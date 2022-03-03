快訊

甜勾小鮮肉回飯店！ Selina 39字認了：春天來了

興達發電廠傳爆炸？別再亂傳了 高市警消查辦假訊息

波士頓馬拉松應援烏克蘭：跑步是一個全球性的運動！

運動筆記 / Joanna

隨著俄羅斯入侵烏克蘭，波士頓馬拉松大會宣布今年報名波馬的烏克蘭跑友，可以申請退費或保留號碼布到明年（圖片來源：Boston Herald

 “Running is a global sport & we #StandWithUkraine.”

最近一場血淋淋的戰事在全世界面前開戰，那就是俄羅斯入侵烏克蘭一事；而波士頓馬拉松大會在週一宣佈，今年參加波士頓馬拉松的烏克蘭跑友可以退費，或是保留號碼布到明年。這次共有 43 名烏克蘭跑友報名「126 屆波士頓馬拉松」全馬項目、5 名跑友報名「2022 B.A.A」5 公里項目，「我們會直接聯繫這些運動員，」波馬大會繼續寫道：「跑步是一個全球性的運動，我們支持烏克蘭。」

（出處：波士頓馬拉松 twitter）

今年的波馬將會在 4/18 愛國者日舉行，前兩年因為疫情取消，這場將是自 2019 年以來重啟的賽事！衷心希望事態能好轉，願眾人一切平安🙏🏼

延伸閱讀：【新聞】體壇祭制裁 國際奧會籲禁俄、白俄選手參賽

參考資料：Boston Herald

＊一起用跑步，讓世界更好！

波士頓馬拉松

延伸閱讀

花蓮觀光結合運動 太馬等數十項賽事陸續登場

梵谷贈摯友的風景畫首度現身市場 紐約佳士得五月上拍

2022大阪馬拉松 星岳 2 小時 7 分台奪冠 刷新日本初馬最快成績！

2022大阪馬拉松 川内優輝跑出 2 小時 8 分台

相關新聞

波士頓馬拉松應援烏克蘭：跑步是一個全球性的運動！

隨著俄羅斯入侵烏克蘭，波士頓馬拉松大會宣布今年報名波馬的烏克蘭跑友，可以申請退費或保留號碼布到明年（圖片來源：Boston Herald） “Running is a global sport

Sasha Gollish 打破女子 40 歲以上室內一英里世界紀錄！

40歲的加拿大中長距離好手 Sasha Gollish 打破了女子 40+ 室內一英里世界紀錄（圖片來源：@sgollishruns） 如果說到一英里比賽的大齡跑者，你可能會想到連續 20 年一

2022大阪馬拉松 星岳 2 小時 7 分台奪冠 刷新日本初馬最快成績！

「第10回大阪馬拉松」和「第77回琵琶湖毎日馬拉松」合併後的大阪馬拉松，男子組的星岳以初馬 2 小時 7 分台奪冠（圖片來源：日刊スポーツ） 「第10回大阪馬拉松」和「第77回琵琶湖毎日馬拉松」

2022大阪馬拉松 川内優輝跑出 2 小時 8 分台

川内優輝在 2022 大阪馬拉松以 2 小時 8 分台的成績，獲得 MGC 奧運選拔賽資格（圖片來源：スポニチ） 「第10回大阪馬拉松」和「第77回琵琶湖毎日馬拉松」合併後的「2022大阪馬

跑步小品／從42.195到70.941

「完成45公里大約6小時以後、想辦法混到7小時的時候，實在很無聊，就下場走路，結果走路也很累，就慢慢跑到55公里，之後就想要不跑個66公里來祝大家新的一年66大順…。完成66公里看看還有50幾分鐘，就

帶小比旅跑台灣／未完成的日月星辰103K大健走

昨天和比比參加了日月星辰103K大健走，這是我第二次參加這個路線。 第一次我們走到70幾K就棄賽了，今年更快才走44.6K，我的腳因為痛到受不了，又加上比比忽然發燒了，為了能趕緊回家，所以一到第

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。