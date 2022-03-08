賽事心得／太魯閣峽谷馬拉松 全馬大神再度重重教訓了我

當初和跑友相邀來花蓮跑旅，期待著太魯閣的美景，來到此地，果然山明水秀，風景宜人，氣候相當涼爽舒暢，來到此地真是開心。唯一比較辛苦的就是要搭好久的火車才能到達─五個半小時，搭車到此已經晚間10點，隔天馬上要跑馬，這倒是第一次，不過要有所享受，就得要付出努力，不是很正常嗎？

賽前調整不佳的老毛病，我一直在擔憂，果然這次也不例外，雙腿的肌肉有異常的緊繃感，前一晚旅館住宿就有感覺，睡覺當中不敢用力伸懶腰，因為隨時可能會有緊繃抽筋的情況。

比賽當天早上看到接駁車04：00發車，心裡著實嚇了一跳，「真的好早」「好想多睡一下」，所以想要搭火車再現場接駁的方式進入太魯閣國家公園，但一切跟我想的不一樣，清晨兩點多開始醒來，三點多再一次，好像在夜巡一樣，每個小時起來一次，後來聽到跑友三點多起床正準備，索性也起床一起跟他們去搭車。

這次主辦單位的接駁有些「掉漆」，一波三折下才到現場，只能說我有一堆神隊友幫忙，不然孤身一人應該會很緊張。現場就在太魯閣國家公園管理處附近，剛到時天色未亮，一切未明，直到進入會場，才發現人聲鼎沸，好多跑者，大家都在做賽前準備，一副躍躍欲試、摩拳擦掌的樣子，而我也不是第一次跑馬，知道該怎麼做，只是不斷擔心肌肉的狀況，用手不斷按捏著自己的肌肉，彷彿叫他們努力一點，拜託讓我順利跑完這一場。

來到起跑前，好多跑者已經在等待，簡單倒數後，就起跑了，覺得大家都很興奮期待，競爭意味少了點，來跑跑玩玩居多，約5k後進入太魯閣國家公園，真實美景映入眼簾，加上清新的空氣，徜徉在大自然當中，真的好舒暢。

賽前做過功課，知道前25k都有緩上坡，到天祥之後再折返，緩坡應該不是問題，因為更困難的坡都有跑過，高雄大坪頂魔王級陡坡也練過，但事情不是我想的那樣，前10k右半邊的身體緊繃感，一樣困擾著我，老方法左半邊肌肉認命努力點吧，現階段也只能這樣，來到約20k時，才發現我的心率飆高，全身濕透，身體發冷，雞皮疙瘩都出現了，有經驗的我知道這是身體虛弱的感覺。進入賽道上的隧道路程，讓嘎米運動錶的GPS定位失靈，也讓配速失真，一度飆到4分多速，最驚人的2分速也登場，看得我滿頭霧水，但有經驗的我，馬上警覺，這不是突飛猛進，而是GPS出問題，只好用自己的體感來跑。

過往的策略就是輕鬆跑到半馬，再撐到30K後盡力去跑，這次手錶出問題，只靠體感的我，半馬就已經雙腿無力，用盡力量，我只能緩步的跑，憑意志力撐下去，除了中途水站補給外，其餘皆未停下是我的堅持，快到天祥25K前，卻一度停下來當步兵，實在無力跑坡，此時心懷罪惡感的我，無法容忍自己這樣，激動著喚醒自己，提起腳步跑下去，一度跑到美景都看不清了，簡單來說我已無力欣賞一切，唯一想法就是繼續跑下去。

過了25K折返點，開始下坡模式，對我而言終於可以舒緩一些，但用盡力量的我，又能跑多快呢？當然還是龜速前進，只能順順跑，跑了近10K，肌肉真的對我抗議了，有電流傳過的感覺，不是戀愛了，而是抽筋快要來了，即使服用鎂粉補給也抵擋不了，而且身體多處也開始緊繃，上背、股四頭、小腿皆有感，我只能放慢速度，認命地撐著，看到體態苗條、步伐輕盈的馬尾妹，令人賞心悅目，但一下子她就飄走了，跟都跟不上。

正在羨慕她們怎能跑得如此輕鬆、如此輕飄飄，頸部肌肉也抗議了，好厭世！來到32K時簡直崩潰，跑不下去啦，倒數最後公里數，我默默地祈禱著。

「趕緊結束吧！這種折騰人的路程，每一步都是煎熬。」

跑齡近10年，參賽10多場全馬，還有不知多少場的半馬賽事，以及自主練習、團練半馬，甚至自主30K，陡坡也跑過不少，月跑量1月份更創出人生巔峰300多k，2月份也不惶多讓近300K，一切的一切都是為了~「跑得更輕鬆」，天真的我以為自己妥當了，但沒想到我也有今天，厭世感如此的深，緩坡不是剛好而已嗎？

「全馬大神不容小覷，再度重重教訓了我」

以為這樣就結束了嗎？ No ........來到最後4K，我想要吐，狀態只能硬撐，不管甚麼美景、馬尾妹，連跟前面阿伯纏鬥的力量都沒有，只能繼續煎熬，不能停下來，只要停下來當步兵，萬惡的罪惡感就會襲身。

所以最後我緩步撐回終點嗎？全馬大神讓我在終點前約100m處，大抽筋.........這次真的停下來不能動了，於是我崩潰了............就差最後幾公尺了........不能讓我緩步回去嗎？

「先生你還好嗎？」這是機巡工作人員當時對我說的。我對他揮揮手，執拗堅持著，「我可以.................」

過終點後，搖搖晃晃的我，一度坐在路邊，天空飄著細雨，雨水劃過臉上，正藏著心中那一份無法言喻的感覺，想要激動大哭........全馬大神狠狠的給我一擊。

賽後遇到跑友說我輕輕鬆鬆樣，其實是有一群神隊友，可以聊天分享跑馬心得，心情不自覺愉悅了起來，一群人跑馬就是這種感覺，既歡樂又溫馨。

最後我還是納悶，什麼時候可以挑戰成功全馬大神呢？