賽事心得／太魯閣峽谷馬拉松 此生必跑馬拉松之一

經過了一天的休息恢復，可以來整理一下這一次太魯閣峽谷馬拉松的心得：回到台北第二天醒來雙腿就是一個酸爽到不行，這是之前跑半馬所沒有的感覺，可見全馬在體能跟肌力都超過了我的極限，所以再去看那些可以跑超馬、50K、100K、12小時、24小時耐力賽的，平常到底接受了怎麼樣的魔鬼訓練，才可以解鎖這麼厲害的成就。

2022.03.05 這一場太魯閣峽谷馬拉松吸引了超過10,000人以上的報名，大會規劃了各種不同距離的路線安排，適合攜家帶眷休閒走跑或是中長距離挑戰自己的都有，太魯閣峽谷的風景真得是世界無敵棒，從我的照片自拍照片可能無法體會到太魯閣峽谷的壯觀震撼，太魯閣峽谷馬拉松強烈推薦大家一生一定要參加一次，親自用雙腳來感受大自然的鬼斧神工的壯麗。謝謝大會的交通管制做得非常好，可以非常安心的享受這條賽道，大口呼吸山林新鮮的空氣。

這是我人生第一場正式的42K馬拉松，在此之前我最好的21k馬拉松紀錄是在去年2011年台北馬拉松的99分鐘，以這樣的成績我將這次全馬的理想完賽目標定在4小時內，但是這是我第一次的全馬，也是第一次的山路馬拉松，全程有500公尺的爬昇，不知道對我平常肌耐力的訓練會是怎麼樣的一個挑戰。

全馬起點(東西橫貫公路牌樓前往南200公尺處) >> 亞泥鳳凰林>>太魯閣大橋>>左轉蘇花公路舊線>>錦文橋>>右轉中橫公路>>長春祠>>天祥(折返點)>> 砂卡礑隧道終點（太管處）

果然跑友前輩說的都是真的，馬拉松真的是從30公里開始，前半程21公里的均速都還可以維持在5分~5分半之間，完成前半程才花1小時50分左右，心想要在4小時內完賽只有機會的加上回程都是下坡比較多速度可以稍微提一下，馬拉松的折返點約在26公里處之後就是下坡路段，可是越接近30公里的的時候，我的雙腿肌群開始不受控制，股四頭肌、臀大肌、小腿肌群時不時就出來喊一下罷工，而抽痛的感覺正一陣一陣的襲來，過了30公里後，我狀況變成跑一段就得停下來緩解拉伸一下肌肉，進水站的時候如果還有沙龍巴斯都給它噴好噴滿，心裡先默念請我的身體給我力量讓我可以完成這次的挑戰。

可是天不從人願，就在最後5公里的時候，抽筋的狀況越發明顯往前走一步路都有困難，這時候癱坐在馬路中間去拉伸肌肉、搓揉肌群去緩解一下症狀，這時候剛好有裁判員騎車經過我身旁停下來問我還能不能繼續跑？如果不行的話他是建議我就棄賽，可是我心想著我已經剩下最後5公里了，就算慢慢走也要走回去，怎麼可以在這裡放棄呢，於是我起身慢慢用最慢最慢的速度來推進。

就這樣子走走停停過了2公里後，剩下3公里的時候發現肌肉的抽痛感沒有這麼明顯了，可以不用再停下來休息，最後一個關卡就是在砂卡礑隧道只要跑出這個隧道就到了終點，可是待在一條看不到盡頭的隧道裡前進是蠻痛苦的，好不容易終於跑到了出口處，遠遠看見終點的計時器已經來到了4小時2分鐘，這時候心裡只覺得好可惜喔，如果我前面不要停下來休息這麼久，我應該可以達到自己設定 SUB4 的目標，達成理想成績竟然就差這麼一點點，結果是這樣子也只能告訴自己還有很多努力鍛鍊的空間，更清楚自己在長距離的弱點，要想辦法加強腿部肌耐力的鍛鍊，看看在兩個禮拜後3月20號第二場的馬拉松：萬金石馬拉松能否順利跑進4小時。

跑步當天的天氣非常涼爽，大概七點多太陽開始露臉，陽光灑落在身上的感覺舒服的，大概在10:30過後山區開始飄起了一些微微細雨，但不影響跑步的進行，時間來到11點的時候雨勢突然變大很多，還在賽道上的跑友都被淋成了落湯雞，我在太魯閣遊客中心找一個地方把全身的衣服換成乾爽的衣服，再來就是去領完賽物資，領了一個雞腿便當、成績單和沙龍巴斯貼布，我覺得還是跑半馬比較好玩，因為比較早回來可以去每一個贊助廠商的攤位打卡拿贈品，像我全馬跑回來，很多攤位的贈品都先讓 5K 、12K、21K的跑友換完了，所以吃完便當後就跟著人潮一起去排隊坐接駁車往新城火車站的方向回去，再從花蓮火車站再坐自強號回台北囉。

之前我還在臉書社群上面詢問跑友應該選擇哪一類的鞋子來跑太魯閣，現在想一想真的是多此一問，當自己的肌耐力無法支應，不管什麼鞋子都幫不了你完賽全馬，剩下還有兩個禮拜就要跑萬金石了，這兩個禮拜就好好的讓我的雙腿肌肉酸痛恢復搭配一些輔助訓練，希望萬金石能順利完賽並達到預定目標。最後，太魯閣峽谷馬拉松強烈推薦大家一生一定要參加一次。