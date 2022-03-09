賽事心得／太魯閣峽谷馬拉松 五分速的手牽手

這絕對是最喜歡的照片❤️

太魯閣峽谷馬拉松是跑者們的夢幻賽事，絕對要來體驗！國家公園景色美輪美奐真不是蓋的，上坡也不是蓋的，當然跟2020的蘇花馬比起來，這還算小菜一碟。還好一開始就秉持fun run的精神，配速心率拋在腦後，果然無痛玩賽，感覺真爽☺️21K完賽成績2:07:44(大會成績)前10k跟朋友聊天拍照一下就過了！11k開始是一個無止境的上坡，你以為要折返了但我只記得一直在爬升，爬到我真的要去了！最後終於在15k折返（謝天謝地）。只能告訴自己不能停，再陡也不能停下來，原來，我還有很大的進步空間，除了把半馬練好，我還要訓練所有大小肌群。

回程下坡還有體力緊跟著村長，目光掃射大概在16k看到右前方一台攝影機（我怎麼可能放過），直接跟村長說：我們來試試看手牽手會不會被拍到（還有力氣聊天？），結果真的被拍了七七四十九張！謝謝運筆的攝影師，留給我們一個最完美的紀念！人生，不是只有一路平坦跟穩定的節奏，妳必須經歷所有的上下坡；適應所有的高低潮，心臟強大的同時，妳也要站穩腳步，持續往前。