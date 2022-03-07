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南非跑將首戰50公里 2時40分13秒破紀錄

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
南非跑將莫科卡首度參加50公里公路賽，就以2小時40分13秒寫下世界紀錄。(photo from Wikimedia)
南非跑將莫科卡首度參加50公里公路賽，就以2小時40分13秒寫下世界紀錄。(photo from Wikimedia)

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】田徑說是非洲選手的天下毫不為過！南非37歲的跑將莫科卡6日在世界田徑菁英公路賽首度參加50公里長跑項目，就以2小時40分13秒打破世界紀錄，刷新衣索比亞跑將尼蓋沙去年寫下的前世界紀錄。隨著50公里的公路賽越來越受歡迎，相信未來很快就會有新紀錄改寫。

世界紀錄推近2分鐘

根據《英國廣播公司》報導，6日在南非伊麗莎白港市所舉行的世界田徑菁英公路賽登場，地主37歲的跑將莫科卡首度參加50公里的賽事，就跑出2小時40分13秒的成績奪冠，也一併改寫男子50公里的世界紀錄。莫科卡賽後受訪時提到，50公里真的相當累人，但他仍非常享受其中。

世界運動員網補充，莫科卡過去就是長跑好手，是南非在奧運的三屆國手，兩屆參加馬拉松、一屆參加10公里長跑，他練長跑已經十多年，從1500公尺到馬拉松的項目都有涉略，個人最佳紀錄是2015年在上海馬拉松的2小時7分40秒，前年在格丁尼亞世界半馬錦標賽還寫下南非選手的紀錄（59分36秒），本次算首度轉戰50公里公路賽，就神奇改寫世界紀錄。

50公里公路賽正夯

50公里公路賽近年來越來越流行，故去年7月在東京舉行的世界田徑理事會上，拍板將此賽事加入世界紀錄認可列表，代表著衣索比亞跑將尼蓋沙去年跑出的2小時42分7秒，成為首個男子50公里的世界紀錄。

至於女子50公里部分，同場奪冠的衣索比亞選手波沙差之毫釐，繳出3小時4分58秒，無緣改寫南非跑將梵希兒去年寫下的3小時4分24秒的女子50公里公路賽世界紀錄，梵希兒自己在本次賽事也有出賽，但僅以3小時13分23秒、拿到第三名。

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