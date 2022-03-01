帶小比旅跑台灣／未完成的日月星辰103K大健走
昨天和比比參加了日月星辰103K大健走，這是我第二次參加這個路線。
第一次我們走到70幾K就棄賽了，今年更快才走44.6K，我的腳因為痛到受不了，又加上比比忽然發燒了，為了能趕緊回家，所以一到第四檢錄點，我就跟工作人員說我要登出了。
所以，就殘念了，謝謝好姐妹朱惠珍 特地從桃園來陪我走，幫我推比比。
謝謝 張承源 和 婷婷 來幫我外送飲料，謝謝 孫積玉 那麼晚還來載我去淡水開車，謝謝靜宇姐姐一直打訊息關心我們。也恭喜國良哥脫單🤣🤣
更謝謝辛苦的工作人員。沒完成的部分，我們明年再來吧！
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