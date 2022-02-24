2022名古屋女子馬 祭出首獎 25 萬美金！

2022 名古屋女子馬拉松將在 3/13 舉行，並祭出 25 萬美金作為首獎冠軍（圖片來源：World's Marathons）

「名古屋女子馬拉松」在 2020 年因應疫情只舉行了菁英賽；2021 年開放 11,000 名大眾名額，並實行精英賽事；2022 年名古屋女子馬延續其菁英賽事，將全馬大眾名額限縮在 5000 人，半馬有數千人的名額，並宣布祭出 25 萬美金給冠軍！

在日本多場賽事因 Omicron 紛紛延期停辦、大阪馬與東京馬的情況未定下，名古屋馬宣布菁英賽確定在 3/13 舉行。雖然這次的國際邀請名單較少，但仍具有看頭。包含在東京馬拉松奪冠創紀錄、來自肯亞裔希臘籍的 Lonah Chemtai Salpeter，以及 2019 世界田徑錦標賽冠軍、來自肯亞的 Ruth Chepngetich。

看到那高額獎金，就能理解為何 Salpeter 選擇跑名古屋馬而非保衛東京馬的頭銜。另外，Chepngetich 擁有 2:17 的水準，但這是 2019 年在杜拜所創下的成績，這兩年沒有打破 2:22。因此，來自日本的 安藤友香 或許有機會能與之抗衡，她在 2017 年的名古屋以 2:21:36 成為日本初馬紀錄保持人，上週剛跑出了 1:08:13 的半馬個人最佳。

安藤友香 2017 年名古屋女子馬拉松以 2:21:36 創下日本初馬紀錄

（圖片來源：My BEST Runs）

而來自愛爾蘭代表澳洲的 Sinead Diver、川内理江，以及不在招待名單的 岩出玲亜 組成下一個級別。Sinead Diver 去年東京奧運以 44 歲之姿在拿下女子馬拉松第 10 名，她的個人最佳是在 2019 年倫敦馬拉松所創的 2:24:11；川内理江在今年大阪國際女子馬以 2:25:35 創個人最佳、拿下第七名。

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此外，還有許多首次參加全馬，與重新回到馬拉松的跑者們，像是半馬 1:09:12 的 竹山楓菜、2019 世大運半馬金牌的 鈴木優花、萬米 Sub32 的 山ノ内みなみ，以及之前赤腳刷新 10 公里 PB 的 片貝洋美。令人期待在高額獎金下，選手會有什麼樣的表現！接下來，讓我們繼續關注 3/13 舉行的名古屋女子馬拉松。

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參考資料：Japan Running News、名古屋女子馬 出戰名單

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