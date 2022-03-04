享壽 91 歲 澳洲跑步名將 John Landy 傳奇一生

第一個打破一英里 4 分鐘高牆的人是英國傳奇跑者 Roger Bannister，那你知道第二個是誰嗎？那就是來自澳洲的 John Landy。就在上週 2/24，這位澳洲傳奇跑者以 91 歲的高齡安詳去世。接下來，就來認識這位傳奇跑者。

John Landy 出生於 1930 年的墨爾本，一開始是因為踢足球才接觸跑步，在 1951 年贏得維多利亞錦標賽之後，他開始認真地看待跑步；一年後，他參加了 1952 年赫爾辛基奧運，代表澳洲參賽 1500 公尺項目。1954 年，Landy 和來自英國的 Roger Bannister 展開了一場一英里的戰役，兩人都在爭奪誰能成為第一位跑進 4 分內的人；Landy 挑戰數次跑出了 4:02 的成績，但在 5/6 那天 ，Bannister 成功以 3:59.40 率先達標，並成為後世記得的第一人。

不到兩個月，Landy 接著以 3:57.90 刷新紀錄，成為第二位突破 4 分鐘高牆的男人。（＊根據當天的計時規則，里程記錄以五分之一秒而不是十分之一秒，因此當時時間顯示為 3:58.0；現在被識別為 3:57.9）

一英里的世紀之戰

不過 1954 年的興奮還沒結束，8/7 在 Landy 刷新紀錄的 48 天後，Landy 和 Bannister ，也就是一英里突破 4 分內的唯二跑者將展開了一場世紀大對決！他們在大英帝國運動會相遇，一開始由 Landy 領先，Bannister 在最後一圈時逐漸靠近，最後一個轉彎，Bannister 狂奔最後以 3:58.8 獲勝，而 Landy 以 3:59.6 排名第二，這也是史上第一次同場一英里比賽有兩人突破 4 分內。

1954 年大英帝國運動會John Landy（左）和 Roger Bannister（右）展開了一英里世紀大對決（圖片來源：The New York Times）

這樣的劇情，你可能會預期兩人有「瑜亮情結」，但他們其實是朋友；倒是有一些人評論 Landy 只是一位「跑步的人」（runner），而不是「比賽的人」（racer），對此 Landy 沒有爭論，僅說道：「我寧可在 3:58 被擊敗，也不要以 4:10 贏得比賽。」

體現「運動精神」的標誌性時刻

1956 年奧運正好在 Landy 的家鄉墨爾本舉行，在 3/11 一場作為奧運選拔賽的「澳大利亞田徑錦標賽」，發生了一件令人動容的事情。

澳洲田徑史上最標誌性的一刻（出處：AthletixStuffChannel）

當時 Landy 位於領先位置，比賽剩下一圈半時，一名 19 歲的對手 Ron Clarke 絆倒並摔倒在他面前，Landy 跳過去，釘鞋不小心刺到 Clarke 的右肩，Landy 停了腳步跑回去檢查 Clarke 的狀態，拍掉他膝蓋上的塵土，並向他道歉。「繼續跑吧！我很好。」Clarke 說完站了起來。兩人開始追趕其他人，最後 Landy 一路追過其他選手，以 4:04.2 獲勝！這也成為澳洲跑步史上最具標誌性的時刻，在墨爾本奧林匹克公園內更立了一座紀念其「運動精神」的雕像。

John Landy 的「運動精神」成為澳洲跑步史上最具標誌性的時刻，並在墨爾本奧林匹克公園內建了紀念雕像（圖片來源：Canadian Running Magazine）

場外的生活：對科學和環境的貢獻

其實除了跑步以外，較少人知道的是 Landy 對科學和環境的貢獻。Landy 在 1954 年從墨爾本大學獲得農業科學學士學位後，在至少六個科學、自然或農業相關的組織委員任職；1957 年，Landy 在場上退役，並成為農業科學領域傑出的研究員。而他也是一名環保主義者，曾擔任羊毛研究公司和澳洲肉類研究公司的主席，並寫了 2 本關於自然歷史的書；此外，他還很喜歡收集飛蛾與蝴蝶的標本，更將標本捐贈給澳洲國家昆蟲收藏館和澳洲博物館。

場外的 John Landy 喜歡收集飛蛾與蝴蝶的標本（圖片來源：The Age）

2001 年，他被任命為維多利亞州的州長，並在英國女王訪問澳洲期間，被任命為維多利亞皇家騎士團的指揮官。在墨爾本生活大半輩子的 Landy，在 10 年前搬到了卡斯爾梅恩的灌木叢，與妻小頤養天年。「爸爸在星期四早上安詳地去世了。他被他最愛的東西包圍著——他的家人，還有澳洲的叢林。」他的兒子 Matthew Landy 說道。

John Landy（左二）一家四口。此照片是去年 11 月所攝（圖片來源：The Age）

曾有人問 Landy，如果當初不是 Bannister 而是他成為第一個打破一英里 4 分鐘高牆的人，那他的生活會有什麼不同？他僅回答道：「我不知道，我已經擁有非常精彩的生活，就這樣吧！」

他就是傳奇跑者 John Landy！（圖片來源：The Age）

參考資料：Canadian Running Magazine、The New York Times、The Age

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