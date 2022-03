公路巡警捨命衝撞酒醉駕駛 拯救路跑賽的跑者

3 月 6 日,在美國佛羅里達州的坦帕市(Tampa)正在舉行 Skyway 10K 比賽,然而危險卻正在悄悄逼近,一名酒醉的駕駛,闖入了封閉的道路向跑者的路段前進,而當時正有好幾千人正在該賽道進行比賽。然而並非所有英雄都穿著斗篷,當地的一名州警 Toni Schuck ,她英勇的使用他的巡邏車阻止了這一場可能會相當嚴重的災難,從車子的行車記錄器可以看到,Toni Schuck 幾乎是正面與該駕駛相撞,據稱當時肇事司機時速達到 128 公里以上。

🚨HERO ALERT🚨



Yesterday, a drunk driver was heading toward the Skyway 10K route and FHP Trooper Toni Schuck selflessly placed her vehicle directly in the path of the drunk driver - preventing a tragedy. Thank you for your service, Trooper Schuck. We wish you a speedy recovery. pic.twitter.com/JDYd80sn3C