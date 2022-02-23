賽事心得／台北超馬24小時賽 嘔吐次數破PB

24小時賽起跑

歷經三個月努力的備戰過程，我萬萬沒想到最後是跑出這樣不怎麼樣的成績。

緣起

跑馬12年，回顧至今共參加8場24HR賽。

2012東京明治神宮外苑24HR超馬賽136.267公里／第45名

2013台北超馬嘉年華會24HR賽173.8公里／第8名。M40分1

2013東吳24HR超馬賽169.613公里／第26名

2018台北超馬24HR賽187.629公里／第11名。M45分1

2019台北超馬24HR賽195.585公里／第20名。M50分1

2020台北超馬24HR賽212.82公里／第5名

2021台北超馬24HR賽110.721公里 (跑12小時棄賽)／第59名。M50分4

2022台北超馬24HR賽179.010公里／第19名。M50分3

雖不敢說自己是天生跑者，但前面這幾場24HR賽前，都因為工作與家庭關係無法累積充足的練習跑量，僅能維持在三個月平均約250公里左右的跑量而已。對於補給也不甚在意，抱著見招拆招的態度面對極為重要的24小時補給。自從經歷2021年台北超馬24HR賽，僅跑12小時就輕易棄賽的懊悔經驗後，今年決定專心面對這場比賽，不論跑量與補給，都以有計畫的方式正面迎接挑戰。

53歲的自主生日超馬

1月份月努力達成的跑量

賽前三個月，去年11月起將月跑量拉高到300公里以上，包含4次半馬的自主練習；12月迎來年度賽事「台北馬拉松」，雖沒達到破PB目標，加上4次自主半馬練習，也將跑量維持在300公里以上。過年後的1月，跑了一個自主生日超馬53公里，再加上兩次30公里以上與四次20公里以上的練跑，控制在5:30的速度，讓身體習慣這速度，不要暴衝，這個月更將跑量拉到345公里。雖然與每個月動輒500公里以上的跑者完全不能相比，但也是很努力在工作與生活中，炸出每天的每分每秒來練跑。

雨天無法練跑時，就在自家跳繩、拉單槓、做體能訓練，加強自身肌耐力。補給方面，依往年的經驗，我的腸胃對於能量膠的接受度大約可以維持10次 (10小時左右)，比賽中我也無法接受便當、雞腿、羊肉爐、麻油雞、啤酒等補給，因此今年打定主意以最精簡的補給為主，能量膠與鹽碇，之後搭配大會的水果與鹹粥，只補給每一小時流失的能量，不做過量的補給，不喝含糖量極高的運動飲料，只喝礦泉水。有這樣計畫後，從12月起的每次長距離練跑，就很規律地以能量膠與鹽碇作補給，讓身體不排斥並且習慣這口味。

依天氣預報與多次長距離練習跑的適應度，決定穿短袖T應戰，以避免太早就覺得畏寒，也希望「單攻行不行」T恤能帶來跑不停的力量。

女兒們加持的跑鞋

以能量包為主的精簡補給，其他熱食與水果靠大會供應。

預定的補給課表，依照以往的經驗，就看可以照表操課幾個小時。

賽前

因為女兒今天要上美術課，與她們約下課後在會場見面。因此中午12點，獨自拖著行李搭公車，前往新生公園花博園區的比賽會場過一晚。今年的補給員，很榮幸邀請「超馬女王」王雅芬幫忙補給24小時，一方面她對超馬極有經驗，希望能達到穩定軍心與督促鞭策的功能；二方面她與我是多場比賽的同學，非常了解我可能會遇到的問題，尤其在已經跑得昏頭狀況下能提供適當的建議。

雅芬這次從跑者變為補給員，非常感謝她的協助

與眾位超馬大神合影

小康醫師與蔡老師，都是擁有220公里以上實力的狠腳色

0-8小時，82.875公里

倒數準備中

下午兩點鐘，準時鳴槍起跑。起跑第一圈，我就看到小女兒遠遠跟我揮手，是家中的女將加油團來打氣，馬上提振起精神，簡單打招呼後，繼續沿著賽道前進。這次的策略就是記得速度壓慢下來，保留體力給後12小時，不要讓前12小時與後12小時的距離差距太大。

女將加油團

接住

一開始位居18名，我不急，仍繼續按照原定每公里5:20，大約11公里的時速前進，名次緩緩地往前推進，18、16、14名，漸漸往上升到第9名，按照補給表，每小時該吞能量包，就手拿一包邊配著水小口吞下肚，電解質帶一聯10顆在身上，大約每小時就吃一顆，或想含點東西時，也會拆一顆來含在嘴巴，鼓勵自己一下。

全馬完成時間03:44:40，與原本計畫以11公里時速來跑前4小時差不多，速度控制得很穩當，名次維持在第九名。這段時間100公里、12HR、24HR、48HR都在同一側賽道上競賽，由於大家速度不一，已經夠窄的賽道更顯得擁擠，尤其對於已經跑了一天，有些恍惚的48HR跑者來說相當不友善，好幾次看到驚險的閃人畫面在眼前出現，還是要賽道分流比較好。

我的配速計畫是從時速11公里開始，每四小時配速遞減1公里，即5-8小時時速10公里、9-12小時時速9公里來配速。四小時的階段性目標達成後，時速再降慢為10公里，04:29:48完成50公里，這時感覺都還可以輕鬆應付，順便檢視一下自己的狀況，腸胃沒有問題、沒有嘔吐感，繼續以能量包與鹽碇補給，四肢肌肉也沒有痠痛感，除了賽前原本有的左肩背稍稍痠麻外，其他都沒有問題，速度也照計畫走。賽事進行四個多小時，時間是晚上六點多，天色漸暗，跟補給員拿一瓶花生湯就著口，邊跑邊咕嚕咕嚕喝下肚，當做晚餐。晚上八點多，又去大會的公補區拿一碗麵線邊走邊吃後，繼續上路。八小時完成82.875公里，計畫目標是84公里，心想只差一公里，後面再補上即可。

8-16小時，132.6公里

賽事進行八小時，已經是晚上十點，氣溫更涼，賽道上風大，跟補給員拿一件長袖T套在短袖T上面禦寒。名次一直在8-10名間擺盪，但速度明顯漸漸下滑，從6分多的速度有時甚至跌出7分速，而無法照時速9公里的計畫來跑，有些力不從心，這時只能不斷告訴自己穩住速度，後面慢慢就可以追回來。

第七個小時吃完第七包能量包後，除了第八個小時到公補區喝一碗湯外，雖然鹽碇仍有定時吃，但其他食物好像就不是吃得很順利，偶而拿一些水果、偶而吃個口香糖、偶而吃幾個果凍、偶而喝一杯可樂，很沒規律地東吃一些西吃一些，補給的計畫已經亂掉。

時間剛過凌晨12點，賽事進行10:07:29完成100公里，比我的PB慢44分鐘，也比這次的預定配速計畫慢了3公里，但還在有機會追上的範圍，戴上耳機聽我的音樂歌單，隔離外面的干擾，也跟補給員拿止痛藥與胃散吃，先拚過12小時，看能不能至少跑到117公里的舊12小時國家選手目標，這段時間雖然有嘔吐感，但都被我硬生生地壓住吞回去，補給員雅芬這麼有經驗的跑者，都覺得不可思議。凌晨兩點，12小時完成113.373公里，離配速計畫的120公里相當遠，但離後來修正的117公里倒是還在可以容許的範圍內，至少已經完成一半時間，平安度過12小時，原打算奮力一搏，下半場拚100公里，還是有機會打破自己的PB。

該來還是會來，才剛過12小時沒多久，就迎來第一個嘔吐。這時還慶幸第一個嘔吐被我壓到12小時後才吐，控制得不錯，沒想到就這樣拉開後12小時嘔吐的序曲。接下來幾乎每30分鐘吐一次，猶記得第三次蹲在暗黑的樹叢中嘔吐，這次吐的量非常驚人，將所有吃的東西都吐光光，但無線耳機撥放的Spotify歌單傳來陳建年「海洋」的歌聲，這邊大聲地「嘔嘔嘔～」 那邊「啊嗚，喔～海洋，啊嗚，喔～海洋」，我都錯亂了。

大吐了幾次後，精神有點恍惚，賽道上跟誰打過招呼也不太記得，已經完全沒有繼續跑下去的念頭，慢速走跑一兩圈後，就窩到補給區，雅芬用按摩槍幫我用力舒緩肌肉，並且不斷鼓勵我，再過幾小時就天亮了，天亮就會好一點。中間也曾有棄賽的念頭，但雅芬告訴我「如果連你們這些跑兩百多公里的跑者都棄賽了，那你叫那些即使使盡全力撐完24小時，也只能跑一百公里出頭的人怎麼辦？要怎麼拿你們當模範？這些人不是乾脆就不要報名算了！」「棄賽會棄成習慣，繼續撐下去就是一個經驗累積」，這些鼓勵的話語如同五雷轟頂，直接進到我心裡，繼續拖著吐到已經要翻肚的身體在賽道上努力撐著。賽事進行到16小時，時間清晨6點，天色已漸亮，從12小時到16小時這四小時，總共吐了7次，里程只推進19公里，到達132.6公里，總名次退到15名。

16-24小時，179.010公里

清晨6點15分吐了第8次，頭腦昏沉地連走路都會偏移賽道，眼皮睜不開，連耳機的音樂也起不了提神作用，撐不過瞌睡蟲來襲，只好央由補給員讓我睡15分鐘。窩到休息室時，看到逍遙哥也躺在那裏小睡，把握時間躺下後，馬上進入深沉的睡眠。15分鐘後，雅芬把我挖起來推回賽道，繼續未完的八小時賽程。

感謝高雄超馬一姐穗霓的徒手按壓

短短熟睡一下後，精神好一些，不過嘔吐感仍在，不太敢吃任何東西。17小時吐一次、18小時也吐一次，胃裡面已經沒東西了，花了很多時間嘔，只能吐出強烈的胃酸與唾液。賽事第18小時，里程只有142.545公里，名次退到19名。

相較於游刃有餘的謝仲倫醫師，我顯得狼狽許多

與也是吐很慘的春神走了近一小時，他後來又活起來，跑超過200公里的距離

感謝48小時跑者李榮富的鼓勵，才讓我笑出來

第19小時再吐第11次，又窩進休息區小睡15分鐘，之後維持著每小時吐一次的規律，吃水果吐水果、吃熱粥吐熱粥、喝溫水吐溫水、喝康貝特吐康貝特，吃甚麼都原封不動吐出來，雅芬完全不知要怎麼幫我補給，唯一沒有吐出來的是林桑帶來的溫豆花，不過也可能是鬆軟已經化為水吐出來了也說不定。

與高速的六小時跑者高志明大哥跑在一起，恭喜他打破六小時的分齡紀錄

賽事第22小時，時間是隔天的中午12點，嘔吐次數已經破了PB，達到13次，這一小時總算沒有吐，累積里程161.772公里，名次21名。雅芬幫我評估狀況與里程後，下達命令，務必達成175公里的最低標準。既然命令下來了，就把握住這逐漸好轉的時刻追一些里程回來。拋開想達成200公里目標的箍咒後，反而海闊天空，反正目標已經不可能達到了，那就戴上耳機開心地盡力跑，享受最後兩小時的賽程，一圈一圈慢慢往前推，盡量不停下來。

跑不快跑不遠，但仍要帥帥的

第23小時，里程169.065公里，名次仍然是21名，吐了第14次，但我沒打算慢下腳步，從7分速加快再加快，6分速、5分速、4分速往前加速，反正加速本來就是我專長，這時已經不用管會不會跑爆掉，只管往前推進即可，於是一圈一圈套過已經露出疲態、準備結束倒數的跑者。因為成績沒有達國家標，最後一圈沒有丈量餘數的里程，所以要算準最後通過感應地墊的時間，最後一圈卯足全力繞完，在賽事結束前一分鐘高舉雙手通過終點，「嗶嗶」感應聲後，脫帽轉身向賽道與工作人員鞠躬致意，結束這場漫長煎熬的24小時賽，然後轉到草地去吐今天的第15次，也是最後一次。

最後成績179.010公里，總名次19名，M50分組第3名，很糟糕的成績，卻是我吐了15次堅持到最後所掙來的，我格外珍惜這個經驗，還有極大的進步空間。

完賽證書、獎牌、M50分組獎盃

M50分組頒獎，三位都有210公里以上的實力，這次卻一起手牽手出狀況

後記

這次出的最大狀況就是連吐15次，超過2019台北超馬24HR賽吐9次的紀錄，那年還有跑到195.585公里的成績，今年卻沒有將成績拉回來。賽後有專業的朋友幫我分析，應該是電解質補充不足才會造成這麼容易嘔吐，比較我與從事劇烈運動的運動員，在每小時流失電解質後所應該補給的量，竟然相差五倍之多，就是因為沒有平衡汗水中流失的電解質，而導致噁心、嘔吐、抽筋、肌肉無力等症狀。下次再來試試這樣的補給方式，看會不會改善嘔吐的發生。當然是如果有下次的話，現在不要跟我提什麼24小時賽，打死再也不經歷這種煎熬了！

左腳背壓到瘀青，腳底也長一顆大水泡

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康