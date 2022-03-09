青年盃公開男子萬米決賽 楊皓評全國賽首摘金

楊皓評 最終帶著約 100m 的優勢，興奮的振臂歡呼迎接首面金牌！

「111 年新北市全國青年盃田徑公開賽」在下午 18:30 舉行的是公開男子組萬米決賽，室外氣溫約 15-16 度，加上外頭風勢較強，都讓體感溫度降低許多。

男子公開組萬米賽況 🔥

此次報名的選手共有 20 位，而 江彥綸、古佳倫、洪琳鴻 等三人皆未出賽，實際僅有 17 人出賽其中包括 「全大運萬米金牌」周鴻宇、溫連忠、江英瑋、何幸航、楊皓評、蔡政軒、黃華凡等多位好手出賽，其中 陳秉豐 也在出賽名單當中。鳴槍起跑後，集團就瞬間分裂為兩大集團，領先集團共有九人，由 黃華凡 在前頭領跑，依序則是 溫連忠、江英瑋、楊皓評、周鴻宇、宋昱輝、陳秉豐、蔡政軒、何幸航。而第二集團則是跑友稱呼「鳴神」的 林書鳴 領跑七人的第二集團。

開賽後，由 黃華凡 率領第一集團以 75s-76s 前進。

第一集團在開賽後不久，陳秉豐 掉出隊伍，何幸航 則選擇以自己的配速前進在第一集團後方約 5 秒的差距，隨著賽事進行，第一集團也逐漸分化，原本的九人僅剩下四人，由 楊皓評 為首，後頭緊追的是 溫連忠、江英瑋、黃華凡等人。而 何幸航 則默默超越 宋昱輝、周鴻宇、蔡政軒 來到第五名的位置。

集團分化瘦身，原本 9 人集團在不久後剩下 4 人。

接著集團再次發生變化，江英瑋 也掉出了領先集團，且被 何幸航 超越來到了第四名的位置，而 楊皓評 拉開與 溫連忠、黃華凡 兩人，領先約 6 秒的差距，並且持續拉開差距，而 溫連忠 也拉開了與 黃華凡 的距離。

何幸航 優異的配速讓他得以在後段慢慢超越其他選手。

溫連忠在末段也逐漸拉開與 黃華凡 的距離。

來到比賽末段，楊皓評 帶著約 100ｍ 的領先優勢，率先以 32:01.75 通過終點，興奮的振臂吶喊！而 溫連忠也以 32:15.55 第二名通過終點，第三名則是 黃華凡以 32:27.45 抵達終點，而在前頭以優異配速策略的 何幸航 在最後奮起直追最終仍以 1 秒之差，第四名作收。

公開男子萬米 Top 5 成績 🏁

名次 姓名 成績 備註 1. 楊皓評 32:01.75 2. 溫連忠 32:15.55 3. 黃華凡 32:27.45 4. 何幸航 32:28.45 5. 江英瑋 33:00.66

賽後訪問🎤

楊皓評

同樣週日參加古都馬的 皓評，在古都馬打破自己個人半馬最佳成績，同樣因為那天比賽導致右腳踝舊傷有點復發，今天原本是打算以賽代訓，想說參賽 31 分台的人太多保持平常心順順比就好，結果下午看了一下出賽名單發現許多高手都沒來，想說自己以前沒有拿過全國賽的金牌，就覺得可以來拼看看。前面設定約 78s 後來學弟 黃華凡 出來帶 76s，跑起來感覺也滿順的，就跟了上去並且想說可以輪流帶，不過後來就與第二名拉開，就比較以自己舒服的配速前進，主要還是因為受到古都馬的後續影響導致大腿有些吃力，但今天跑出 32 分初其實有點出乎意料，比自己預期還要好一點。 接下來將會參加萬金石 10k 、隔週將會參加全大錦。

而今天獲得第二名的溫連忠，今天原本預計目標是拼看看 32 分內，不過由於今天晚上的風瞞大，所以他十分感謝學弟（黃華凡、楊皓評）有出來替他帶一下，也很開心看到學弟差一點跑進 32 分內，ㄧ樣就繼續朝著突破個人最佳前進。談到近期近況，由於家裡較忙加上成績有點停滯，讓他陷入了一些反思，思考自己哪裡有狀況，所以近期就比較低調一些，讓自己沈澱一下。接下來目標賽事將放在大專錦、大專盃上，訓練上也有了大調整，從去年 12 月馬拉松到場內賽釘鞋轉換，速度上的改變，由於項目都不太搭嘎，這些都讓 連忠 有點難以調適，不過他表示就慢慢來。

本場拿下第三名的黃華凡，今天沒有想太多前面配 75s-76s，因為昨天跑錯課表導致在恢復上還未完全，所以到 4000 後逐漸掉到 77s-78s，所以後面就有點掉速。近期練習速度課表，所以導致在耐力上有稍微變弱，可能還要在調整一下，週五還有五千公尺項目，就打算順順跟跑完賽這樣。接下來也有參加萬金石 10k 希望能夠有前三名，由於上禮拜一才剛打完疫苗，最近才開始慢慢恢復訓練。再來將會加全大錦、全大運五千項目。

責任編輯：Ian

影片製作、拍攝：Joanna

＊國內田徑，盡在運動筆記