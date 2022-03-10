賽事心得／太魯閣馬拉松 人生初半馬

這只不過是我參加的第8場路跑活動，對於一個2年前還很排斥跑步的50歲大叔來說，能夠在太魯閣完成人生初半馬，真的是想都沒有想過的夢想。2020年底，跟著高中老同學們一起報名太馬，在那之前我只跑過一次10K，跑到讓我懷疑人生。之所以來跑5K，就只是想來跟同學聚會跟欣賞峽谷風光而已。

輕鬆跑完5K之後，我在FB上說下次來要挑戰半馬，因為跑半馬或全馬才能真正欣賞到美麗的峽谷風光。雖然有人跟我說這樣很硬，但我認為這是給自己一個很好的目標。這段時間，我跟女王陸續參加了一些路跑活動，即使2021年因為三級警戒的關係，有許多賽事被取消，但我們還是利用平常的日子，繼續練跑。不過我跟站上許多資深的跑友不同，我跑速慢，跑量也少，就是維持在讓自己不會太累，太辛苦，而不願意繼續跑下去的境界。沒想到到了接近原本賽事的時間，因為疫情依然緊繃，主辦單位宣布延期。我們的期待只好再往後延，終於等到今年的3月5日，我們又來到太魯閣峽谷，準備調整21K的賽道。

起跑前跟女王拍了不少照片，讓自己的心情放鬆一下，畢竟我們兩個來不是為了拿獎上凸台，沿途欣賞美麗的峽谷風光，讓自己留下美好的回憶才是最重要的事。

起跑後，按照自己平常的速度一路跑到第一個補水站，再跑回錦文橋，之後便開始進入峽谷。也許是今天的天氣微陰，很適合跑步，我在前10K的速度竟然比平常要略快一點。

過了長春祠補給站之後，開始一路的微上坡，偏偏此時體力已經走下坡，只能跑一段走一段。身體雖然疲憊，但因為有伴陪著一起跑，加上沿途風景真的很美，心情還是很輕鬆。

終於看到了半馬的折返點，我們就剩下最後的6.5K下坡路段了。

雖然是一路下坡，但我們仍然保持原來的速度，可是此時，天色漸漸暗了下來，依稀可以感受到雨點掉了下來。幸好老天爺看顧，讓我們跑進最後兩公里的隧道，雨才真的下下來。最後的2K是漫長的隧道，這時候兩隻腳已經沒什麼力氣再加速向前，只能憑藉著意志力，跟想像跑完之後要去泡溫泉放鬆一下，來讓自己繼續舉足前進。終於，看到隧道的盡頭，而終點就在前方了！我們終於完成半馬了！

兩年前的我不會想到自己會來參加路跑，更不會想到會跑完半馬。謝謝高中老同學的鼓勵與帶領，更感謝女王一路上的陪伴，跑步不僅讓我們的感情更好，更讓我看見人生路上不一樣的風景。