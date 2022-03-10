公路巡警捨命衝撞酒醉駕駛 拯救路跑賽的跑者

撞擊力道之大，可以看到兩輛車頭全毀。圖/FHP

3 月 6 日，在美國佛羅里達州的坦帕市（Tampa）正在舉行 Skyway 10K 比賽，然而危險卻正在悄悄逼近，一名酒醉的駕駛，闖入了封閉的道路向跑者的路段前進，而當時正有好幾千人正在該賽道進行比賽。然而並非所有英雄都穿著斗篷，當地的一名州警 Toni Schuck ，她英勇的使用他的巡邏車阻止了這一場可能會相當嚴重的災難，從車子的行車記錄器可以看到，Toni Schuck 幾乎是正面與該駕駛相撞，據稱當時肇事司機時速達到 128 公里以上。

🚨HERO ALERT🚨



Yesterday, a drunk driver was heading toward the Skyway 10K route and FHP Trooper Toni Schuck selflessly placed her vehicle directly in the path of the drunk driver - preventing a tragedy. Thank you for your service, Trooper Schuck. We wish you a speedy recovery. pic.twitter.com/JDYd80sn3C — FLHSMV (@FLHSMV) March 7, 2022

根據佛羅里達州公路巡邏隊對外新聞發布會中表示：這名酒駕駕駛在穿過許多交通錐與路障後並未停下，其他的交警對他進行攔截然而對方仍然沒有停下，車輛仍在賽道上以高速奔馳，當時我們非常擔憂與恐懼這將會使比賽中的跑者們受到影響或受傷。所幸，在兩位佛羅里達州公路巡警的幫助，在肇事駕駛閃過第一名警察後，Schuck 與他正面相撞阻止了該駕駛繼續前進。所幸的是 Schuck 沒有受到嚴重傷害，僅是受傷需要住院，而目前也已經出院。

比賽主辦單位在社群媒體上感謝這位州警，並且代表所有參加 Skyway 10K 的跑者，向 Toni Schuck 表達感謝與敬意，她冒著生命危險保護了所有跑者的安全。而肇事駕駛則被確認了身份為 52 歲的 Kristen Kay Watts ，她被以 52,000 美元的保釋金被押入監獄，她將面臨的是酒駕嚴重傷後罪、兩項酒後駕車財產損失罪、兩項涉及傷害和財損的罪名，包括魯莽駕駛。

責任編輯：Ian

新聞來源：people

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