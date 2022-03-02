2022大阪馬拉松 星岳 2 小時 7 分台奪冠 刷新日本初馬最快成績！

「第10回大阪馬拉松」和「第77回琵琶湖毎日馬拉松」合併後的大阪馬拉松，男子組的星岳以初馬 2 小時 7 分台奪冠（圖片來源：日刊スポーツ）

「第10回大阪馬拉松」和「第77回琵琶湖毎日馬拉松」合併後的「2022大阪馬拉松」舉行，由於防疫政策，一般大眾的賽賽取消，僅保留菁英名額。在男子組的部分，終盤由 23 歲的 星岳、24 歳的 山下一貴 和 浦野雄平 3 人爭奪優勝；最後 星岳 以初馬之姿跑出 2 小時 7 分 31 秒奪冠，獲得 MGC 奧運選拔賽資格。

以超快速度奪冠

「我很驚訝，因為我並沒有想到會在初馬奪冠。」星岳說道。來自宮城縣 23 歲的 星岳，從大二開始連續 3 年參加箱根驛傳，並在大三、大四時跑在王牌的「花之二區」。去年大學畢業後加入了實業團，並在去年秋天左右開始認真練習馬拉松，這次在大阪‧琵琶湖馬拉松以 2:07:31 刷新日本最速的初馬成績！他將把目標放在 2028 洛杉磯奧運。

星岳表示沒有想到自己會在初馬奪冠，還刷新日本初馬最速紀錄（圖片來源：Yahoo! JAPAN）

遺憾的第二名

這次拿下男子第二的是 24 歲的 山下一貴，以 2 小時 7 分台的佳績，超越去年在琵琶湖馬拉松首次參加馬拉松的成績，並獲得 MGC 奧運選拔賽資格。「我有點失望，因為我想獲得冠軍，但我很高興有達到 2 小時 7 分台的目標。我會為 MGC 而努力」山下一貴表示。在大約 36 公里時，他與同樣 24 歲的 浦野雄平 微笑地交流，針對這件事，山下一貴 表示他們曾在大學合宿訓練；比賽時因為身體有點不適，於是請浦野先走。

在約 36 公里時，山下一貴（左）與 浦野雄平（右）微笑地交流；最右邊為這場賽事獲勝的星岳（圖片來源：日刊スポーツ）

想將經驗付出實踐的第三名

這次獲得第三的是來自國學院、現屬於富士通的 浦野雄平，3 年前在箱根驛傳第五區拿下區間賞，並被稱為「平成最後的山神」。這次也是以初馬之姿參賽，拿下 2 小時 7 分台的佳績，「我在 38 公里處停了下來。這是我的第一場馬拉松，直到真的嘗試才明白，這是一個很好的經驗，也希望將其融入今後的練習中。」男子組的第四名 丸山文裕、第五名 岡本直己、第六名 今井正人 都在 2 小時 8 分台的成績內，也都獲得 MGC 選拔賽資格；這次拿下第九名的 川內優輝 以兩場比賽平均 2 小時 10 分內的成績，達標 MGC 的出賽標準；前日本紀錄保持人 設楽悠太 這次則遺憾地以 2 小時 13 分 19 秒、第 31 名作收

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在女子組的部分，堀江美里 以 2 小時 32 分 10 秒奪冠！去年底她的左腳扭傷，直到這個月才開始跑步。「對於這個紀錄，我並沒有太大的願望，純粹只是想堅持到底，並在最後有了第一名的想望。」明年這場賽事將會把「琵琶湖每日」的名稱拿掉，剩下「大阪馬拉松」的字樣，第一回也是最後一回的「大阪馬・琵琶湖每日馬拉松」，就此落幕。

在女子組的部分，堀江美里以 2 小時 32 分 10 秒奪冠！（圖片來源：Yahoo! JAPAN）

參考資料：NHK、日刊スポーツ 1, 2

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