波士頓馬拉松應援烏克蘭：跑步是一個全球性的運動！

“Running is a global sport & we #StandWithUkraine.”

最近一場血淋淋的戰事在全世界面前開戰，那就是俄羅斯入侵烏克蘭一事；而波士頓馬拉松大會在週一宣佈，今年參加波士頓馬拉松的烏克蘭跑友可以退費，或是保留號碼布到明年。這次共有 43 名烏克蘭跑友報名「126 屆波士頓馬拉松」全馬項目、5 名跑友報名「2022 B.A.A」5 公里項目，「我們會直接聯繫這些運動員，」波馬大會繼續寫道：「跑步是一個全球性的運動，我們支持烏克蘭。」

The @BAA will provide all Ukrainians who are registered in the 126th Boston Marathon (43 athletes) or the 2022 B.A.A. 5K (5 athletes) with a refund or option to defer to a future year. We will reach out to these athletes directly. Running is a global sport & we #StandWithUkraine — Boston Marathon (@bostonmarathon) February 28, 2022

（出處：波士頓馬拉松 twitter）

今年的波馬將會在 4/18 愛國者日舉行，前兩年因為疫情取消，這場將是自 2019 年以來重啟的賽事！衷心希望事態能好轉，願眾人一切平安🙏🏼

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參考資料：Boston Herald

＊一起用跑步，讓世界更好！