精彩圖輯／太魯閣峽谷馬拉松 漫步行軍

二月初以為這場會延賽，所以跑前一週登記了雪山東峰單攻，隔天桃山單攻～結果～賽事竟然正常舉行帶著尚未恢復的雙腳，想說七個小時應該可以輕鬆完賽

跑前一天在遊客中心吃了兩餐＋整理號碼布

1萬2000人的會場

再往下走才是起跑點

起跑區跑友阿儒

起跑區跑友杰帥

起跑區跑友專哥夫妻檔

亞洲水泥路段，謝醫師拍照

遇見攝影師仙輩大哥

這四位大哥加起來應該千馬了吧？

遇見攝影師

久違的跑友劉大哥

帶初馬的小V

人海中，我竟然分別認出未曾謀面的阿昌，和只見一次的阿蓮夫妻檔～我的眼力實在比腳力好太多了阿昌的初馬在元旦曙光馬，同學陪跑照片太感人，留下深刻印象

一路的美景，和玉萍輪流拍背影照

看到很多人停下來拍照，跟拍一下

布洛灣山月村往左前方

燕子口步道前的補給站

此行最大遺憾，燕子口步道無法通行

看到回程高手行注目禮

無法跑步的燕子口步道，終點拍一張紀念照

開車無法細看的美景

不敢停，只好輪流拍背影＋風景

有點累了，看照片才知道是緩上坡

輕鬆回程的跑友，對比上坡的跑友

老公一直督促著四個小時內要到折返點，不然會被回收（但好像記錯了）

大家都吃力的背影，這個隧道有點上坡

攔截回程的玉霞，以為過橋就快到了，其實還有3K

9年前太魯閣馬認識的跑友泳興，那年地震後全馬改半馬，所以今天三個都是太魯閣初馬

過了這個隧道就快到天祥了

終於折返點了，25K

這個橋開車從來沒有機會停下來，所以要拍照留念

借位拍一指

跑不動，被要求要跑起來，不然會來不及

這個隧道較原始

又長又多的隧道

看起來都是緩下坡了

壯麗岩壁

還好6:45完賽高估了恢復力，低估了賽道但是能夠一路看美景，值回票價老公說像太魯閣行軍，比他自己跑馬還累，隔天喊腿酸雖然跑很慢很慢，但還是紀錄一下，留著老了（不能跑了）回憶 感謝老公和玉萍一路陪跑加拍照