跑步小品／馬拉松是情人還是錯愛？

我對馬拉松一見鍾情，相見恨晚，才見一兩次面就幻想是否能廝守終生？

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我對他展開熱烈的追求，很快地一週見一次面不夠，主動和他相約再見兩次、三次、四次…？沒有見面的日子裡我充分賣力打理自己更符合他想要的條件：做重訓強化肌肉、練瑜珈讓自己更柔軟、推拿按摩修復肌肉更有彈性…；每次見面以前我總是細心打扮，全身上下從頭上的帽子到腳下的鞋滿滿都是「跑」的元素，盡管每一次的親近都使我大汗淋漓筋疲力盡但我一點也不在意，經常見了面隔天我還想他，一心期待下次見面的日子，默默盤算下回我還能怎麼表現得更好、更討意中人的歡心？

這樣的日子持續了幾年但我還是沒有把握每一次都能得到他的寵幸，我知道常常是我的問題，因為我的愛太濃烈，常被愛沖昏了頭，以至於太躁進而受傷疲勞，使得我不得不休息暫停和他的約會。不能和他見面約會的日子往往令我痛苦難耐，因為還有很多像我一樣的愛慕者爭先恐後與他親近、討他的歡心，而他們常常擁有比我倆更為契合甜蜜的時光，這令我又嫉又羨，只要元氣一恢復就迫不及待去找他，把他追回來，重溫每一次相聚的美好時光。

即使雨天也不能阻止我和馬拉松的約會

外人一見就知道我心有所屬，因為我變得很難約，下班後休假時我都把他排在第一順位，偶爾和別的對象出去也必須早歸，因為隔天得晨起和他約會；朋友和家人也抱怨我變得很挑食，有時要吃蛋白質、有時又要大量吃碳水化合物，炸物敬謝不敏，喝酒有所顧忌，甚至連最愛的甜點有時也會放棄，不折不扣成為一個不好相處的人。然而我無視於他們的碎念，幾乎把所有的空閒時間都給了熱愛的對象，工作之餘的行事曆都以他為主，連出國旅行也變成參加比賽是主要目的、旅遊只是順帶，而有比賽的旅行滋味往往更為深刻～有人問我為何這樣突然愛上了？我只能說這是命運的安排。回想以前似乎曾經幾度與他擦身而過，但當時卻對他的魅力無感，哪知他在一個對的時刻走進我的生命，被他強力吸引，就這樣我愛上了無法自拔…！

相較於我的癡情，意中人始終維持著某種姿態，我必須極度自律才足以取悅他，偶爾我累了、或因為某些原因偷了個懶，他立刻和我保持距離，這段感情讓我明白必須真心付出才可能獲得甜蜜的果實，簡單講就是無論如何跑就對了！和之前的幾段戀情相比，這個情人的挑戰性雖然很高，然而雙方一旦迸出愛的火花，那種愛情可是無比熾熱！幾次在大雨淋漓中、在寒風刺骨的凍人空氣裡、在蜿蜒起伏路徑的艱難環境下，我倆的默契卻一路相隨，共同譜出永生難忘的42.195戀曲，你與我、我與你合而為一，直到終點線。

這些年來累積的一塊塊獎牌是我倆這段感情的信物，標記著每一段我們一起跑過的路與身心的合鳴，我以為我們將會天長地久，對他專一的付出，將會得到無以倫比的回報。不料，某個時間開始，你對我若即若離，儘管我仍想盡力付出，但身體卻不聽使喚；我以為這些年來已經鍛鍊成適合你的伴侶，可是事實證明我的體能仍然差一截，這條路上我曾傷了這兒、傷了那兒，休息復健暫停與你約會時不時就會發生，這讓我深思，或者，根本是你的門檻太高，我一度以為自己能夠攀附，卻是惘然？這一次受傷休息，使我和戀慕的情人停止接觸整整五個月，這段期間我禁不住想，雖然如此愛戀著你，但這會不會是根本不該在一起、不適合的一場錯愛？

就這麼巧，最近讀到一位熱愛馬拉松的跑者和馬拉松分手的消息。作家陳幸蕙在聯合報繽紛版發表「斷、捨、離」一文，曾經戀愛馬拉松的她在文中寫著「永遠告別了馬拉松！」她寫道：「所謂「壯士斷腕」，是否就是這樣的心情呢？」作家是在五年前決定不再參加馬拉松賽，也不再跑42.195K的全馬，並且將所有的練跑相關資料全部紙類回收，所有馬拉松書籍送到二手書店。這可真是斷得徹底啊！作家沒有說明不再跑馬拉松的確實原因，但她決定「開始跑另一種馬拉松－－以前在跑道上跑，以公里為單位，跑距離；現在，在歲月裡跑，以恆心、毅力、堅持為動力，固定於每周的跑步日，簡單自在跑短程－－跑一種全新且對我個人而言更有益，也更有意義的馬拉松」。

作家陳幸蕙：決定「開始跑另一種馬拉松－－以前在跑道上跑，以公里為單位，跑距離；現在，在歲月裡跑，以恆心、毅力、堅持為動力，固定於每周的跑步日，簡單自在跑短程－－跑一種全新且對我個人而言更有益，也更有意義的馬拉松」。（翻拍自聯合報繽紛版）

咀嚼作家這段文字的同時，我思索著，這該不會預示著我與我深愛的馬拉松未來的關係？作家是思考過後的斷捨離，但我有可能是因為身體不堪負荷這段熱愛而不得不放手？我多麼希望童話中「王子與公主從此過著幸福快樂的生活」能成為我與情人的終局。但願不是錯愛，但願只是小別勝新婚，但是看了作家的文章也開始有另一種想像：如果在這幾年的交往後，證實我與馬拉松並不適合，也許我仍然可以小小地跑、慢慢地跑，跑短程，而不再執著於那42.195？我想，時間會給答案。這是今天肉腳的跑步人蔘，是我最近的心情故事。某日我突然有了靈感，把馬拉松擬人化，於是完成了這一集的書寫和podcast，希望你喜歡，我們下周見！

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