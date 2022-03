波士頓馬拉松應援烏克蘭：跑步是一個全球性的運動！

最近一場血淋淋的戰事在全世界面前開戰,那就是俄羅斯入侵烏克蘭一事;而波士頓馬拉松大會在週一宣佈,今年參加波士頓馬拉松的烏克蘭跑友可以退費,或是保留號碼布到明年。這次共有 43 名烏克蘭跑友報名「126 屆波士頓馬拉松」全馬項目、5 名跑友報名「2022 B.A.A」5 公里項目,「我們會直接聯繫這些運動員,」波馬大會繼續寫道:「跑步是一個全球性的運動,我們支持烏克蘭。」

The @BAA will provide all Ukrainians who are registered in the 126th Boston Marathon (43 athletes) or the 2022 B.A.A. 5K (5 athletes) with a refund or option to defer to a future year. We will reach out to these athletes directly. Running is a global sport & we #StandWithUkraine