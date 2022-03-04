集運動咖最愛於一週 兩大展覽一次飽嚐

還記得上一次逛運動相關的國際大型展覽是什麼時候嗎？（圖片來源：TaiSPO 台北國際體育用品展）

相較於台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE），筆記讀者可能對台北國際體育用品展（TaiSPO）更為熟悉，雖然皆由外貿協會所主辦，直至 2018 年還是各自獨立的展覽呢！隨著 2019 年南港展覽館 2 館啟用，這兩大國際展覽終於有機會聯合展出。可惜才剛合體便遇上疫情，所幸轉為線上展後並未澆熄參與者的熱情，反倒因為展覽設計別出心裁，以及跨越時間與空間限制，進而增加更多的交流合作。

🏃‍♀️ 虛實裏外都精彩 🚴‍♀️

2022 年 3 月的第二個週末，TAIPEI CYCLE & TaiSPO 將再度攜手舉辦實體展覽，分別坐落於南港展覽館的 1、2 館，綿延不絕的攤位陳列出各式各樣與運動脫不了關係的商品，從你最熟悉的、到最讓你感到新鮮的，通通都在「那裡」！

2022 台北國際自行車展 TAIPEI CYCLE 2022 台北國際體育用品展 TaiSPO 實體展地點 南港展覽館 1 館 南港展覽館 2 館 實體展時間 2022 年 3 月 9～12 日 2022 年 3 月 10～12 日 實體展區分類 整車區、自行車零組件區、電動自行車及電機系統區、自行車配件區及人身部品、智慧騎乘區、騎行服務區、新創企區、外商區等 健身器材、智慧運動、運動服務、戶外用品、球類用品、運動服飾、潛水及水上用品、綜合產品、新創企業等 知名參展廠商 巨大、美利達、愛地雅、菲力、KTM、Shimano、KMC、BESV、建大、Maxxis、太平洋等領導品牌 能昌、天盟、台灣百和、台灣運動科技發展聯盟、台灣體育用品公會、台灣智慧型紡織協會、FEES INTERNATIONAL LTD.,CO.、優質健康股份有限公司等知名廠商 線上展時間 2022 年 3 月 9 日～4 月 8 日 購票連結 2022 台北國際自行車展 2022 台北國際體育用品展

今年別開生面採虛實整合的模式，線上展皆於 3 月 9 日率先起跑，實體展則是隨後跟上。前者為期一個月至 4 月 8 日結束，亦即實體展落幕後仍持續展出，一方面有助運動愛好者回顧實體展的內容並延續展覽熱度；另一方面也讓更多無法親臨現場或是錯過展期的人可共襄盛舉。

亞洲最大自行車展精彩可期（圖片來源：台北國際自行車展 Taipei Cycle Show）

🏃‍♀️ 當然還是現場最好玩！🚴‍♀️

不過說到底，線上展再怎麼精彩，還是現場最好玩呀！先從 TaiSPO 必踩的熱點「智慧健身房」開始～透過健身器材掌握生理資訊、運動數據，進而輔助訓練已漸漸為人熟知。但你可穿過或聽過具有運動感測與互動機能的智慧衣嗎？藉由藍牙傳輸與感測器，可持續將生理數據回傳至手機，於日常生活中隨時提供行動健康或運動數據管理，堪稱長腦筋的運動服飾啊！

岱宇、喬山等知名大廠展出智慧健身器材，去現場體驗最新產品～（圖片來源：TaiSPO 台北國際體育用品展）

除此之外，實體展的優勢還有親臨講座與體驗課程。TaiSPO 邀請全球知名有氧課程 Les Mills帶來數場後疫情數位健身趨勢講座，知名健身作家 Hana 與超人氣 YouTuber「SBD Taiwan 邱個」分享女力健身與抗老化重量訓練等主題。維持一貫傳統，今年也將推出 6 場免費 Les MIlls 體驗課，從拳擊有氧、核心訓練到各式舞蹈，內容多元豐富。

不畏寒冷，跟著教練熱起來！（圖片來源：TaiSPO 台北國際體育用品展）

🏃‍♀️ 一加一大於二 🚴‍♀️

無論是平易近人的體育用品，或是高階如登山車之配備，實體展逛起來總能增添樂趣。居家運動雖能滿足各種訓練需求，多數人們依舊嚮往著戶外活動，TaiSPO 首次設立 Outdoor Taipei 展區，涵蓋休旅車、越野自行車、戶外運動相關配備及多樣化露營帳篷等，滿足人們對於大自然的渴盼。

本次展覽首創 OUTDOOR Taipei，滿足戶外咖對大自然的渴望！（圖片來源：台北國際自行車展 Taipei Cycle Show）

如果想探索更多走出戶外的可能，只要拿著手上的票便可以轉場到不遠處的 TAIPEI CYCLE，任何的騎乘風格都能得到滿足。台灣享有「自行車王國」的美譽，大至成車小至配件，於國際市場皆深具指標性，最反骨又最膽大妄為的自行車研發設計，都將在這個展場上呈現。

提及自行車產業的突破與創新，當然少不了那顆最閃亮的新星——電動輔助自行車（E-bike），從國外市場持續攀升的需求，以及出口值迎頭趕上整車，都可窺見令人期待的成長空間。

全世界都在眺望的展覽，我們卻能輕易近身凝視。（圖片來源：台北國際自行車展 Taipei Cycle Show）

除了運動愛好者，TAIPEI CYCLE 對供應商來說也是絕對不能錯過得盛會，今年推出具知識性的產業論壇「動競未來式 The future of Sports Tech」，探討運動科技對於自行車文化的影響；同時「展中直播間」（Taipei Cycle Live Studio!）將由專業自行車專業媒體主持，不間斷為參觀者帶來第一手的展場報導。

強大陣容、最新趨勢一次掌握。（圖片來源：台北國際自行車展 Taipei Cycle Show）

雖為兩個展覽，因為性質相近更像是一場大展覽，藉此活動吸引族群間交流互動。經歷疫情的波折，我們更加重視健康且珍惜走出戶外的時刻，喜愛運動的運動咖們，把握實體展期一起沐浴在運動氛圍吧！TAIPEI CYCLE & TaiSPO 為亞洲唯一全方位體育用品一站式購足平臺，直白地說，就是——沒有「那裡」買不到的運動商品啦！最後且最好康的是，只要憑任一展覽的門票，便可於兩個展場間暢行無阻，趕快點選下方連結「一票逛雙展」吧～

展覽門票傳送門：

👉 2022 台北國際體育用品展

👉 2022 台北國際自行車展