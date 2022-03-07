賽事心得／獅潭仙境路跑 不可思議的男女不分組

今天非常開心的參加了獅潭仙境路跑，意外的解鎖了全馬賽事與男子組一起上總排領獎的經典畫面，總排男生問我上來幹什麼？這是男子頒獎耶？所以未來我可以隨著天氣跟心情選擇參加男子組賽事（誤）

跑了那麼多年的路跑賽事，第一次知道原來可以男女可以在同樣的條件下同場較勁，原來我們都錯了，奧運也辦錯了，這麼針對性的刺激賽事，是在氣死男生輸給女生還是累死女生跑不贏男生呢？

我本來想說好玩當作練跑就算了，但遇到在場太多的女性跑者每個都氣得跳腳，後來高雄來的擁有500多馬的前輩賁大姐（女總三）針對簡章有嚴重問題也拉著我一起去抗議，他說跑馬二十多年來沒有看過這樣子的不公平待遇，因為他的簡章確實沒有明確表明是取前10名不分男女。

大家看一下簡章，針對獎勵辦法依照總名次成績「分別」錄取前10名頒發獎杯及獎金，是這樣寫的沒毛病吧？其實女生本來就會人數比較少，一般很多賽事都會女生取總前三名，這點我也沒有意見，但男女同組的話真的要特別標注才是真的。

什麼是分別呢？在我看來就是有小雞雞跟沒有小雞雞，且號碼簿上也有區分男跟女，列印成績上面也有「性別」名次，所以這不就是分別了嗎？如果不分組的話不是就應該只有總排名就好了嗎？

更好笑的是跟我一起去的學姐竟然還有得獎名次女子第五名，但是最後是取總名次前10名，所以「得獎名次」的意思可以幫我翻譯一下嗎？

好玩的鄉公所公家機關主辦單位的科長回覆是：我們那個分別是指分全馬跟半馬的。好笑的是半馬簡章下面也是分別錄取前10名⋯我說如果你簡章上面寫的是「不」分別錄取前10名頒發獎金獎盃那就沒有問題了。

後來他們討論半天就消失了，過了半小時我們再去找他要回覆，他們只說了一句對不起，下一次會多注意，因為賽事沒辦法重來，但是回到家卻發現賽事雖然沒辦法重來，但是簡章可以事後改，真不愧是公家機關的親民跟效率呀，要不是好險我早有截圖了，不然一定死無對證，有這麼注重效率的公家機關相信台灣一定會進步的。

撇開這個不開心的話題之外，針對賽事介紹，這個路線也真是夠硬啊⋯⋯應該也有4.5顆心的硬。

感謝一路上幫我拍照的翔哥跟好友，這段賽事路線真的不太好跑，且後半程幾乎是一路曬到終點。

三圈半上上下下繞到快要忘記我是誰了，好險路上有跑友姐姐一路幫我加油打氣才想起來，不過折返點的地點倒是還蠻明確的。

然後補給站不到2公里就有一站，而且我看到有草莓、雞腿肉欸，雖然我一個都沒吃到⋯但是大會真的很貼心，在會場有專門為全馬完賽選手提供補給專區，終於可以吃到好多草莓了🍓。

賽後的完賽裡很豐盛，有一盒五斤的柑橘禮盒，還有好大的一桶仙草凍，每個人還有$100的兌換卷可以在現場換購吃的喝的。

而且賽後還有淋浴間，還有熱水喔，好險我有帶盥洗用具，真是太感動了，全馬破回來還好也還有熱水洗澡。

最後感謝載我一起去的翔哥跟學姐，疫情過後已經一年多沒有再一起出門跑馬了，真是開心的一天。

賽後還帶我們一起去獅潭老街吃大餐跟得過頭等獎的宏美草莓園採草莓，真是祝福滿滿的一天，希望大家每天都能夠開開心心、平平安安、健健康康，繼續朝著各自的夢想目標前進。