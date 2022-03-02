聽新聞
test
0:00 / 0:00
2022大阪馬拉松 川内優輝跑出 2 小時 8 分台
川内優輝在 2022 大阪馬拉松以 2 小時 8 分台的成績，獲得 MGC 奧運選拔賽資格（圖片來源：スポニチ）
「第10回大阪馬拉松」和「第77回琵琶湖毎日馬拉松」合併後的「2022大阪馬拉松」於 2/27（日）舉行。川内優輝 這次跑出了 2 小時 8 分台，以第九名作收，並以和前一場賽事平均成績低於 2 小時 10 分的條件，獲得 2024 巴黎奧運 MGC 馬拉松選拔賽參賽資格！
在這場比賽中，領先集團以 15 分 01 秒通過 5 公里；14 分 58 秒通過 10 公里；1 小時 00 分 10 秒通過 20 公里；1 小時 15 分 14 秒通過 25 公里；29 公里之後，川内與 村山謙太 衝出大集團，31 公里之後又被大集團收編，最後以 2 小時 8 分台的佳績完賽。
#大阪マラソン #びわ湖毎日マラソン 統合大会は2時間8分49秒で9位でした。— 川内 優輝 Yuki Kawauchi (@kawauchi2019) February 27, 2022
ここ数年、何もできないまま集団から脱落するレースしか出来なくなっていたので、悔しいですが久々に攻めた結果に悔いはありません。
大会関係者の皆様、大阪の皆様、応援して下さった皆様、本当にありがとうございました。 pic.twitter.com/HOcLhzdPtD
（出處：川內優輝Twitter）
去年琵琶湖每日馬拉松，川内優輝以 2:07:27 創下全馬個人最佳；今年 1 月以 28:53 刷新萬米 PB；2 月時又在「日本實業團半程馬拉松」跑出 1:02:13，突破 10 年前的紀錄；並以這樣的絕佳狀態參加這場 2022 大阪馬拉松！接下來，川内又會帶給我們什麼樣的驚喜，就讓我們繼續關注下去吧！
延伸閱讀：
參考資料：スポニチ
＊日本馬場話題，盡在運動筆記
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言