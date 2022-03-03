Sasha Gollish 打破女子 40 歲以上室內一英里世界紀錄！

40歲的加拿大中長距離好手 Sasha Gollish 打破了女子 40+ 室內一英里世界紀錄（圖片來源：@sgollishruns）

如果說到一英里比賽的大齡跑者，你可能會想到連續 20 年一英里 4 分內的 38 歲紐西蘭名將 Nick Willis；這次要介紹的是一位來自加拿大的女跑者！上週日（2/27），在加拿大舉行的「安大略大師世錦賽」室內一英里賽中，Sasha Gollish 以 4:38.73 打破了女子 40 歲以上室內一英里世界紀錄（這個紀錄目前還未認證）。

在去年 12 月剛滿 40 歲的 Gollish ，這次刷新了 10 年前由美國跑者 Sonja Friend-Uhl 跑出的 4:44.81 紀錄 6 秒，「我對自己的成績非常滿意，並且為自己在田徑場上還能有競爭力感到欣喜！」Gollish 更是一名涵蓋 800 公尺到馬拉松項目的中長距離好手，她曾在 2019 多哈世界錦標賽的馬拉松項目代表加拿大出賽。在過去兩年中，她改變訓練方式，將重點放在中距離項目。

Sasha Gollish 是一名涵蓋 800 公尺到馬拉松項目的中長距離好手（圖片來源：@CanadianRunning）

「有時候你會全神專注於訓練，我一直關注於享受樂趣。」其實 Gollish 是在 8 年前、32 歲時又重新尋回跑步這件事，這那之前她因為對跑步的疲乏與倦怠，整整休息了 12 年；現在，她重新找回跑步的快樂。被問及 2022年的目標，她表示想要繼續保有樂趣，並推進自己的成績。最後，也祝福她能繼續跑下去！

曾經休跑 12 年的 Sasha Gollish，找回了跑步的快樂與前進的動力，相信她會繼續在賽道上奔馳！（圖片來源：@sgollishruns）

參考資料：Canadian Running Magazine

＊跑步話題，盡在運動筆記