跑步小品／從42.195到70.941

「完成45公里大約6小時以後、想辦法混到7小時的時候，實在很無聊，就下場走路，結果走路也很累，就慢慢跑到55公里，之後就想要不跑個66公里來祝大家新的一年66大順…。完成66公里看看還有50幾分鐘，就想乾脆湊個70公里好了，反正我以後再也不會來跑12 H…！」

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以上這段話，是一位參加今年台北花博超馬十二小時賽的跑者所分享。若拆解這位跑者在賽中所達的公里數里程碑，分別是45-->55-->66-->70，雖非當事人，但只要是跑者，對於其中的過程應該也不會陌生，因為不管是練跑還是正式的比賽，總之跑馬拉松的總體感覺就是「與痛苦共存」，在一次又一次與自己內心的痛苦與不甘對話中，越過一次又一次的心理障礙，不知不覺腳下累積了一公里又一公里，直到十二小時的最後一秒鐘為止。最後他在十二小時賽總共完成70.941公里。

輕鬆自在跑 路遙知馬力

這位跑者很低調，我們姑且稱他為「此君」。此君當初其實是糊里糊塗、實在想不起來自己到底為什麼有勇氣報名十二小時賽的；照理說，想挑戰台北花博超馬也該從最基本的六小時賽開始，他卻只因為一群朋友報名，他就傻傻地一下子跳過六小時而報名十二小時賽，後悔也來不及了！此君的跑齡雖有十餘年，但始終是個歡樂跑者，跑馬從來不拚速度，而是欣賞沿途風光、享受每一場馬拉松不同特色的補給，常常利用跑馬一兼二顧到處玩耍，一切開心就好！每當賽事結束，他總是開玩笑地說「報名費都一樣，你們跑這麼快完賽，我跑了將近六小時，應該我比較划算喔…」。就這樣他也累積四十幾馬了。

70.941公里這個成績在十二小時賽的男神女神中，此君名列分組第六，雖算不上頂尖，卻是他跑馬人生的一大突破，更是有生以來跑過的最長公里數。賽程中他大約維持7到7分半的速度，約每5公里就補給一次，吃了公補的早餐和中餐，也吃了私補的一些點心，全程並沒有感到特別累。作為一位跑了十幾年的資深跑者，此君速度雖不快但平日練跑總是持之以恆、一點也不打混；他幾乎天天練，每天早起、以7分速從容跑個10K、8K再上班，除了疫情三級警戒期間，日復一日幾乎不中斷。我在河濱看到他時，總是一副輕鬆自在地跟身旁的跑友邊跑邊聊，有時我們約好了在福和橋下集合練跑，急性子的我，總是覺得他跑得太慢，往往起跑沒多久就超過他，任性的以自己的速度揚長而去，而他永遠面帶微笑、自在而寫意地跑完，不像我們個個狼狽，除了看到攝影鏡頭勉強擠出笑容，總是一臉的痛苦疲憊狀。如今，我受傷還沒痊癒，近五個月沒跑，而他仍然天天晨起健康歡樂跑，甚至超越自我完成了十二小時近71公里的超馬挑戰。他說，完賽後他走了600-700公尺去搭車，第二天出門徒步走了大約3公里，「只有一點鐵腿」，第三天就沒有特別感覺了。可見經年累月的每天晨跑厚實了他的肌耐力，這不是「路遙知馬力」是什麼？

（從來沒有跑過超馬的「此君」一舉創下 70.941K 的人生里程碑，獲跑團頒發紀念Tshirt）

傻勁與衝動 帶來的意外收穫

這讓我對馬拉松這件事有了不同的想像和期待。等我能重回賽道時，我會更小心的重新開始，不再被「速度」綑綁，提升速度將不再是我的首要目標，而要以「能跑」、「能長久地跑」為重點；我要一步一步慢慢來，穩穩地建立起能再度跑步的基礎，從「公尺」開始、再邁向「公里」，我也要真正放輕鬆，快樂自在地跑，想到這裡，感覺自己將跑向光明的未來，心中不禁灑花雀躍，YA～🌸🌸🌸另外，此君的故事，也讓我再次體會，有時傻傻分不清也不錯。如果不是一時衝動報名十二小時賽，那就不會有突破自我、完成自己想不到的70.941公里的里程數PB。其實我當年會自不量力的參加戈壁挑戰賽也是如此，因為一個衝動與夢想，就傻傻朝著夢想的路前進，過程中雖有傷痛挫折，但終究我去了趟戈壁、開啟了跑馬拉松這扇門，體驗了跑步的美好。如果當年我思前想後，考慮自己從來沒有跑步經驗而卻步，就錯失了這個終生難忘的體驗、也不會開始跑馬人生、結交到一群真摯而單純的跑友了。所以終究還要謝謝自己總是喜歡嚐新的性格，雖然未知總是充滿風險，但沒有冒險與挑戰就就沒有收穫，是嗎？

讓我們一起朝著夢想前進，也祝福你在跑馬的路上實現你的夢想！小聲說～到現在，我還是夢想BQA喔！😉😊😊謝謝您收聽肉腳的跑步人蔘，歡迎訂閱留言分享，我們下回見！

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