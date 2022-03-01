跑團天地／晨跑尬一下 漫步阿里山公路

228連假第一天，決定來個觀光景點踩點打卡之旅，跑在阿里山公路上，用雙腳的速度，慢慢的欣賞沿途風景路線：蘭潭—>仁義潭壩頂—>觸口樹木銀行—>星巴克中埔穀倉門市—>蘭潭（全程約25k）

《霧鎖仁義潭》

早晨，迷霧籠罩大地，為連假的首日拉開序曲，預告了等待迷霧散開後即將大晴天的好天氣。這次路線其實算中等強度，只要撐過「菜公店」的長上坡到最高點，剩下來就是下坡和平路還有太陽了！

《生生不息 —— 觸口樹木銀行》

阿里山公路的觸口樹木銀行這邊，可以拍照打卡也有廁所，相當方便。也有看到遊客到此稍作休息。

《阿里山公路飄咖啡香—— 老穀倉再現風華》

前陣子剛開幕的星巴克中埔穀倉門市，為嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部，星巴克承租營造全台首間穀倉改建的星巴克，而星巴克穀倉門市限定飲品為阿里山蜜柚烏龍，以阿里山烏龍茶添加青茶為基底，並且搭配蜂蜜紅柚醬，喜好茶飲的朋友也可以去嚐嚐看唷。另外在星巴克旁邊則是客家文化會館，也能去走走逛逛唷！

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