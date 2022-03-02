快訊

邀請龐培歐訪台...遠景基金會收到「射殺」恐嚇信 北市警追查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022大阪馬拉松 星岳 2 小時 7 分台奪冠 刷新日本初馬最快成績！

運動筆記 / Joanna

「第10回大阪馬拉松」和「第77回琵琶湖毎日馬拉松」合併後的大阪馬拉松，男子組的星岳以初馬 2 小時 7 分台奪冠（圖片來源：日刊スポーツ

「第10回大阪馬拉松」和「第77回琵琶湖毎日馬拉松」合併後的「2022大阪馬拉松」舉行，由於防疫政策，一般大眾的賽賽取消，僅保留菁英名額。在男子組的部分，終盤由 23 歲的 星岳、24 歳的 山下一貴浦野雄平 3 人爭奪優勝；最後 星岳 以初馬之姿跑出 2 小時 7 分 31 秒奪冠，獲得 MGC 奧運選拔賽資格。

以超快速度奪冠

「我很驚訝，因為我並沒有想到會在初馬奪冠。」星岳說道。來自宮城縣 23 歲的 星岳，從大二開始連續 3 年參加箱根驛傳，並在大三、大四時跑在王牌的「花之二區」。去年大學畢業後加入了實業團，並在去年秋天左右開始認真練習馬拉松，這次在大阪‧琵琶湖馬拉松以 2:07:31 刷新日本最速的初馬成績！他將把目標放在 2028 洛杉磯奧運。

星岳表示沒有想到自己會在初馬奪冠，還刷新日本初馬最速紀錄（圖片來源：Yahoo! JAPAN

遺憾的第二名

這次拿下男子第二的是 24 歲的 山下一貴，以 2 小時 7 分台的佳績，超越去年在琵琶湖馬拉松首次參加馬拉松的成績，並獲得 MGC 奧運選拔賽資格。「我有點失望，因為我想獲得冠軍，但我很高興有達到 2 小時 7 分台的目標。我會為 MGC 而努力」山下一貴表示。在大約 36 公里時，他與同樣 24 歲的 浦野雄平 微笑地交流，針對這件事，山下一貴 表示他們曾在大學合宿訓練；比賽時因為身體有點不適，於是請浦野先走。

在約 36 公里時，山下一貴（左）與 浦野雄平（右）微笑地交流；最右邊為這場賽事獲勝的星岳（圖片來源：日刊スポーツ

想將經驗付出實踐的第三名

這次獲得第三的是來自國學院、現屬於富士通的 浦野雄平，3 年前在箱根驛傳第五區拿下區間賞，並被稱為「平成最後的山神」。這次也是以初馬之姿參賽，拿下 2 小時 7 分台的佳績，「我在 38 公里處停了下來。這是我的第一場馬拉松，直到真的嘗試才明白，這是一個很好的經驗，也希望將其融入今後的練習中。」男子組的第四名 丸山文裕、第五名 岡本直己、第六名 今井正人 都在 2 小時 8 分台的成績內，也都獲得 MGC 選拔賽資格；這次拿下第九名的 川內優輝 以兩場比賽平均 2 小時 10 分內的成績，達標 MGC 的出賽標準；前日本紀錄保持人 設楽悠太 這次則遺憾地以 2 小時 13 分 19 秒、第 31 名作收

延伸閱讀：【話題】川内優輝「2022 大阪馬」跑出 2 小時 8 分台 獲 MGC 奧運選拔賽資格！

在女子組的部分，堀江美里 以 2 小時 32 分 10 秒奪冠！去年底她的左腳扭傷，直到這個月才開始跑步。「對於這個紀錄，我並沒有太大的願望，純粹只是想堅持到底，並在最後有了第一名的想望。」明年這場賽事將會把「琵琶湖每日」的名稱拿掉，剩下「大阪馬拉松」的字樣，第一回也是最後一回的「大阪馬・琵琶湖每日馬拉松」，就此落幕。

在女子組的部分，堀江美里以 2 小時 32 分 10 秒奪冠！（圖片來源：Yahoo! JAPAN

參考資料：NHK日刊スポーツ 1, 2

＊日本賽事，盡在運動筆記

相關新聞

2022大阪馬拉松 星岳 2 小時 7 分台奪冠 刷新日本初馬最快成績！

「第10回大阪馬拉松」和「第77回琵琶湖毎日馬拉松」合併後的大阪馬拉松，男子組的星岳以初馬 2 小時 7 分台奪冠（圖片來源：日刊スポーツ） 「第10回大阪馬拉松」和「第77回琵琶湖毎日馬拉松」

2022大阪馬拉松 川内優輝跑出 2 小時 8 分台

川内優輝在 2022 大阪馬拉松以 2 小時 8 分台的成績，獲得 MGC 奧運選拔賽資格（圖片來源：スポニチ） 「第10回大阪馬拉松」和「第77回琵琶湖毎日馬拉松」合併後的「2022大阪馬

跑步小品／從42.195到70.941

「完成45公里大約6小時以後、想辦法混到7小時的時候，實在很無聊，就下場走路，結果走路也很累，就慢慢跑到55公里，之後就想要不跑個66公里來祝大家新的一年66大順…。完成66公里看看還有50幾分鐘，就

帶小比旅跑台灣／未完成的日月星辰103K大健走

昨天和比比參加了日月星辰103K大健走，這是我第二次參加這個路線。 第一次我們走到70幾K就棄賽了，今年更快才走44.6K，我的腳因為痛到受不了，又加上比比忽然發燒了，為了能趕緊回家，所以一到第

跑團天地／晨跑尬一下 漫步阿里山公路

228連假第一天，決定來個觀光景點踩點打卡之旅，跑在阿里山公路上，用雙腳的速度，慢慢的欣賞沿途風景路線：蘭潭—>仁義潭壩頂—>觸口樹木銀行—>星巴克中埔穀倉門市—>蘭潭（全程約25k） 《霧鎖仁

萬金石馬拉松20年 「三必」特展暖場

2022新北市萬金石馬拉松3月20日開跑，邁向第20周年，昨起至3月20日於新北市府大廳辦理20周年「必備、必看、必懂」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。