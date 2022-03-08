賽事心得／太魯閣峽谷馬拉松 運動攝影師的第一場全馬

生日就是要幹大事！！！第一場全程馬拉松賽事，成功完賽在生日就是要，去完成一件有挑戰的事，並成功完成它42.195K雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松一場有著山路＆美景路線的賽事聽大家說是一場很值得的賽事耳根子很弱的，就去看了歷年宣傳影片，一個憧憬，想了一下就告訴教練：我想去跑其實沒特別在練全馬的課表因為一直都在準備鐵人三項的個人113游泳＆單車＆跑步三項一直交錯的自主訓練而且在2月初過年期間，我受傷了髂腰肌的傷，導致我休息了20多天到了當天賽事，則是我傷後復原第一次跑步在沒什麼準備的狀態下完全只能靠之前練的底子上場而賽事當天開跑心中念著前幾天大家在社群為我加油的話還有一路靠朋友的加油聲與陪跑＆自己的毅力＆梁靜茹勇氣。

▵這些都是大家為我加油打氣的話▵

開跑時，一直都是夜貓子的郭，沒幾次早起跑步的習慣，一個恍神的按下手錶，腳也自己開始動起來，而兩位姐姐陪我開跑，前5K kiki 陪著我熱身跑起來，一路就穩穩的配速，而我們在人群中跑進第一個水站，從來沒跑超過22K的郭，策略就是站站都進，自備的環保水杯裝滿滿，在此kiki 也就目送我揚長而去了。

▵kiki穩穩的帶我5K 目送我跑完這座橋▵

剩Irene叫我跟上跟上，而怕我裝不到水，接過我的水杯幫我裝水，替我拿著水杯，叫我跟上跟上，25K前就是緩坡，而我從來沒有跑上坡的經驗，對於我完全是初體驗，聽著Irene說『步伐小步頻快』，現學現賣改變自己的狀態，而我一路看著Irene，跑跑停停的一直回頭看我，生怕我有什麼狀況，跑到10K，實在太痛苦，Irene還推我一把，要我不要停下來，而快抽筋的腳，想說進醫護站有肌樂可以噴一下，結果晚來一步，早就被用完了，還好路上遇到背著水袋的peter，神奇小包包裝了好多救命補給，Irene就衝上去，幫我要到一瓶救命肌樂，而進水站一路人實在太多，就在15K上下，進水站跟Irene分散了，就這樣前15K，靠朋友撐到這裡。

▵Irene一路帶我15K，照顧我＆拍照記錄 ▵

而剩下的27K，就要開始靠自己了，放空模式開啟，調整呼吸＆身體狀態，東張西望看著大自然的景色，望遠看著前方的路段，聽著手錶每1K就叫一次，慢慢增加跑的距離，一路也看到很多人，別著初馬挑戰的布條，心中想說『我也是』，而前一天實在沒什麼睡，又加上週長距離單車訓練，順擇宮184k的騎乘，當天身體不是在最佳狀態，帶著疲憊的身體跑到19K上下，終於遇到雅文＆Allen，當下我真的感覺我快GG，頭很暈身體又很疲憊，聽著他們說『加油！25K就到天祥，回程一路就下坡了』，常常聽到跑者們說：『快到了，再一個彎就到了！』，想著這類似同樣的話，我就心中想說：『好！我跑到天祥，如果有接駁車，我要上車～』

路上我就告訴我自己，不要停，就算用走的，也要有10分的速度，就這樣大步大步，走到了全馬折返點，到上面我終於回神了，東張西望的，看看有沒有接駁車，結果只有一台醫護站的救護車，心想我該不會要坐他下山吧～看了看手錶，到這裡25K，剛好4小時，那不就離關門還有3小時，剩17K就到終點了，就算我用10分速，也可以完賽，冷靜了一下，補充水站的各種食物，補足該有的熱量，調整好身體狀態，算好配速，我開始跑起來了！

▵終於到傳說中的天祥 25K處 ▵

回程一路的下坡，終於不再這麼累了，配速7:30-8:30，想著終點有人在等我，不能讓大家白等我，身體好像充滿了力量，完全不想停下來，一路下坡就只有我在跑，大家都用走的下山，還聽到有人說：『哇！她怎麼跑的動』，第一次帶著手機跑步，訊息當然也不斷的傳來，這天同時有鐵人三項的賽事，看到各種訊息，遠端回報，大家比賽的狀態，當然我也回報我的狀態，看著訊息，大家給我加油打氣，那我可不能棄賽，我要跑回終點！！！

回程隧道實在炸多，看不到前面的路，跑起來真的很心累，只能靠手錶定位來告訴自己，快到了快到了，而我每5K，就回報剩下的公里數給大家知道，讓在終點等我的大家放心，這一路的隧道，一直看不到遠方的亮光，終於在某個角落，旁邊立著看板寫著『1K到終點』，那我這還不加速嗎？！拼全力開始加速，終於看到拱門＆大家！讓大家久等了我6小時38分，關門前20分鐘，完成初馬的挑戰！

▵終點等到我的大家 ▵

毅力是個可怕的力量，當你想去做一件事時，再難的事都有可能，心裡一直想著，前面朋友的加油＆陪伴，那我要繼續完成它，要完成生日馬的紀錄！一場初體驗，發瘋的參加，2016到現在，才跑過3次半馬，今年就來挑戰全程馬拉松山路路線，初馬成就完成！！2016 接觸馬拉松2017 開始拍攝馬拉松跑團記錄2019 開始參加賽事 完成半程馬拉松2022 完成全程馬拉松運動攝影師，最懂跑者的攝影師只能說全馬真的很累！但我完成了！！！

地點：花蓮太魯閣

時間：2022.03.05

距離：42.195k

完賽時間：06:38:19

天氣：13-21度

跑團：儒意運動

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