里？」我上氣不接下氣的回應：「走42公里。」其中一位女遊客又問：「走42公里？哪有人穿淺拖走？甘有法度走？」我慢條斯理的解釋：「嘿不是淺拖，嘿叫做ㄚ拖啦，嘿是專門穿來走馬拉松ㄟ，因為有人穿運動鞋走，腳踵頭歸ㄟ攏呼鞋阿包起來，走的ㄟ痛，所以穿ㄚ拖走，安內腳盤嘎腳踵頭ㄚ卡袂痛。」看表情便知我這樣的解釋對她們而言簡直不可思議，很多事情就像這樣，因為沒有親自體驗，所以難以產生共鳴，世事不是如此嗎？教育更是如此，絕不能讓孩子死讀書，要讓孩子有親自體驗的機會，這樣學習才會有感，我教育我孩子與辦學皆秉持此道理，這是我的人生感悟！

後記：3/12，植樹節，這個有意義的節慶，在台灣已逐漸被人淡忘，植樹這件對全球有益的事，也沒有選在此日擴大宣傳，希冀公私部門對全球暖化與生態永續有著深遠影響的這件大事，在3/12這一天辦理相關活動，就像這場香魚川路跑活動一樣，提醒大眾對環境永續議題的覺知，為下一代，為台灣，為地球，共盡心力。

很累嗎？真的很累！香魚川路跑登碧潭和美山古道