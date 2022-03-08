賽事心得／太魯閣峽谷馬拉松 好山好水好心情的初馬體驗

隨著2021台北馬半馬意外中暑造成主意識登出後，我對於賽事就不再像過去那樣有拼成績的想法，畢竟人也不年輕還是要注意自己的安全，2021台北馬後就剩下兩場賽事，一場是2022的渣打馬拉松半馬，另一場則是2021延賽的雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松的全馬賽事，當初想說身為花蓮人把自己的初馬獻給花蓮的賽事是再好不過了，於是報名參賽又幸運抽到資格，自己的初馬賽事就這麼定下來了。

隨著台灣疫情在2022年初又開始嚴重後，渣打馬拉松首先取消了比賽，當時我的想法是太魯閣馬拉松應該也會取消，加上台北馬後還是會擔心身體有什麼狀況，幾乎就是消極地放棄全馬的練習，沒想到二月中主辦方決定要如期舉行，這下沒有什麼練跑的我又開始有點擔心初馬到底跑不跑的完，教練很好心地安慰我說「就順順地推，無傷完賽就好，初馬成績就是要讓後面幾場開心突破的」，看著過年再度胖到92公斤的自己也只能默默告訴自己，平安完賽就好。

跑班春跑時手上拿著自己準備的飲料補給，甜甜的好好喝啊

雖然自己是蠻消極地想逃避賽事，但所幸平日有一群瘋狂的跑友總是在六日約我出去跑跑步，就這樣從知道賽事正常舉辦後的每個週末都有跑友約跑山路，劍南路口也成為二月中到二月底每週末早上會出現的地方。

不知道是不是跑友發現我的頹廢心態，就連寒流來襲的下雨天還是約我出來跑一下山路，這天是先從劍南路口跑到大湖街再上到風櫃嘴，一路上只遇到一個跑者跟我們一樣瘋，到了風櫃嘴一個人都沒有只有四個瘋瘋的人與冷冷的冰雨在臉上胡亂地拍，這天我們跑了31k是我近半年唯一一次跑超過30k的練習，很感謝三位共跑的朋友願意在雨天中的分岔路口等我這個小胖子慢慢推上去，第一次跑這路線真的是跑到我都懷疑三次人生了。

好在後來幾次的約跑山路天氣都很好，距離與坡度也比較和藹可親一點，離賽事前兩週先跑了劍中劍路線，天氣好慢慢推上去還可以看看還沒凋謝的幾顆櫻花樹，是個開心的路線。

隔天再跟另一群跑友一起跑沒跑過的劍聖劍路線，坡度跟太魯閣很像，也是賽前最後的模擬賽事練習。經過這幾次的山路給我自己的感想就是只要我的腳不停下來，即使再慢我都可以到達，由於太馬的關門時間有七個小時，我想慢慢推慢慢看風景應該也能完賽，最後就是看腳能不能給我一點好運不要抽筋了。

由於沒有給自己賽事成績的壓力，所以心態反而放得很輕鬆，比賽當週的星期四晚上還去跑班跑了600m的間歇課表，雖然教練希望我用緩跑10k維持跑感就好，讓肌肉好好休息一下，但跟教練說明自己在賽事心態上的轉變，最終教練放行讓我跑 ６ 趟課表就好，配速則維持在比較舒適的 101秒一圈的配速，讓心肺稍微有感就好。

這樣放鬆的心態直到比賽當天早上依舊是蠻放鬆的，早上四點搭第一班接駁車從花蓮車站到達太魯閣遊客中心，很快找到跑友一起合照留念，覺得這天身心都好輕鬆，雖然面對初馬內心還是有一點點緊張，也還沒體會過30k後的世界，但跑友都鼓勵我說順順跑一定可以跑完的。

起跑前遇到配速超穩定的跑友米雪，跟她說起跑我想跟著她跑，避免我自己亂跑太早把自己跑到爆掉。

起跑後跟在米雪的後面跑，因為前6-7k是比較平緩的路線，米雪以5分整的配速穩定地邊穿過人群邊前進，跑過太魯閣大橋後她告訴我策略就是上坡慢一點沒關係，在到折返點25k之前都不要把自己跑到喘，我們把體力留給最後的17k下坡路段，這樣回程才能穩穩地完賽，到達第一個水站後因為我們進水站的策略不同，米雪進水站就要我先繼續跑（我有帶軟水壺），感謝她帶我跑過人群又提醒我不要亂跑。

秉持著上坡就慢慢跑的方式，有特別看錶上的配速而是盡量讓自己不要喘不過氣就好，所以折返前的每個拍照點都還可以笑著拍照，心想就算沒有好成績也有好照片可以買，這樣也很不錯啊。

就這樣邊看風景邊慢慢推上去也讓我順利跑到了折返點，前25k的配速大約維持在6分速左右，體感上感受是還好，或許是因為賽前跑過幾次劍，感覺太馬的坡沒有那麼變態，體能調配上感覺做得不錯。

在折返點補好了一壺水又咬了一片巧克力後開心迎接後17k的下坡路段啦，進入到下坡路段我的體重又變成優勢了（笑），有了上次台北馬中暑的經驗，這次補水真是補好補滿，自己帶軟水壺一次可裝500cc的飲品，規定自己再怎麼樣最長就是10k內要喝完，但實際上大概8k左右就會喝完，好在水站很多不怕會補不到水。

回程的下坡跑起來速度較快但也較輕鬆，正當自己以為一切順利時在30k處左小腿微微抽了一下，當下心涼了一半，想說我不想走十二公里回終點啊（泣），接下來就開始盡量放鬆一點跑，讓左腳不要太用力，結果在32k處換右腳大腿後側微微抽了一下，好在只是要抽筋前的小抽，腿瞬間有軟了一下但還是有撐住，這時候腦中瞬間回想到跑前幾週教練跟我說的話「雖然心肺不累，但你長距離練不夠，即使跑得再省力你的肌肉在30k後也會累，小心抽筋啊」，當下只能死馬當活馬醫，看雙腳能撐到何時，如果真的抽筋就慢慢走回去吧（然後默默拿出鹽糖嗑了一顆，甜甜的好好吃啊）。

接下來順順地跑雙腳好像也乖乖地沒有抽筋，到了最後3k開始進入較平緩的路段，沒有下坡的助力自己感覺有點跑到爆掉了，速度開始維持不住，當下只能放慢速度並告訴自己剩下3k而已，完賽後回看自己的心率果然在最後整個大爆掉，心率再度飆高呀。

當看到最後1k的牌子後決定把最後的體力一次釋放，當看到隧道口外的拱門後開心地告訴自己跑完了，我的初馬順利完賽了。

最後成績比自己預期的好太多太多了，可能是心態放得很輕鬆，整場比賽跑起來就是一整個開心沒有什麼痛苦（除了最後爆掉稍微累了一點外），能順利地完賽要感謝賽前拉我出去練山路的朋友，也感謝帶我穿過人群教我怎麼配速的米雪，當然也謝謝我的教練讓我少少的跑量下至少每週都有跑一次間歇課表，終於有馬拉松成績啦，開心～

比賽隔天起床身體意外恢復的很好，沒有鐵腿也沒有什麼傷痛，由於我是住到週一才回台北，加上天氣又還不錯，決定海濱公園那邊跑跑步，不得不說花蓮的運動步道做得還不錯，邊跑邊能看著海真的超舒服的，推推。

最後推薦一下我最愛的西瓜大王的水果切盤，一盤五十元好多年都沒漲價過，旁邊的鵝肉先生也是我的愛，住在花蓮的三天吃了好幾次，下次參賽的跑友可以在比完賽後來嚐嚐看喔，我們2022年的太馬見啦。