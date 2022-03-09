青年盃女子公開萬米決賽 曹純玉獨走無懸念摘后冠

曹純玉 開賽就以穩定 82s-83s 配速獨走。

「111 年新北市全國青年盃田徑公開賽」於3/7日早上展開，首先登場的是女子萬米決賽，早上室外氣溫約 13 度，隨著日頭升起來到約 16-17 度左右，整體來說體感溫度還算是舒適。

女子公開組萬米賽況 🔥

此次報名的選手共有 14 名，包含「台灣女子馬拉松紀錄保持者」曹純玉、「長跑精靈」蘇鳳婷、「萌少女」陳雅芬、「追夢女俠」陳宇璿、湯樂榆、邱于朕、陳美彤等多位好手。鳴槍起跑後，曹純玉 就以較快的速度在前頭領跑，而 蘇鳳婷、湯樂榆、陳雅芬則形組成一支三人集團，緊接著是由 陳美彤、邱于朕 的第三集團。曹純玉 在開賽便保持每圈約 82s-83s 的速度領跑，不斷套圈其他選手，幾乎都是個人獨推的狀態，最終以 34:26.69 通過終點拿下冠軍。

後方分別由 蘇鳳婷、湯樂榆、陳雅芬 三人組成第二集團。

而第二集團在前段很快就產生變化，原本的三人集團改由 湯樂榆 領跑，蘇鳳婷 在後，陳雅芬則逐漸掉隊脫離第二集團，而後 湯樂榆 也逐漸拉開與 蘇鳳婷 的距離。 而第三集團則保持穩定配速追趕前面的４位選手，且逐漸追上陳雅芬。

湯樂榆 拉開與 蘇鳳婷 的差距，以每圈約 88s 速度前進。

來到中段，邱于朕 逐漸掉出隊伍，陳美彤 也超越了陳雅芬 來到第四名的位置，並逐漸拋開 陳雅芬，賽事至中段後，前段班的選手們都呈各自獨推的狀態。

陳美彤 超越了 陳雅芬 來到第四名的位置，且逐漸擴大差距。

前段班選手都呈獨跑狀態

比賽末段，湯樂榆 帶著約 1 分鐘的優勢進入最後一圈，以 36:37.18 拿下第二名，而 蘇鳳婷 則以 37:28.31 通過終點，獲得第三名。陳美彤 則保持穩定配速最終以 38:02.67 完賽第四名坐收。

女子萬米比賽 Top 5 成績 🏁

名次 姓名 成績 備註 1. 曹純玉 34:26.69 2. 湯樂榆 36:37.18 PB🔥 3. 蘇鳳婷 37:28.31 4. 陳美彤 38:02.67 PB🔥 5. 陳雅芬 39:03.82

賽後訪問 🎤

曹純玉

今天拿下第一名的純玉表示狀況雖然還沒有達到最好，不過相較於春季盃時的狀態，有恢復了一些，在配速方面比較穩定能夠保持在 82s-83s，而在春季盃時後面有掉到 85s ，不過近期整體訓練狀態不佳，今天能夠穩定 82s-83s 跑完算是比預期狀態要好的。純玉也聊到近期與 蘭嶼朗島國小 小朋友交流的小故事。

湯樂榆今天拿下青年盃萬米公開女子組第二名，表示自己身體狀態不錯，天氣也相當舒適，原本設定希望能夠跑在 36 分頭或 36 分半作為一個冬訓的測試，不過可能是平常練習有夥伴，今天沒有人能夠一起跑，就有點不習慣，在配速上就沒有配的很好。雖然跑的成績沒有在預期內，不過這次獨跑也能夠跑到 36 分 37 秒，樂榆 也是相當滿意了。接下來將會參加大專錦標賽，將參加五千項目，希望能夠開始慢慢抓回比賽的感覺，透過賽事備戰大運會。

蘇鳳婷由於週日才剛參加完台南古都半程馬拉松，蘇蘇 表示自己比較是那種容易延遲性疲勞的人，所以剛好今天是處於一個比較累的狀態，在跑起來的感覺上就比較頓，於是將目標放在每圈 88s-90s 的配速上，作為一個訓練。而因為現在開始要逐漸變熱了，剛好這個冬季有將體能建立起來，所以在現在逐漸轉熱時會開始轉以「速度」來做為訓練主軸，準備銜接暑假的訓練。

責任編輯：Ian

影片製作、拍攝：Joanna

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