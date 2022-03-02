2022大阪馬拉松 川内優輝跑出 2 小時 8 分台

川内優輝在 2022 大阪馬拉松以 2 小時 8 分台的成績，獲得 MGC 奧運選拔賽資格（圖片來源：スポニチ）

「第10回大阪馬拉松」和「第77回琵琶湖毎日馬拉松」合併後的「2022大阪馬拉松」於 2/27（日）舉行。川内優輝 這次跑出了 2 小時 8 分台，以第九名作收，並以和前一場賽事平均成績低於 2 小時 10 分的條件，獲得 2024 巴黎奧運 MGC 馬拉松選拔賽參賽資格！

在這場比賽中，領先集團以 15 分 01 秒通過 5 公里；14 分 58 秒通過 10 公里；1 小時 00 分 10 秒通過 20 公里；1 小時 15 分 14 秒通過 25 公里；29 公里之後，川内與 村山謙太 衝出大集團，31 公里之後又被大集團收編，最後以 2 小時 8 分台的佳績完賽。

（出處：川內優輝Twitter）

去年琵琶湖每日馬拉松，川内優輝以 2:07:27 創下全馬個人最佳；今年 1 月以 28:53 刷新萬米 PB；2 月時又在「日本實業團半程馬拉松」跑出 1:02:13，突破 10 年前的紀錄；並以這樣的絕佳狀態參加這場 2022 大阪馬拉松！接下來，川内又會帶給我們什麼樣的驚喜，就讓我們繼續關注下去吧！

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參考資料：スポニチ

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